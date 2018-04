Nejlepší konzervativní smartphone se tváří jako iPhone. Test Huawei P10

Zahnutý displej, extrémní rozlišení, žádné rámečky nebo důraz na ovládání hlasem: nic z toho u nového špičkového Huawei P10 nenajdeme. Je to sice výborně vybavený smartphone, ale v mnoha ohledech zůstává konzervativní a nechce budit zájem provokativními funkcemi a řešeními, která v praxi mnozí neocení. To je naprosto v pořádku, Huawei si vybral konzervativní cestu a to mu může zajistit úspěch u velmi širokého publika, které si na výstřelky nepotrpí.

Jenže jeden kontroverzní prvek přeci jen Huawei u svého nejnovějšího smartphonu má – design. P10 zdálky připomíná iPhone až tak moc, že si o něm vlastně téměř každý myslí, že jde právě o jablečný telefon. Teprve při bližší prohlídce laik odhalí, že jde jen o kamufláž. Řešením by mohla být koupě P10 v některé z netradičních barevných variant, které Huawei představil. Jenže na českém trhu se zatím z výrazných barev a provedení prodává jen verze nazvaná Dazzling Blue, tedy modrá varianta.

Krom výtek k designu ovšem není moc věcí, které se dají P10 vyčítat. A i když oproti loňskému modelu P9 o trochu zdražil (cena stoupla o 1 000 korun na 15 990), stále platí, že mezi špičkovými smartphony patří top Huawei k těm dostupnějším kouskům. A těch šestnáct tisíc rozhodně nebudou vyhozené peníze, P10 je opravdu povedený smartphone.

Proč vás tak provokuje ten design?

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

výborný fotoaparát

flexibilní ovládání

Proč nekoupit? kontroverzní design

chybí oleofobní vrstva displeje

jen průměrná výdrž baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 15 990 Kč

Z čelní strany ze vzdálenosti větší než metr vypadá stříbrná, černá a zlatá varianta P10 prostě jako iPhone. Proporce telefonu jsou sice malinko jiné a někomu může přijít podezřelé, že je ten telefon větší než iPhone 7 a menší než iPhone 7 Plus, ale většinou to žádného pozorovatele nenapadne. Na první pohled je tohle prostě iPhone. Teprve druhý pohled odhalí odlišnosti – jinak řešené home tlačítko pod displejem, menší rámečky displeje a jasně určující je pohled ze zadní strany, kde se nachází logo Huawei a sestava dvojitého fotoaparátu, která je řešena zcela jinak než u iPhonu. Ale třeba spodní proužek pro prostup signálu iPhone 7 hodně připomíná.

V důsledku to tedy s tou podobností není tak strašné, jenže první dojem je první dojem. A u žádného jiného smartphonu, který jsme v posledních letech testovali, se nám nestávalo, že by si ho lidé pletli s iPhonem. Z hlediska image je tohle pro P10 docela problém – telefon nemá vlastní identitu a může to i vypadat, že si tenhle telefon někdo koupil jen proto, že právě jako iPhone vypadá, ale na „ten pravý“ nemá. Přitom je to samozřejmě nesmysl, P10 asi zrovna iPhonu moc zákazníků brát nebude, konzervativní androidí smartphone míří na trochu jinou klientelu než jablečný přístroj.

Fajn, ale vypadá pěkně, ne?

Ano, vypadá. Design P10 je uhlazený a elegantní, hlavně musíme vyzdvihnout opravdu špičkové zpracování. V tomto ohledu se Huawei už několik let řadí na špičku a P10 to jen potvrzuje. Je to jeden z nejlépe zpracovaných telefonů na trhu, sestavení je opravdu precizní, slícování sedí dokonale a uživatel má z telefonu v ruce opravdu velmi solidní pocit. A i když se u Huawei nesnažili kdovíjak minimalizovat rámečky, celkově je to docela kompaktní přístroj. I když loňský P9 na tom byl v podstatě stejně, a to má displej s malinko větší úhlopříčkou 5,2 palce, zatímco P10 zvolil velikost 5,1 palce.

To, že se telefon i přes menší displej nezmenšil, je způsobeno novým umístěním čtečky otisků prstů. Tu z nějakého důvodu Huawei přemístil na čelní stranu, zatímco doposud se modely této značky chlubily čtečkou na zádech.

Proč je ta čtečka jinde?

Pravý důvod by nám musel oficiálně vysvětlit někdo z Huawei, ale během testování telefonu jsme přeci jen odhalili několik detailů, které by mohly tuto změnu vysvětlovat. A není v tom snaha přiblížit se iPhonu. Čtečku vpředu někteří uživatelé preferují, i když nám se umístění na zádech zdá praktické – prst sem padne rovnou při vytahování telefonu z kapsy. Jenže se čtečkou vpředu se zase smartphone lépe odemyká, když leží na stole. Vyberte si, co vám vyhovuje více, my jsme si nakonec u P10 na onu změnu zvykli, byť bychom asi raději viděli čtečku vzadu.

