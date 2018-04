Ne, Huawei P9 nemá foťák od legendární Leicy. Koupíte si jen nálepku

V únoru letošního roku Huawei oznámil dlouhodobou technologickou spolupráci pro „znovuvynalezení fotografování smartphony“ se slavnou značkou Leica. Zanedlouho poté byly představeny dva nové smartphony Huawei P9 a P9 Plus, které na sobě nesou logo známého výrobce fotoaparátů.

Vše bylo akcentováno při samotném představení nových smartphonů, když byl na pódium pozván zástupce Leicy, který se rozpovídal o kvalitě fotoaparátu nových modelů. Dvojitý fotoaparát tak má být hlavním tahákem nových čínských chytrých telefonů. A nutno dodat, že fotí výborně.

Pokud by fotoaparát dodávala opravdu přímo Leica, tak by to byl prakticky nejlevnější přístroj od této značky. Ta totiž produkuje extrémně drahé přístroje. Nejlevnější kompakt Leica stojí 28 000 korun, většina přístrojů pak stojí víc než 100 000 korun, zrcadlovky pak stovky tisíc korun.

Jak to ovšem bývá, tak nejde o nic víc než marketing. Leica své jméno Huawei jen propůjčila. Jak se ukázalo, samotné fotomoduly vyrábí čínská společnost Sunny Optical Technology. Leica nevyrábí ani optiku pro dvojici nových smartphonu od Huaweie.

Společné vyjádření Huawei a Leica Obě dvě společnosti spolu blízce spolupracovaly na vývoji modelu P9, konkrétně v těchto oblastech: Společný vývoj, hodnocení a optimizaci optického designu tak, aby odpovídala standardům firmy Leica.

Společný vývoj mechanické konstrukce modulu kamery tak, aby byly odstraněny světelné vady (závoje a odlesky).

Definice obrazové kvality s ohledem na barvy, vyvážení bílé, odlesky, expozici, dynamickou škálu, ostrost a šum.

Zpracování obrazových dat s pomocí odborného dohledu firmy Leica.

Definice standardů kvality a produkčních nároků na sériovou výrobu firmou Huawei tak, aby byla zajištěna konzistence vysoké kvality výrobků.



Huawei se snaží krotit vášně a pro server AndroidAuthority vydal prohlášení, ve kterém vysvětluje, že Leica byla „hluboce zainteresována“ ve vývoji nových smartphonů a „výrazná technologická spolupráce“ se týkala řady aspektů fotoaparátů nových smartphonů, jako je návrh optiky, kvality snímků, zpracování obrazových dat, optimalizace, konstrukce fotografických modulů a i návrhu uživatelského prostředí fotoaparátu. Huawei dodává, že fotoaparáty nových smartphonů splňují nejvyšší standardy obrazové kvality značky Leica.

Opakuje se tak scénář z minulých let. V mobilním světě není spolupráce se známými značkami na poli fotografování novinkou. Nokia se dlouhou dobu chlubila použitím optiky Carl Zeiss, LG zase spolupracovalo s firmou Schneider-Kreuznach. Ani jedna se známých společností na poli optiky ale s výrobou čoček pro smartphony neměla nic společného.

To vše ale neznamená, že by nové smartphony od Huawei fotily špatně. Zatím jsme měli možnost vyzkoušet jen model P9 a kvalita jeho dvojitého fotoaparátu příjemně překvapí. Velký srovnávací test připravujeme.

Aktualizace: Doplněno oficiální stanovisko firem Leica a Huawei