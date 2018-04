Huawei překvapil. Konečně prodává model, který se cenou vyrovná iPhonu

Huawei představil topmodely P9 a P9 Plus v dubnu v Londýně, později následovala i odlehčená verze P9 Lite. Jako první se v Česku začal prodávat model P9 za 14 990 korun. Následovala verze Lite s cenou poloviční. A aby to nebylo jednoduché, tak pod Huawei patří i modely značky Honor. Konkrétně Honor 7 za necelých devět tisíc, který je s výbavou někde mezi P9 a P9 Lite. Pak je tu Honor 7 Lite s cenou šest tisíc korun, což je levnější varianta Huaweie P9 Lite. Novinkou je pak Honor 8, což je v podstatě Huawei P9, dokonce včetně duálního fotoaparátu, ale jen za 11 tisíc korun.

Celá rodina nových modelů čínského výrobce se na českém trhu uzavře na začátku září, kdy se začne prodávat špičkový model P9 Plus. A zde už Huawei na první pohled výhodnou cenu nenasadil. Naopak, je to asi nejdražší smartphone, který Huawei na český trh přináší, nasadil totiž cenu 19 990 korun. Dosud tento primát patřil modelu Mate S s loňskou startovací cenou 17 500 korun.

Atak hranice dvaceti tisíc je pro Huawei vstupem do nejvyšší ligy. Novinka je dokonce dražší než základní model Samsungu Galaxy S7, který stojí o 200 korun méně. Apple pak iPhone prodává od 21 190 korun, což je sice více, ale rozdíl už není příliš velký.

Huawei P9 Plus je se základním modelem P9 v mnoha směrech stejný. Má dvojitý fotoaparát Leica, displej s rozlišením Full HD (1 920 × 1 080 pixelů) a procesor vlastní konstrukce HiSilicon Kirin 955.

Rozdíly, za které si výrobce nechává připlácet pět tisíc oproti základní verzi P9, jsou následující: místo 5,2 palce má verze Plus displej s úhlopříčkou 5,5 palce. Navíc umí displej rozpoznávat tlak, podobně jako to umí iPhony 6s. V případě Huaweie se tato funkce jmenuje Press Touch.

Novinka má i větší operační paměť, místo 3 GB u P9 má verze Plus 4 GB RAM. Zde je nutné zmínit, že na některých trzích Huawei prodává i základní P9 s takto velkou operační pamětí, v Česku však nikoliv. Verze Plus pak má i větší uživatelskou paměť, místo 32 GB to je 64 GB. I v tomto případě pak existuje základní P9 s větší pamětí, ale tato varianta se v Česku neprodává. Posledním rozdílem obou verzí P9 je kapacita baterie. Základní má 3 000mAh baterii, model P9 Plus má baterii s kapacitou 3 400 mAh.

Huawei P9 Plus, který je v Česku v prodeji, má slot jen na jednu SIM kartu. Zatím jedinou dostupnou barevnou variantou je verze Quartz Grey.