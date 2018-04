Stojí od devíti do 22 tisíc, přitom vypadají skoro stejně

Letošní novinky vypadají na první pohled hodně podobně, ale podle ceníku mezi nimi musí být významné rozdíly. Huawei je tentokrát od sebe z hlediska výbavy a schopností opravdu výrazně odlišil, přitom ani jeden smartphone nezůstává „ošizený“.

Huawei zvolil jednotný design a zaměřil se na některé prvky, které mají všechny tři smartphony společné. To je obrovská výhoda především pro nejlevnější P20 lite, který těží z image špičkových modelů a jen ji sprostě neždímá. Zákazník tu totiž dostane i něco z toho, co nabízejí drahé špičkové modely.

Shodně s vykrojením

Na první pohled se modely rodiny P20 shodují v celkovém pojetí designu. Kovový rám a sklo je kombinace použitá u všech tří modelů, byť s určitými odlišnostmi. P20 lite má rám z barveného kovu a s trochu komplikovanějším tvarem, dražší modely mají rám stříbrný v chromovém lesku a hezky hladký. Skleněná záda jsou u dražších modelů opět lesklejší, ale P20 lite kontruje velmi zajímavou strukturou pod sklem, která vydává zajímavé odlesky a mění barevnost. Vypadá to velmi efektně a navíc se záda méně upatlávají než u P20 a P20 Pro. Ty ale mají trumf v podobě zaobleného skla, jeho zaoblení do boků postupně navazuje na kovový rám. Působí to velmi luxusně, tomu P20 lite nemůže konkurovat.

Shodným prvkem všech tří smartphonů je provedení displeje s vykrojením, kvůli čemuž se podobají iPhonu X. Plocha „uší“ je však mnohem větší než u iPhonu. Displeje se liší úhlopříčkou. P20 Pro má úhlopříčku 6,1 palce a chlubí se navíc tím, že je to AMOLED panel. To umožňuje v menu elegantní volbu pro skrytí vykrojení: tomu se pak nastaví černé pozadí a jsou v něm vidět ikony notofikací, ale neruší to celkový vzhled telefonu. Stejnou možnost nabízí i typ P20, jehož displej má úhlopříčku 5,8 palce. Jenže je to už jen IPS panel, takže tu skrytí nemá takový efekt: místo úplně černé je oblast jen velmi tmavě šedá, jak tu prosvítá podsvícení.

Nejlevnější P20 lite má rovněž IPS panel a jeho úhlopříčka je 5,84 palce, tedy o malinko více než u P20. Možnost skrývání vykrojení tu v menu chybí. Ony čtyři setiny palce navíc jdou na vrub i jinému rozlišení: zatímco P20 a P20 Pro mají rozlišení 2 240 x 1 080 pixelů, lite disponuje 2 280 x 1 080 pixely. To znamená, že vykrojení je tu vlastně trochu vyšší, než u dražších typů. Z praktického hlediska to však neznamená žádné rozdíly. Displeje se také mírně liší zaoblením rohů, poloměry jsou u levnějšího typu trochu jiné než u dražších.

Huawei minimalizoval u modelů P20 rámečky, ale i tady jsou určité odlišnosti. Vzhledem ke čtečce otisků prstů u dražších typů je pod displejem přece jen kus místa. U modelu P20 lite mohl Huawei toto místo využít, ale neučinil tak, prostor je tak prázdný. Ale je mírně tenčí. Celkově se chlubí model lite poměrem plochy displeje k tělu na úrovni 80,5 %. Typ P20 je na tom podobně s 80,4 %. Větší a dražší P20 Pro si pak vede o něco lépe, tady displej zabírá 82 % čelní plochy. P20 a P20 lite mají velmi podobné rozměry: 149,1 x 70,8 x 7,7 mm u P20, 148,6 x 71,2 x 7,4 mm u lite modelu.

Rozdíly v ovládání

Modely P20 a P20 Pro mají vepředu pod displejem čtečku otisků prstů, tu má P20 lite na zadní straně. Je to jedna z největších viditelných odlišností mezi těmito přístroji. Lepší z řady dávají uživateli vybrat ze dvou způsobů ovládání. Normální má na displeji lištu s ovládacími tlačítky systému a čtečka slouží jen k odemykání, v druhém případě lišta zmizí a telefony se ovládají za pomoci gest na plošce čtečky. Pro někoho to může být nezvyklé a kvůli malé ploše čtečky to není vždy úplně pohodlné, ale volba je to jistě zajímavá.

To P20 lite jde tradiční cestou a volby nedává. Sada systémových tlačítek na displeji je „povinná“, ale může se samozřejmě skrývat podle potřeby. Čtečka na zadní straně také podporuje gesta, ale trochu jiná: stáhnout se tu gestem dá notifikační lišta, dá se pomocí čtečky třeba listovat v galerii a podobně. Vzhledem k úhlopříčce displeje nám pak u lepších modelů se čtečkou vepředu možnost snadno gestem stáhnout notifikační lištu chybí.

Celkově je ovládání P20 lite tradičnější a rychleji se na něj zvyká – to samozřejmě platí i pro ovládání dražších typů u varianty s lištou na displeji, ale pak je čtečka pod displejem trochu nevyužita.

