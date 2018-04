Huawei si zaregistroval PhoPad. Budeme volat s podložkou pod polévku?

Samsung, který celou kategorii kříženců zpopularizoval, je označuje jako fonblety (více zde). A to i přes to, že se pro tento typ přístrojů už vžil po celém světe název phablet. Jednotlivé phablety (nebo tedy fonblety) od Samsungu jinak nesou srozumitelná označení.

Huawei si zaregistroval značku PhoPad.

Huawei si nyní u amerického patentového úřadu USPTO zaregistroval ochranou známku pro přístroj s názvem PhoPad. Logicky vzešel ze spojení slov Phone a Pad. Phone je anglicky telefon, slovo Pad odkazuje na iPad, tedy první komerčně úspěšný tablet od Applu.

Ale čínské firmě asi nedošlo, že označení PhoPad lze pochopit také jako podložku pod polévku. Pho je totiž po celém světě známá tradiční vietnamská nudlová polévka s hovězím, nebo kuřecím masem. Slovo Pad má v angličtině více významů, jedním z nich je v překladu podložka.

Huawei tak s vymýšlením novotvarů trochu přestřelil. Registrace značky samozřejmě neznamená, že by Huawei přístroj s názvem PhoPad nakonec uvedl na trh. Na druhou stranu to ukazuje, že na této značce firmě záleží, když už si ji tedy registrovala. Ale pravděpodobně se nemusí obávat, že by jí tento název někdo chtěl "vyfouknout".