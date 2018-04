Huawei P6 zaútočí ultraštíhlým profilem, designem i výbavou

Tenký Huawei P6 na snímcích, které byly publikovány na twitterovém účtu @evleaks, ze všeho nejvíce připomíná iPhone. Kromě obvodového (zřejmě kovového) rámečku je nápadně podobné také umístění fotoaparátu v levém horním rohu zad přístroje. Objektivu přitom asistuje dioda k osvětlení snímané scény.

Na pravém boku je kromě dvojice tlačítek (pravděpodobně vypínací a regulace hlasitosti) patrné duo šuplíčků, jež by mohly pojmout mini SIM a paměťovou kartu typu microSD. Ve spodní části protějšího boku je pak netradičně umístěn 3,5 mm audio jack.

Čelní straně pak vévodí displej úhlopříčky 4,7 palce s rozlišením HD (720 × 1 280 pixelů), což by znamenalo jemnost 312 bodů na palec. Android 4.1.2 s vestavěným uživatelským rozhraním Emotion by měl svižně rozpohybovat čtyřjádrový čipset, zřejmě HiSilicon K3V2 taktu 1,5 GHz. Víme ovšem, že se tato sestava nemůže rovnat hardwaru v HTC One nebo Galaxy S 4. Rychlejší je i starší Snapdragon S4 Pro v Xperii Z.

Huawei P6 však primárně nebude o výkonu, ale o designu a především tloušťce jen 6,2 milimetru a to po celé délce přístroje. Z další výbavy se počítá se 2 GB operační paměti, 8GB úložištěm pro uživatelská data (některé zdroje uvádějí 32 GB) nebo fotoaparátem s 8Mpix snímačem.

Nad cenou visí otazník

Očekává se, že Huawei P6 bude představen na tiskové konferenci v Londýně, kterou firma pořádá 18.června. Objevily se i spekulace, že by telefon měl jít v Číně do prodeje s cenovkou 1 999 juanů (tedy asi 250 eur), což by i po přičtení DPH bylo stále fantastických 7 500 korun.

Jenže člen managementu společnosti Richard Yu uvedl, že by se cena měla pohybovat okolo 490 dolarů (asi 9 800 korun), ale může se prý vyšplhat až na 570 dolarů (přibližně 11 400 korun). Na konečnou cenu si máme počkat do oficiálního představení.

Závod o nejtenčí smartphone pokračuje

Titul nejtenčího smartphonu aktuálně drží Alcatel Idol Ultra, který má v pase 6,45 milimetru, ovšem tento primát v červnu připadne právě novince od Huawei. Je však otázkou, jak dlouho si jej udrží, jelikož další čínská firma Oppo, která mimochodem nedávno otevřela první značkovou prodejnu v Evropě, již avizovala práce na pouze 6,13 milimetru tenkém smartphonu.