Samozřejmě jiný hardware

Modely řady P20 se liší samozřejmě i hardwarem. A Huawei to tentokrát odstupňoval výrazněji než dříve, přitom k sobě vlastně mají všechny tři modely asi blíže než kdy předtím. Lite pochopitelně dostal nejslabší hardware, ale ani sestava procesoru Kirin 659 se 4 GB RAM není nic slabého. Model P20 pak dostal špičkový Kirin 970 a rovněž 4 GB RAM, takže se výkonem rovnou řadí mezi nejlepší modely na trhu. A typ Pro přidává ke Kirinu 970 porci 6 GB RAM, což z něj dělá skutečně výkonné monstrum.

Ale ani jeden z modelů rozhodně nemá výkonu nedostatek a všechny mají dobře odladěný operační systém Android 8.0 Oreo s grafickou nadstavbou EMUI. Pojďme ale pokračovat v odlišnostech hardwaru. Špičkové modely mají 128 GB vnitřní paměti, ale přišly o slot na microSD karty, modelu lite slot zůstal a kapacita vnitřní paměti je 64 GB. Dual-sim je možností u všech. Typ lite nepřišel o 3,5 mm konektor jack, zatímco dražší modely se ho vzdaly. A to i kvůli odolnosti. Zatímco lite není odolný vůči vodě a prachu, typ P20 splňuje podmínky certifikace IP53, a typ Pro pak IP67.

Rozdíly jsou i v bateriích. Nejlevnější model má kapacitu slušné 3 000 mAh a výdrž je vskutku solidní. Typ P20 disponuje baterií s kapacitou 3 400 mAh a díky výbornému odladění je výdrž opravdu výborná. Ještě lépe je na tom P20 Pro, který dostal baterii s kapacitou 4 000 mAh a i díky tomu se řadí k rekordmanům ve výdrži baterie.

Sázka na fotoaparáty

Odlišnosti pokračují i v oblasti, kterou se vlastně řada P20 honosí nejvíce: fotoaparáty. Modely lite a P20 mají duální foťák, P20 Pro pak zbrusu nový a vpravdě revoluční fotoaparát trojitý. Jeho schopnosti jsme popisovali již v několika textech a je jasné, že své sourozence kvalitou snímků výrazně převyšuje. Ovšem platí to hlavně při využití některých speciálních režimů a to obzvláště v noci. A také u zoomu, který nabízí P20 Pro až pětinásobný, při zachování „nativního“ rozlišení fotografií 10 megapixelů. Hlavní foťák tu ovšem má rozlišení 40 megapixelů a i takové snímky lze pořizovat.

Typ P20 přebírá výborný fotoaparát modelu Mate 10 Pro, ale podle všeho je foťák přepracovaný, a tudíž v praxi ještě o něco lepší. Sestava dvaceti a dvanáctimegapixelových čipů (černobílý a barevný) dovoluje telefonu dvojnásobný hybridní zoom a umí pořizovat parádní černobílé fotky (to P20 Pro také). Nejlevnější P20 lite se paradoxně chlubí nejvyšším nativním rozlišením fotek, jeho duální foťák má totiž rozlišení 16 megapixelů a k tomu je tu druhý čip jen se dvěma megapixely – ale ten slouží pouze pro kouzla s hloubkou ostrosti, zoom tu tedy žádný pokročilý není.

Výsledkem jsou samozřejmě rozdíly v kvalitě fotek, hezky odstupňované od nejlevnějšího modelu k nejdražšímu. Je tedy jasné, že o rozlišení nejde, hlavní roli tu hraje zpracování obrazových dat a v tom excelují dražší typy. P20 lite je v tomto ohledu poněkud logicky chudým příbuzným. Dražší sourozence nestíhá především u nočních fotografií, kde naopak s přehledem exceluje P20 Pro. Fotky za běžného světla také vykazují rozdíly, ale tady už je na tom P20 lite i vzhledem ke své ceně vlastně velmi dobře.

Pro každého něco

Modely Huawei P20 jsou tedy hezky odstupňované a to jak výbavou, tak cenou. Lite s cenou 8 990 korun je stylovou volbou ve střední třídě a podle nás může v mnoha případech zatopit i dražšímu P20. Ten je sice o něco stylovější a má lepší foťák, ale na druhou stranu nad levnějším sourozencem vlastně nijak výrazně nevyčnívá.

Podle nás v modelové trojici právě P20 tahá za nejkratší provaz s hlediska obecné atraktivity: levnější a dražší stroje dávají vlastně větší smysl a mají pro uživatele větší lákadla. Kdo chce to nej, ten si pořídí P20 Pro s jeho revolučním foťákem a skvělou výdrží baterie. A kdo hodlá šetřit, ten si určitě vystačí i s P20 lite, který za danou cenu nabízí hromadu stylu drahých modelů.

Ale to neznamená, že P20 nemá na trhu místo: málokterý zákazník se totiž bude rozhodovat mezi těmito třemi modely Huawei, ale spíš bude řešit, co nabízí v dané třídě konkurence. A tady má P20 své trumfy: postavit se může třeba menšímu Samsungu Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 nebo příbuznému Honoru View 10 – a v porovnání s nimi má skutečně co nabídnout, a to i díky své ceně 16 990 korun.

Nejdražší P20 Pro s cenou 21 990 korun pak patří mezi skutečnou mobilní elitu. Je to jeden z nejlepších chytrých telefonů na trhu a nedělá téměř žádné kompromisy.