Ale určité pohodlí při ovládání je jen jedním z možných vysvětlení. Druhé je nasnadě z hlediska budoucího vývoje – Huawei se možná připravuje na éru čteček v displeji a chce, aby si jeho uživatelé zvykli na to, že je toto zařízení někde vpředu. A pak je tu ještě jeden další důvod: Huawei pro P10 připravil dva druhy ovládání. Jeden způsobo je klasický, s řádkem virtuálních systémových tlačítek na displeji. Druhý je však zcela nový a využívá právě čtečku otisků a gesta. Toto uspořádání pak dává informacím na displeji více místa, protože řádek s virtuálními tlačítky definitivně mizí.

Nové ovládání? Jak funguje?

Inu, podle nás potřebuje ještě dotáhnout, ale koncept není špatný a nakonec jsme si zvykli P10 používat právě v tomto módu. Domovské tlačítko tu funguje zároveň jako jakýsi touchpad, který reaguje na různé akce. Jednoduché ťuknutí prstem do tlačítka přitom neznamená návrat na domovskou obrazovku, jak bývá obvyklé – to ostatně tlačítko neumí ani v původním klasickém módu, v něm bohužel opravdu slouží jen k odemčení telefonu. To nám přišlo dost hloupé, tlačítko je v klasickém uspořádání vlastně velmi nevyužité, a tak jsme se naučili nový způsob.

U něj znamená jednoduché klepnutí prstem do tlačítka návrat o krok zpět. Teprve chvilkové podržení prstu na tlačítku, takové předstírané stisknutí, zařídí návrat na domovskou obrazovku. Na první pohled to může být trochu zmatené, ale zvykli jsme si poměrně rychle a tato dvě „gesta“ fungují velmi spolehlivě. Při ovládání nás to ani nijak nezdržuje, ono přidržení prstu, na které telefon zareaguje mírnou vibrací, trvá asi stejně dlouho, jako když uživatel chce například stisknout mechanické tlačítko na čele Samsungu Galaxy S7.

Trochu potíže máme se třetím gestem, které tlačítko umožňuje. Jistě jste uhodli, že je to gesto pro vyvolání multitaskingu – tah prstem po tlačítku do strany. Plocha tlačítka ale není nijak přehnaně veliká, což znamená, že je potřeba tohle gesto provádět pečlivě. Bohužel ne vždy se to v praxi povede, a tak je jeho rozpoznání nespolehlivé. Občas jsme s tím měli problémy i po týdnech používání telefonu. S tímto novým ovládáním se pojí i nutnost být obezřetnější při vyvolávání nabídky Google Now – ta se objeví při tahu zespodu obrazovky směrem vzhůru, ale mezi tlačítkem a displejem je jen malinká mezera, kde lze prstem toto gesto započít a to může být trochu nepohodlné.

Huawei také uživatelům nabízí dvě možnosti uspořádání úvodní obrazovky – buď svou tradiční sestavu, kdy se na jednotlivých stránkách mísí ikony aplikací s widgety, nebo možnost zapnout si klasické menu s aplikacemi, které má spousta jiných telefonů. Tuhle možnost zavedl už Huawei Mate 9. Novinka P10 je tak díky těmto volbám z hlediska ovládání překvapivě flexibilní smartphone a uživatelé si ho mohou velmi přizpůsobit.

To nezní špatně. Co výbava?

Ta je na opravdu špičkové úrovni, P10 pochopitelně nechybí nic podstatného. Jistě, někdo může namítat, že rozlišení displeje zůstalo na hodnotě Full HD, ale nám to nijak nevadí. Kdo chce vyšší rozlišení, bude moci o něco později stáhnout po větším modelu P10 Plus, na úhlopříčce 5,1 palce potřebu vyššího rozlišení výrazně nepociťujeme. Na druhou stranu je pravda, že třeba pro zážitky z virtuální reality není P10 kvůli rozlišení ideální, ale Huawei se celkově na tuhle oblast zatím moc nesoustředí. I proto k telefonu raději připravil sadu příslušenství v podobě univerzálního stativu/selfie tyčky, výkonné powerbanky a adaptéru pro nabíjení do auta, než aby vymýšlel třeba brýle pro VR.

U displeje ještě pozor na jednu nepříjemnou vlastnost. Standardně se telefon dodává s ochrannou fólií a důrazně doporučujeme ji nesundavat. Displeji totiž chybí oleofobní vrstva, takže po sundání fólie se na něm extrémně zachytávají otisky prstů a mastnota a displej vypadá příšerně.

Ale zpátky k samotnému P10. O „pohon“ smartphonu se stará procesor Kirin 960 a jsou tu 4 GB RAM, operační systém je výborně vyladěný a P10 je opravdu hodně rychlý smartphone, kde se nikde nic nezadrhává. S jednou malou výjimkou, alespoň u našeho testovacího kusu, který pochází z předsériové výroby (ale má finální firmware): občas jsme měli potíže s mírně stávkující Facebook aplikací, ale to může být způsobeno samotnou aplikací a ne telefonem. S povděkem kvitujeme 64GB porci vnitřní paměti, kterou navíc lze rozšířit pomocí MicroSD karet. Minimálně modely prodávané ve volné distribuci pak jsou dvousimkové s hybridním slotem. Upozornit musíme ještě na USB-C konektor, který tu nahradil dřívější microUSB – s tím je třeba počítat při nabíjení.

