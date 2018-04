Špičkový smartphone staré školy je pekelně drahý. Test Huawei P10 Plus

Huawei za stejné peníze jako iPhone, nebo nejlepší aktuální samsung? To byla před několika lety ještě čirá utopie, dnes je to ovšem realita. Nový Huawei P10 Plus stojí nečekaných 21 990 korun, což jej řadí k nejdražším smartphonům na trhu. Pravda, Apple nebo Samsung dovedou své modely prodávat za ještě vyšší ceny, ale ta základní je u obou v podstatě na stejné úrovni. Galaxy S8 vyjde na úplně stejnou sumu, základní iPhone 7 pak stojí 21 190 korun.

Pravda, toto srovnání není zcela fér, protože P10 Plus je přece jen vylepšenou verzí základního P10, který stojí necelých 16 tisíc korun. Takže cenová hladina huaweiů v nejvyšší třídě přeci jen začíná níže než u konkurence. Ale P10 Plus je na první pohled naceněn velmi ambiciózně, a to především ve srovnání se svým menším sourozencem. Přitom oproti němu toho na první pohled nenabízí zase tolik navíc: je tu více vnitřní paměti a více RAM, displej s větší úhlopříčkou a vyšším rozlišením, baterie s vyšší kapacitou a také lepší optika fotoaparátu. Toť ovšem vše.

Stojí to za příplatek šesti tisíc korun oproti základnímu P10? Většině uživatelů opravdu nikoli, ale někdo tuto výbavu navíc ocení. Půjde především o zákazníky, kteří na cenovku nehledí a chtějí opravdu špičkový stroj. V takovém případě má P10 Plus jen málo soupeřů.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičková výbava

perfektní zpracování

spousta paměti

výborný fotoaparát

velmi dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? hodně vysoká cena

trochu fádní design

větší rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 21 990 Kč

Je opravdu lepší než P10?

Inu, toto bude asi dost subjektivní záležitost. Ano, podle papírových parametrů je Huawei P10 Plus lepší než menší P10: má 5,5palcový displej s QHD rozlišením (1 440 × 2 560 pixelů), jeho baterie má kapacitu 3 750 mAh, optika foťáku Summilux má špičkovou světelnost f/1.8. A pak je tu 6 GB RAM a obří porce vnitřní paměti (128 GB), což jen tak u nějakého smartphonu na trhu nenajdete. A když, tak bude stát nejspíš ještě více než v tomto případě. Z tohoto hlediska je to opravdu jeden z nejlépe vybavených smartphonů na trhu.

Ale v praxi nemusí tyto prvky navíc pro spoustu uživatelů hrát zásadní roli. Více RAM je fajn, běh systému je asi plynulejší, ale upřímně, rozdíl proti P10 pozná málokdo. Větší vnitřní paměť nemusí řadu lidí trápit, možná ji nevyužijí. A když už, tak jsou tu paměťové karty. Velký displej zase může být mnoha lidem na obtíž a naopak jim může imponovat menší úhlopříčka klasického P10. A na menší úhlopříčce považujeme za dostatečné i Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 pixelů). A rozdíl v kvalitě fotoaparátů není ani přes veliký rozdíl ve světelnosti optiky (f/2.3 vs. f/1.8) nijak dramatický.

Takže tu zbývá jen ona větší baterie, která je v praxi opravdu znát – výdrž P10 Plus je suverénnější než u P10 a na jedno nabití telefon mnohem snáze přežije dva dny intenzivního provozu. Celkově nám tedy P10 Plus imponuje, a kdybychom si mohli vybrat, volíme jej oproti klasickému modelu – jenže cena je opravdu vysoká. Chápeme, že kvůli ní si P10 Plus koupí jen málo lidí, obzvlášť, když lze za stejné peníze pořídit na první pohled atraktivnější Samsung Galaxy S8.

Proč není tak atraktivní?

Samsung Galaxy S8 je moderní smartphone se vším všudy, má image inovátora, což mu u zákazníků hodně pomáhá. Huawei P10 Plus je oproti němu konzervativní smartphone, který se nesnaží minimalizovat rámečky displeje a nemá ani žádné jiné výstřelky v designu či výbavě. Působí elegantně, ale docela obyčejně, tedy alespoň na první pohled.

