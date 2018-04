Očekávaný Huawei P9 odhalen, má dvojitý fotoaparát. Příští týden nebude

Letos bychom se měli dočkat hned čtyř variant vrcholného smartphonu Huawei. Vedle běžného provedení bude stejně jako loni v nabídce verze lite a obří provedení max. Novinkou má být prémiová verze modelu P9.

Podle některých zdrojů měl Huawei novinku představit už ve středu 9. března v Berlíně. Podle našich informací ale bude premiéra o měsíc později a nikoliv v Berlíně, ale jako loni v Londýně.

Fotografie unikly díky serveru VentureBeat. Novinka svým vzhledem navazuje na předešlé modely, opět se design nese v duchu ostřejších uhlů a rovných čar.

Rámečky po stranách displeje jsou minimalizované a senzor otisků prstů je pro značku typicky na zádech telefonu.

Vyobrazená bílá varianta ze serveru VentureBeat působí nenápadně. Ovšem snímky z čínského serveru Anzhuo.cn ukazují, že i v bílé to bude novému Huawei slušet. Viditelný je totiž naleštěný kovový rámeček, který působí až luxusně. Uvidíme, jak budou vypadat jiná barevná provedení.

Na zádech mimo čtečky otisků prstů zaujmou dvě čočky fotoaparátu. Po vzoru staršího HTC bude možné měnit po pořízení snímku hloubku ostrosti. Fotoaparáty jsou 12megapixelové a optiku má na starosti jedna z nejpovolanějších firem - Leica.

Smartphone s novým Androidem 6.0.1 Marshmallow používá vlastní čip Kirin 950 známý už z modelu Mate 8. Čip má osm jader: čtyři s taktem 2,3 GHz a čtyři s taktem 1,8 GHz. Novinka od Huawei by tak měla mít výkonu na rozdávání. Luxusnější provedení má dostat ještě lepší procesor Kirin 955.

Operační paměť nabídne kapacitu 3 GB, lepší provedení bude mít ještě o 1 GB víc. Základní uživatelská paměť by měla mít kapacitu 32 GB. Prémiovější verze by potom měla existovat i s pamětí 64 GB a možná i 128 GB. Paměť je rozšířitelná.

Huawei se nežene za superlativy a u novinky ponechá displej s Full HD rozlišením. To by se mělo pozitivně podepsat na výdrži. Přes poměrně kompaktní rozměry by baterie měla mít více než dostatečnou kapacitu 3 900 mAh. Baterie bude zabudovaná.

Displej bude velký tak akorát, jeho úhlopříčka je 5,2 palce. Huawei P9 bude oproti novým samsungům a novému LG vybaveno konektorem USB Type-C.