Když už mluvíte o nabíjení? Jak dlouho vydrží?

Huawei P10 dostal baterii se slušnou kapacitou 3 200 mAh, což je na první pohled velmi dobrá porce. A v praxi stačí i na solidní výdrž, jen nám přijde, že když telefon opravdu zatížíme, mizí energie z baterie mnohem rychleji než u jiných špičkových smartphonů. V praxi se nám tak stávalo, že jsme při extrémní zátěži museli nabíjet i v průběhu dne, což například u větších smartphonů jako je Huawei Mate 9 nehrozí. Běžný uživatel tedy nebude mít nejspíš důvod ke stížnostem, ale ti náročnější by možná mohli počkat na model P10 Plus, který přeci jenom disponuje o trochu větší baterií, což by mohlo zajistit lepší výdrž.

Huawei se také chlubí fotoaparátem, jaký je?

Inu, u P10 zažíváme z hlediska fotoaparátu mírné zklamání. A to ne kvůli tomu, že by P10 fotil špatně. To rozhodně ne. P10 fotí výborně, ale Huawei zároveň dává uživatelům najevo, že to umí i lépe. Zatímco P10 totiž dostal zcela shodný foťák, jako má už od loňského podzimu Mate 9 (a ten opravdu není špatný), typ P10 Plus dostal jeho vylepšenou variantu – ta má namísto optiky se světelností 2.3 špičkovou novou optiku Summilux se světelností 1.8. To pomáhá kvalitě fotek v horším světle.

Fotografie pořízená Huawei P10

Ani u P10 se standardní optikou není kvalita špatná, ale ten pocit, že to Huawei umí ještě lépe, je prostě trochu ubíjející. Oproti loňskému modelu P9 se pak kvalita posunula opravdu výrazně – dvojitý foťák převzatý z Mate 9 má totiž novou konstrukci s optickou stabilizací obrazu a dvěma čipy s rozdílným rozlišením. Černobílý čip má totiž rozlišení 20 megapixelů, barevný pak původních dvanáct.

Fotografie z Huawei P10 - ukázka 2x hybridního zoomu

Tahle disproporce v rozlišení je pak využívána pro takzvaný hybridní zoom, který slibuje, že až do dvojnásobného přiblížení kvalita fotky neklesá zdaleka tolik, jako při použití klasického digitálního zoomu. A nejsou to jen prázdné sliby, opravdu to funguje a Huawei P10 (stejně jako Mate 9) je jeden z mála telefonů, kde je zoom opravdu použitelný.

Celkově hodnotíme fotoaparát P10 velmi kladně, patří k tomu nejlepšímu na trhu, byť třeba loňský Samsung Galaxy S7 fotí o malinko lépe. Ale rozdíly jsou minimální a verze P10 Plus by možná mohla etalon překonat.

Mám si ho pořídit?

Pokud toužíte po smartphonu bez větších výstřelků, který bude především spolehlivě fungovat, je Huawei P10 ideální volbou. Jen doporučujeme zvážit výběr barvy. Jestli nechcete slýchat slova o „falešném iPhonu“ ve vašich rukou, je zatím jediným přijatelným řešením originální modrá varianta. Design je skutečně jednou z věcí, která nás na P10 trápí nejvíc. Možná je to trochu povrchní hodnocení, ale dokazuje, jak vyvážený jinak tento smartphone je.

Co se konkurence týče, P10 se nachází tak trochu mimo běžný dosah soupeřů. Nový Samsung S8 je mnohem dražší a jinak koncipovaný, takže rivalem pro P10 je spíš loňské klasické provedení S7. Oficiálně přitom S7 stojí stejně (tedy 15 990 korun) jako nový P10, a tak stojí hodně za zvážení, zda zvolit prověřenou klasiku, nebo nový čínský model. Jenže s akcí cashbacku je rázem S7 výhodnější a lákavější. Pro některé zájemce, kteří si telefon objednali v rámci zaváděcí akce, Huawei připravil i sadu příslušenství zdarma - ta má hodnotu asi 3 000 korun a rázem tak činí nabídku zajímavější.

Soupeře bude mít P10 i ve své vlastní stáji – větší a podobně vybavený model Mate 9 s delší výdrží baterie vyjde na 18 990 korun, typ P10 plus s větší baterií, lepším foťákem a vyšším QHD rozlišením displeje pak bude stát 21 990 korun. Ale zapomenout nemůžeme ani na loňský P9, který stále nepatří do starého železa a zlevnil na 13 590 korun. Nebo třeba povedený Honor 8, který stojí dokonce skvělých 9 990 korun.

I z externích soupeřů je z čeho vybírat: výborné OnePlus 3T vyjde na necelých 12 000 korun, ale oproti P10 je přeci jen kvůli 5,5palcovému displeji větší. U Sony lze také vybírat z kompaktnějších smartphonů, Xperia XZ ovšem vyjde na necelých 18 tisíc korun.