Huawei má velké oči. Letos chce dostat Apple na dostřel

Podle všech předpokladů zůstane i letos největším výrobcem smartphonů Samsung. Ten dokonce plánoval prodat 350 milionů smartphonů, nakonec to vypadá, že jich bude vzhledem ke špatným prodejům klíčového modelu Galaxy S9 méně.

Apple by si měl pozici číslo dva udržet. Už jen vzhledem k tomu, že na podzim chystá nejméně tři nové iPhony. To by jeho prodejům mělo značně pomoci. Ovšem činí se i čínský Huawei. Ten má v plánu podle příspěvku vrcholného představitele Huawei na čínské sociální sítí Weibo prodat 200 milionů smartphonů. Tedy jen o něco méně, než Apple prodal iPhonů za rok 2017 (215,8 milionu).

Huawei si tak má udržet pozici třetího největšího výrobce smartphonů na světě. Navíc by se mohl dostat na dostřel Applu a pomalu si plnit sen vrcholných představitelů čínské značky stát se světovou jedničkou na trhu s chytrými telefony.

Loni Huawei prodal více než 150 milionů smartphonů. Očekávané prodeje pro letošek tak znamenají velký nárůst o 30 procent. Klíčové k dosažení cíle mají být modely nové řady P20, ovšem do prodejů čínského výrobce jsou započteny i smartphony se značkou Honor.

V ještě větším růstu prodejů smartphonů Huawei brání jeho faktická absence na trhu ve Spojených státech. Ten je třetí největší na světě. Americká vláda označuje smartphony Huawei za bezpečnostní riziko a tamní operátoři je odmítají prodávat. Ve volném prodeji se v USA mnoho smartphonů neprodává.