Huawei P8 je podle výrobce v mnohém lepší než iPhone 6 Plus. A levnější

Aktualizováno 16.4. 15:53 o informace k modelu P8 max.

Velká akce se konala na břehu Temže s výhledem na londýnský Tower. Hlavní slovo měl prezident mobilní divize Richard Yu. Dost detailní popis funkcí a vlastností novinky nakonec natáhl o druhý představený model P8 max, což je šílený kompilát smartphonu a tabletu s úhlopříčkou 6,8 palce. Ten se podle původních informací v Česku prodávat neměl, ale podle posledních informací nakonec v prodeji bude také, ale později. Hlavní hvězda P8 v prodeji bude v Česku od konce května za 12 990 korun. Což je velmi slušná cena.

Mezigeneračně oproti loňskému modelu P7 novinka narostla i zdražila. Loni startoval model P7 pod hranicí 10 000 korun, novinka tak míří výše. Huawei opět při prezentaci dával velký důraz na design. Stojí za ním Joonsuh Kim. Už podle korejského jména je jasné, že si Huawei najal designéra v zahraničí a pikantní je, že Joonsuh Kim dělal designéra mobilů u Samsungu.

Yu i Kim u novinky zdůrazňovali jasné křivky, perfektní zpracování, kovové tělo a zcela plochou přední i zadní část. Na obrázcích v prezentaci to vypadalo výborně, při následném detailním zkoumání vystavených vzorků jsme se nemohli ubránit pocitu, že je to sice perfektně zpracovaný mobil a ani k materiálům nemáme výhradu, ale celkově je jeho design nudnější než u loňského modelu P7. Což neznamená, že je to ošklivý mobil, ale je dost nenápadný.

Srovnání s konkurencí

I u designu padlo srovnání s konkurenty: iPhonem 6 Plus a Samsungem S6. Jde o drobnost, ale podle výrobce důležitou. Huawei P8 má totiž do těla přístroje zcela zapuštěnou čočku fotoaparátu, u iPhonu přesahuje zadní část o 0,67 mm a u samsungu o 1,6 milimetru. Huawei s konkurencí porovnával i poměr displeje a čelní plochy uvedených modelů. Opět vyhrála novinka P8, u které displej zabírá přes 78 procent čelní plochy, u iPhonu 6 Plus to je přes 65 procent, u Samsungu S6 přes 70 procent.

Zde je nutné dodat, že novinka má displej s úhlopříčkou 5,2 palce technologie IPS-NEO. Huawei příliš nezdůrazňoval, že oproti jednomu z konkurentů, s kterými P8 srovnává, má menší rozlišení. Na druhou stranu plné HD rozlišení je v praxi jistě dostatečné. Displej je jasný a kontrastní i na přímém slunci, což jsme si mohli vyzkoušet.

Huawei P8 max na premiéře v Londýně

Další vlastností, kterou Huawei na novince vyzdvihuje, je fotoaparát. Opět ho přímo srovnával v několika režimech s fotoaparátem iPhonu 6 Plus. Má rozlišení 13 megapixelů a má mít výborné parametry. Vyzkoušíme, uvidíme. Huawei ukazoval několik příkladů, jak P8 fotí lépe než iPhone 6 Plus. Je zde několik nových funkcí, živé HDR, stabilizace s větším rozsahem než má iPhone 6 Plus, světelné efekty při dlouhém čase, měl by mít lepší kontrast a méně šumu u snímků za špatných světelných podmínek. Richard Yu vyloženě vyzdvihoval, že počet megapixelů není všechno, v čemž má jistě pravdu.

Telefon pohání vlastní procesor Kirin 930/935, který má být o 80 procent silnější než procesor Kirin 910 v loňském modelu P7, a u grafiky výkon vzrostl o 100 procent. Procesor je osmijádrový, čtyři jádra běží na 2 GHz, čtyři na 1,5 GHz. Vedle výkonu se podařilo optimalizovat i spotřebu energie. Takže P8 vydrží při plné zátěži jeden den, při normální den a půl. Opět nechybělo srovnání s iPhonem a samsungem, které na tom jsou podle měření Huawei hůř.

Ozvi se, kde jsem tě nechal

Telefon nabídne i pár vychytávek, jako je třeba vytvoření snímku obrazovky poklepáním jako na dveře, v dalším kroku lze vytvořit snímek výřezu obrazovky. Výrobce slibuje, že telefon bude mít špičkový zvuk, a to především při hovoru. Při hlasitém odposlechu lze mít telefon od sebe až dva metry, což se hodí především u konferenčních hovorů v zasedací místnosti. Další užitečnou drobností je hlasový povel, který telefon probudí. Až ho doma ztratíte, stačí zakřičet, kde je a on se nahlas přihlásí.

Huawei si dává záležet na prvním dojmu, proto klade velký důraz i na balení přístroje. Je nezvykle luxusní a překonává i mnohem dražší konkurenty. Ostatně, to je styl většiny čínských firem a je otázkou, zda je to klíčová vlastnost produktu. Ale hezké to je, to se musí nechat. V prodeji budou čtyři barevné varianty: stříbrná, šampaňská, černá a zlatá. Výše uvedená cena 12 990 korun platí pro první dvě, které mají operační paměť 3 GB a uživatelskou 16 GB. Bude existovat i verze premium, ve dvou zbývajících barvách, která bude mít 64 GB uživatelské paměti. Cena pak vzroste o dalších 3 000 korun a tato verze bude v prodeji koncem léta, opět i na českém trhu. K telefonu bude v prodeji bohatá škála příslušenství, za pozornost bude stát kryt s e-ink čtečkou.

Dodejme, že telefon podporuje dvě SIM, v jednom slotu pak může být buď SIM nebo paměťová karta. Obě přitom podporují LTE, což je jistě velká výhoda. Podrobné preview telefonu vám přineseme v nejbližší době.

Na závěr připomeňme ještě druhou novinku P8 max. Tento model se do Česka podívá, ale až v druhé polovině roku. Po pravdě ho moc nechápeme. Je to model P8 převlečený do obřího těla s displejem 6,8 palce, což už se smartphonem mnoho společného nemá. Na druhou stranu, své zákazníky by si našel. Telefon bude opět v prodeji ve dvou verzích, ta levnější, která se bude prodávat na českém trhu, bude stát 15 490 korun.

Huawei P8 max