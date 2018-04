Huawei pracuje na telefonu s Windows Phone 8. Možná bude první

Nejzajímavější na celém prohlášení viceprezidenta čínské firmy je, že nazval Huawei prvním výrobcem telefonu s Windows Phone 8. Huawei tak možná přinese první WP8 telefon už krátce po představení systému. Představení WP8 se očekává 20. června na Windows Phone developer summitu.

Huawei podle všeho nepřipravuje žádný špičkový přístroj. Naopak, mělo by jít o relativně levný Windows Phone telefon, jeho cena se má vejít do 2 000 čínských juanů, tedy asi 6 000 korun. Telefon má mít čtyřpalcový displej a podle některých informací se má dostat do nabídky malého amerického operátora Leap Wireless.