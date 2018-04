Odlehčená verze chystaného Huawei P9 se ukazuje, nebude to „chudobka“

Model P9 bude letos stěžejní smartphone pro stále rostoucího čínského výrobce. Huawei má vedle běžného provedení uvést i velký phablet s přídomkem max a zatím neznámou prémiovější verzi s lepší výbavou. Velké prodeje se ale očekávají u odlehčenější verze P9 lite.

Huawei P9 lite přitom nebude žádný low-endový smartphone. Za nízkou cenu by měl vyhovět i náročnějším uživatelům. Jak informuje server VentureBeat, displej by neměl být o mnoho menší než v případě standardní „pédevítky“. Ta by měla mít 5,2palcový displej. Displej levnější P9 lite přitom bude mít taktéž Full HD rozlišení 1 920 x 1 080 obrazových bodů.

Verze lite se ale bude muset obejít bez dvojitého fotoaparátu, který má být jedním z hlavních taháků standardní P9. Chybět bude také výkon, i když operační paměť má mít více než dostatečné 3 GB. Procesor bude slabší než vlastní Kirin 950, který najdeme v běžném Huawei P9.

Provedení lite, nebo jak se nakonec bude levnější P9 jmenovat, by nemělo mít celokovové tělo. Jak ukazuje uniklý obrázek, jako chudý příbuzný P9 lite vypadat nebude. Senzor otisků prstů bude pro značku na tradičním místě na zádech.

Zatím není jasné, zda 6. dubna Huawei ukáže celou rodinu P9. Prémiovějšího provedení se možná dočkáme později, odlehčená verze P9 lite by podle všeho chybět neměla.