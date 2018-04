Huawei chystá phablet P9 max. Bude menší, ale rychlejší než předchůdce

Současná jednička mezi čínskými dravci už letos zájemcům jeden poněkud přerostlý phablet přinesla. Řeč je o modelu P8 max, jehož displej dorostl do velikosti 6,8 palce. To však zřejmě bylo i na milovníky velkých úhlopříček až příliš velké sousto a jeho nástupce tak má být o něco menší. Displej se scvrkne na 6,2 palce, tedy na asi 15,8 cm.

Vyplývá to z výsledků syntetického testu AnTuTu, který se objevil na čínském serveru Weibo. Upozornil na ně magazín GizmoChina. Navzdory menší úhlopříčce bude P9 max patřit k těm větším zástupcům svého druhu. Phablety Galaxy Note 4 i 5 mají 5,7palcový displej, rozměrnější iPhony 6 Plus a 6s Plus si vystačí s obrazovkou úhlopříčky 5,5 palce. Na druhou stranu známe i větší phablety, z poslední doby velikostí překvapil zejména Phab Plus z dílen Lenova s 6,8palcovým displejem (více zde).

Zajímavé je předpokládané rozlišení displeje. Mám mít totiž QHD+, tedy 1 600 × 2 560 obrazových bodů s poměrem stran 16:10. Běžnější QHD (1 440 x 2 560 pixelů) má poměr stran 16:9. Doplňme, že při uvedených parametrech bude mít displej poměrně vysokou jemnost zobrazení 486 bodů na palec.

Hnacím motorem testovaného P9 max s nejnovějším Androidem 6.0 Marshmallow byla čipová sada Kirin 950. Ta je dle návrhu specialistů značky Huawei vyráběna 16nm procesem a podobně jako čipy Snapdragon od Qualcommu nebo Exynos od Samsungu využívá sestavení big.LITTLE. V tomto případě výkonnější čtyřjádro ARM Cortex-A72 taktu až 2,3 GHz pro méně náročné operace nahradí úspornější čtyřjádro A53 frekvence nejvýše 1,8 GHz.

O vykreslování grafiky se stará dedikovaná jednotka Mali T880, instalované 4 GB LPDDR4 paměti se chlubí vysokou datovou propustností až 25,6 GB/s. Výstup benchmarku prozrazuje i nadprůměrnou velikost datového úložiště, na libovolná data bude totiž v základu připraveno 64 GB. Několik gigabytů však spořádá operační systém.

Další specifikace jako parametry integrovaných fotoaparátů benchmark neodhalil. S modelovou řadou P9 se nicméně před několika týdny skloňovala příprava duálního fotoaparátu, informace jsou však zatím jen kusé.

Celkové skóre se zastavilo pod 74 tisíci body, ale u zařízení s čipem Kirin 950 jsme již viděli více. Naposledy při testu chystaného modelu Mate 8 zařízení dosáhlo výsledku přes 89 tisíc bodů. Také tento phablet má mít kromě stejného čipsetu i displej podobných parametrů jako P9 max (více o Mate 8 čtěte zde).