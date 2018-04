Huawei P9 má revoluční fotoaparát od Leiky, chce být nejlepší na světě

Motivem letošní tiskové konference Huawei byly dva kruhy (nebo hashtag se dvěma písmeny o), které symbolizují nový fotoaparát modelů P9 a P9 Plus. Tedy vlastně fotoaparáty dva, novinky mají na zadní straně dvě identické čočky fotoaparátu, které dovolí kouzlit s obrazovým výstupem.

Richard Yu, šéf mobilní divize Huawei, s představením smartphonů nijak neotálel, odhalil je doslova v prvních minutách prezentace. Teprve po odhalení podoby P9 a P9 Plus nastoupilo u čínské značky tak oblíbené srovnávání s konkurencí. Richard Yu zdůrazňoval, že základní model P9 je menší, tenčí a konstrukčně pokročilejší než soupeři jako iPhone 6S nebo Samsung Galaxy S7, a to i přesto, že má displej s mírně větší úhlopříčkou, konkrétně 5,2 palce. Větší model Plus pak nabídne displej s úhlopříčkou 5,5 palce a svou kompaktností poráží konkurenta v podobě iPhonu 6s Plus.

Hodně chytrý fotoaparát

Na představení funkcí přišla řada až po tomto úvodním hardwarovém srovnání. Na pódium dorazil šéf německé značky Leica, Oliver Kaltner, který se pochlubil, že firma pomůže na pole smartphonů přenést své více než stoleté zkušenosti s fotografií. V trochu únavném závěru tiskové konference pak přišli nový fotoaparát pochválit i špičkoví fotografové, například David Guttenfelder z National Geographic.

Fotoaparáty P9 mají trochu krkolomné označení Leica Summarit H 1:2.2/27 ASPH a podle Richarda Yu jde o nejsložitější moduly svého druhu. Leica se samozřejmě podílela nejen na vývoji optiky, ale i algoritmů pro zpracování obrazu.

Kouzlo celého foťáku tkví v tom, že dvojice čipů Sony IMX286 s rozlišením 12 megapixelů není tak úplně stejná. Jeden je klasicky barevný RGB, druhý ovšem zaznamenává jen monochromatické spektrum. Díky tomu ale umí zachytit až trojnásobek světla oproti senzoru barevnému. Richar Yu se tak pochlubil tím, že foťák P9 zachytí o 90 % více světla než ten u Samsungu Galaxy S7 a dokonce o 270 % více než u iPhonu 6s.

Huawei není první, kdo s dvojicí fotoaparátů ve smartphonu přichází. Již před lety přišlo s tímto konceptem HTC, jehož model One (M8) používal duální foťák k hrátkám s hloubkou ostrosti. I Huawei má s dvojicí fotoaparátů zkušenosti, technologii si vyzkoušel u modelu své značky Honor, konkrétně šlo o typ 6 Plus. Ten již používal stejnou koncepci, jako P9, tedy dva stejné fotoaparáty vedle sebe. Letos pak dvojici foťáků dostalo i nové LG G5, foťáky se tu liší úhlem záběru a rozlišením. Poprvé však značka využívá technologii s RGB a černobílým senzorem pro lepší zachycení světla.

Dvojice čoček ale pomáhá také k lepšímu ostření, které P9 obstarává spojením několika technologií, včetně laserového ostření. Dvě čočky také dovolí kreativní hrátky s hloubkou ostrosti, Richard Yu slíbil, že půjde pořizovat snímky s umělecky rozmazaným pozadím. Tohle sice nabízí již řada smartphonů i bez duálního fotoaparátu, ale zatím to nikdy nefungovalo dokonale a tyto „hrátky“ byly na fotce nepřirozeně poznat. U P9 by tomu tak být nemělo. Ke zpracování obrazu pomáhá i nový procesor, P9 dostal zbrusu nový Kirin 955 s vyšším výkonem a novým čipem pro zpracování obrazu.

Fotoaparát má celou řadu fotografických módů odladěných Leikou, od různých barevných režimů, přes režim černobílé fotografie pro fotoaparáty Leica tak typické, až po plně manuální režim fotografování. I přední fotoaparát stojí za pozornost, má rozlišení 8 megapixelů a disponuje automatickým ostřením, což moc smartphonů nemá.

Výkonná technika

Co se výbavy týče, Huawei P9 a P9 Plus patří ke špičkovým smartphonů, ale v některých ohledech se opět výrobce nepouštěl do větších experimentů. Krom nového foťáku a procesoru tu je třeba relativně obyčejné Full HD rozlišení displeje, a to u obou modelů. U typu P9 Plus ovšem bude displej citlivý na tlak, firma tomu říká Press Touch.

Model P9 vylepšuje již tak hodně povedenou čtečku otisků prstů, procesor se chlubí opět sníženou spotřebou energie. Baterie má kapacitu 3 000 mAh v případě menšího modelu a 3 400 mAh u většího typu Plus. Huawei slibuje vylepšenou funkci wi-fi, lepší příjem signálu díky trojici antén nebo rychlejší fungování operačního systému Android 6.0 s nadstavbou Emotion UI 4.1, a to třeba i díky lepší optimalizaci systému souborů v paměti. Co se paměti týče, dostupné budou dvě verze – základní se 3 GB RAM a 32 GB uživatelské paměti a větší se 4 GB a 64 GB paměti. Větší typ bude mít jen druhou zmíněnou konfiguraci. Nabíjecím a datovým konektorem je tu nový USB-C, 10 minut nabíjení by mělo telefonu přinést energii až na 5 hodin hovoru.

Firma již oznámila i dostupnost a českou cenu novinky P9. Ta bude stát 14 990 korun ve své základní verzi (3 GB RAM a 32 GB paměti). Objednávky začnou 8. dubna a poběží až do konce měsíce, pak teprve by se měl telefon dostat k zákazníkům. Prodávat se budou jen dvě barvy – Titanium Grey a Mystic Silver, celkově by měl být model dostupný v šesti barevných provedeních, větší P9 Plus ve čtyřech. Ostatní barvy buď dorazí na český trh později s větším typem P9 Plus, nebo možná vůbec. Firma láká na to, že kdo si novinku předobjedná, získá k ní zdarma náramek Huawei Talkband B2, který běžně stojí 4 590 korun. Akční nabídka to ale v podstatě jen proto, že Huawei představil v Londýně nástupce s označením Talkband B3.