Huawei překvapil zabijákem Galaxy S II, je nejtenčí na světě

Samsung Galaxy S II je i rok po uvedení jedním z nejlepších smartphonů na trhu. Z trůnu ho sesadí až nová generace přístrojů. První z nich se právě představují na veletrhu CES v Las Vegas: Příjemným překvapením se stala jedna z prvních novinek: Huawei Ascend P1/P1 S.

Telefon znamená pro Huawei vstup do nejvyšší třídy, a to ve velkém stylu. Zmíněný Galaxy S II poráží téměř v každém ohledu. Na modelech P1 a P1 S (rozdíl vysvětlíme za moment) je vidět, že si na nich dal výrobce záležet. A představitelé společnosti jsou na něj velmi hrdí. Nic na tom nemění fakt, že přístroj byl představen na tiskové konferenci, která byla spíše komorní. Zatímco v sousedství stála na LG fronta snad tisícovky novinářů, na Huawei se jich sešlo asi 150.

Tato "hrstka" zhlédla sebevědomou prezentaci. Začněme tloušťkou telefonu, která činí pouhých 7,69 mm – měřeno v místě krytu baterie. Telefon má po vzoru Galaxy S II ve spodní části výstupek a také oblast okolo fotoaparátu je trochu vystouplá. Design se na první pohled hodně inspiroval Samsungem, když ale zařízení položíme vedle sebe, zjistíme, že jsou velmi rozdílná.

Ascend má podstatně ostřejší linky, které mají zdůraznit tenkou konstrukci. Tou vyniká ale především druhá verze: Ascend P1 S. S P1 má shodné půdorysné rozměry, výbavu i celkový design, jen tloušťka klesla na neuvěřitelných 6,68 mm. Po pravdě, když telefony vedle sebe položíte, je rozdíl trochu vidět, ale není nijak dramatický. Tak tomu je i při držení v dlani. Ani podstatně "tlustší" Galaxy S II nevypadá vedle novinek na kdovíjakého tlouštíka. Tenká konstrukce telefonu je tak ohromující především z technického hlediska.

Do tenoučkého těla se inženýrům Huawei podařilo nacpat v současnosti téměř tu nejlepší techniku. Chybí snad jen čtyřjádrový procesor, musíme se spokojit s dvoujádrem o taktu 1,5 GHz z dílen Texas Instruments. Procesor má i tak výkonu na rozdávání. Předsériové kousky se chovaly vzorně a byly velmi rychlé. A to i přesto, že telefon má 4,3palcový SuperAMOLED displej s rozlišením 960 × 540 pixelů. Na něm si můžeme všimnout nejnovějšího Androidu 4.01 Ice Cream Sandwich.

Displej je jedním z nejlepších, jaký jsme doposud mohli vidět u mobilních telefonů. Vyšší rozlišení je oproti Galaxy S II velmi znát, kresba je opravdu hodně jemná. Barevné podání je na úrovní samsungu, displej ale dovede být jasnější a zářivější, než ten u korejského přístroje.

Obě verze, tedy P1 i P1 S, mají shodnou výbavu, liší se jen baterií. Tenčí provedení má článek s kapacitou 1 670 mAh, tlustší pak 1 800 mAh. Ve výbavě je osmimegapixelový fotoaparát, grafický čip SGX 540, wi-fi, Bluetooth 3.0 a další technické vymoženosti.

Huawei tvrdí, že se mu podařilo výrazně optimalizovat spotřebu energie, a to především díky hlubokým znalostem mobilních sítí. P1 a P1 S tak mají být o 30 % úspornější než konkurenti. V praxi to má být hodně znát.

Pochválit musíme i konstrukci telefonu. I přes tenké provedení je přístroj velmi pevný a působí bytelným dojmem. V nabídce bude celá řada barevných provedení: čelo telefonu bude vždy černé, zadní kryt může mít krom černé i bílou, žlutou, růžovou a modrou barvu. Výrobce časem slibuje více barev.

Na trhu by se novinka, která se může pochlubit i podporou pěti frekvencí 3G sítí, měla objevit do konce března. To platí pro Evropu, včetně České republiky. Američané, na jejichž půdě se premiéra odehrála, si budou muset počkat do léta. Huawei slibuje i atraktivní cenovku, na konkrétní sumu si ale budeme muset ještě počkat.