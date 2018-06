Huawei předvádí zázračný růst a začíná dýchat Applu na záda

Loni čínský gigant distributorům prodal 153 milionů smartphonů. Pokud by se výrobci letos podařilo vytyčeného cíle dosáhnout, znamenalo by to meziroční růst přibližně o 30 procent.

To by byl výborný výsledek, kterým by Huawei začal druhému Applu poměrně nepříjemně dýchat na záda. Tedy samozřejmě jen v případě, že by kalifornský gigant letos prodal nanejvýš obdobný objem iPhonů jako loni, tedy 215 milionů.

Yu Chengdong je ohledně stanovené mety velmi optimistický a uvádí, že během let 2010 až 2017 narostl jejich byznys se smartphony 51krát. Pokud však srovnáme loňský a předloňský výsledek, je meziroční růst jen okolo 10 procent. O rok dříve však odbyt meziročně poskočil o celých 30 procent.

Něco by mohly napovědět výsledky za první kvartál letošního roku. Ten byl pro značku úspěšný, odbyt dosáhl 40,4 milionu kusů, což stačilo na podíl 10,5 procenta. Loni ve stejném období výrobce expedoval přes 34 milionů smartphonů.

Odbyt smartphonů Huawei (v mil. ks) 2012: 27,2 2013: 46,6 2014: 75 2015: 108 2016: 140 2017: 153 2018: 200 (cíl společnosti)

Huawei by tedy potřeboval ve druhém a třetím čtvrtletí prodat okolo 45 až 50 milionů kusů, čímž by na závěrečný kvartál zbývalo 70 resp. 60 milionů smartphonů. To není vysloveně nereálný scénář. Výrobci by se navíc mohlo podařit zopakovat loňský trumf, kdy odbytem v červenci a srpnu předčil Apple, a na několik týdnů se tak stal světovou dvojkou.

Absence v USA může kompenzovat Indie a Evropa

Výrobci by hodně pomohla možnost oficiálně prodávat své smartphony v USA, které jsou stále druhým největším odbytištěm. Tam má však kvůli obavám Američanů z možné špionáže vrátka přinejlepším přivřená a může trvat několik let, než se v tomto ohledu něco změní.

Postupný růst společnosti ale dokazuje, že Huawei Spojené státy k úspěchu nepotřebuje, byť by samozřejmě mohly být velkým akcelerátorem další expanze.

Smartphony Huawei se navíc těší stále větší oblibě také v Evropě a v Indii, jež má ze všech regionů největší potenciál k růstu, zase boduje levnější značka Honor.

Dosáhnout cíle pomůže i kolekce P20. Prodává se skvěle

Špičku široké kolekce Huawei aktuálně představuje modelová linie P20. Smartphony jsou v prodeji 10 týdnů a podle aktuálních dat se prodávají výborně. Dosud se jich prodalo 6 milionů kusů. Loni si přitom pro některý model z řady P10 za stejnou dobu přišlo „jen“ 3,3 milionu zájemců. Aktuální vrcholová řada se tak prodává o 81 procent lépe. Zajímavý je meziroční růst v některých regionech, kdy Čína zaznamenala odbyt lepší o 63 procent, v Kanadě pak dokonce o 150 procent.

Vrcholem řady je P20 Pro s trojitým fotoaparátem a výkonným čipem Kirin 970, který má i levnější P20 s menším displejem a dvojitou optikou. Základem je pak model s přídomkem Lite, který se musel spokojit se slabším procesorem Kirin 659 a mnoha ústupky v parametrech fotoaparátu.

Za zmínku stojí, že P20 Pro je už nějakou dobu v čele tabulky organizace DxOMark, která mimo jiné srovnává fotografické schopnosti smartphonů. P20 Pro v jejich metodice dosáhl na celkové skóre 109 bodů, na druhé příčce je HTC U12+ se 103 body a první trojku uzavírá P20.