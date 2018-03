iPhone X jako inspirace. Nový top huawei odhalen ve všech verzích

Uhlídat chystaný smartphone před jeho premiérou je pro výrobce čím dál složitější. Přeborníkem je „únikář“ Evan Blass, kterému se podaří s předstihem zveřejnit podobu snad každé očekávané novinky.

Nejinak je tomu u nových smartphonů Huawei z populární řady P. Novinky s označením P20 budou hned ve třech provedeních. Vedle běžného modelu bude stejně jako v minulosti v prodeji také odlehčená verze Lite, novinkou je pak provedení nyní označované Pro.

A právě model P20 Pro bude jako pravděpodobně první smartphone mít hned tři hlavní fotoaparáty. Očekávat lze jistě působivé fotografické schopnosti, ovšem jak bude celá soustava fungovat, je prozatím otázkou.

U odhalených novinek čínského výrobce zamrzí snaha napodobení designu iPhonu X od Applu. Stejně jako on mají totiž všechny tři verze modelu Huawei P20 vykrojení v horní části displeje kvůli přednímu fotoaparátu a senzorům - oproti vrcholnému iPhonu je nicméně užší.

Vykrojení navíc působí u nových čínských smartphonů poněkud podivně. Displeje všech provedení sice kryjí téměř celou čelní plochu telefonů, ale standardní model P20 i model P20 Pro mají pod displejem i tak rozměrný proužek s ústředním tlačítkem s čtečkou otisků. Jen model Lite má čtečku na zádech.

Použití tohoto prvku chápeme u smartphonů, u nichž displej opravdu pokrývá téměř celou jejich čelní plochu - někam se přední fotoaparát, reproduktor a různé senzory vejít musí. U nových P20 je ovšem takové řešení trochu diskutabilní.

I umístění čoček dvojitého fotoaparátu na zádech nových huaweiů nápadně připomíná design iPhonu X - jsou umístěny horizontálně v levém horním rohu zad. Z bočních snímků je patrné, že jejich ohraničení bude vystupovat z plochy zad. To je to poslední, co by si novinky měly brát z iPhonu X.

Výbava je zatím známá pouze pro model P20 Lite. Ten dostane 5,84" displej s rozlišením 1 980 x 2 280 obrazových bodů a poměrem stran 19:9. Displej nového huaweie bude tedy ještě větší „nudle“ než nové modely s displeji s poměrem stran 18:9.

Huawei P20 Lite má být osazen dvěma hlavními fotoaparáty s rozlišením 16 a 2 MPix. Přední snímač ovšem soustavu hlavních rozlišením předčí, má mít totiž 24 MPix. Lite verze dostane Android Oreo s nadstavbou EMUI 8.0. Operační paměť bude mít kapacitu 4 GB, vnitřní úložiště pak slušných 64 GB. Kapacita baterie bude 2 900mAh.

Odhaleny byly i ceny. Nejlevnější provedení Lite má vyjít na 369 eur, tedy v přepočtu zhruba 9 400 korun. Huawei P20 má stát 679 eur, v přepočtu tedy necelých 17 300 korun. Ovšem vrcholné provedení Pro bude stát už poměrně dost, bude konkurencí třeba novému Samsungu Galaxy S9 a v prodeji bude za 899 eur, tedy v přepočtu za téměř 23 tisíc korun.