Jenže ten druhý odhalí špičkové zpracování, P10 Plus se řadí k opravdu luxusním chytrým telefonům. Je jen málo takto parádně zpracovaných kousků a P10 Plus v tomto ohledu v podstatě nemá chybu. Ale zase: je na tom stejně jako menší P10. Má i stejnou slabinu – fólii na displeji, která se snadno poškrábe. Jenže tato fólie je tu z výroby proto, že displeji chybí oleofobní vrstva, a tak se po sejmutí fólie neskutečně upatlává. To je však asi jediná piha na kvalitě P10 Plus.

Černá barva, která je zatím jedinou, ve které lze P10 Plus v Česku oficiálně koupit, z tohoto kousku dělá ještě konzervativnější a elegantnější smartphone než jakákoli jiná. Černá maskuje nejen displej a jeho rámečky, ale také pásky pro prostup signálu a vypadá velmi „uceleně“. Dokonce ani logo výrobce na zadní straně není dáváno nijak na odiv a téměř ho nejde poznat. To už více září nápis Leica u foťáku.

U černé verze většího P10 Plus jsme také zaznamenali jednu zajímavou změnu ve vnímání designu. Ten jsme v recenzi klasického P10 kritizovali jako příliš podobný iPhonu (více čtěte zde), ale P10 Plus v černé na nás tak „iphonovitě“ nepůsobí. Důkazem jsou i reakce okolí. Zatímco u světlého provedení P10 jsme se často setkávali s tím, že si nezaujatí pozorovatelé tento čínský smartphone s iPhonem pletli, u P10 Plus se nám to nestalo za dobu testování ani jednou. Na druhou stranu ano, design P10 Plus by mohl být originálnější a je škoda, že třeba zrovna tuto verzi nenabídne Huawei i v některých odvážnějších barevných kombinacích.

Dobře, ale patří mezi nejlepší?

Ano, určitě. Výbava i výkon odpovídají současné špičce. P10 Plus nechybí nic, snad kromě bezdrátového dobíjení nebo větší odolnosti vůči vodě. Procesor Kirin 960 v kombinaci se 6 GB RAM znamená výkon na absolutní špičce, QHD IPS panel postrádá snad jen funkci zobrazování základních údajů na vypnutém displeji. USB-C, čtečka otisků, to tu vše je a čtečka navíc může sloužit k originálnímu způsobu ovládání, na který jsme si už u P10 docela zvykli a u P10 Plus se nám vryl pod kůži.

A co jeho foťák?

I ten je výtečný. Jak jsme již poznamenali, rozdíly oproti klasickému P10 nejsou příliš dramatické, ale lepší světelnost optiky se samozřejmě při některých příležitostech hodí. Detailní srovnání obou foťáků Leica v modelech P10 si necháváme na samostatný článek, ale jasné je, že P10 Plus prostě patří na fotografickou špičku.

Duální foťák Leica nadchne nejen přirozenými barvami snímků, ale i parádním projevem v černobílém režimu. Nebo třeba funkcí hybridního zoomu. To vše jsou ovšem vlastnosti, kterými disponuje i klasický P10. Model Plus má jen lepší optiku, která přijde ke slovu hlavně ve špatném světle.

Mám si ho pořídit?

Huawei P10 Plus je hodně drahý smartphone. Ale na druhou stranu je opravdu špičkový. Patří k těm nejlépe vybaveným a nejlépe zpracovaným smartphonům na trhu a jeho cenovce se vlastně z tohoto pohledu nelze ani moc divit, ačkoli na něco podobného nebyli zákazníci Huaweie zvyklí. Trochu potíž je v tom, že P10 Plus má ve své stáji konkurenci hlavně v podobě cenově mnohem výhodnějšího P10. A třeba také v originálněji vypadajícím modelu Mate 9 s větším displejem o nižším rozlišení a větší baterií. I ten je s cenou 19 tisíc korun výrazně levnější než P10 Plus.

A pak jsou tu soupeři jako Samsung Galaxy S8. Ten působí na první pohled mnohem zajímavějším dojmem, vytváří určitý wow efekt, který Huawei P10 Plus rozhodně neumí. Jenže v praxi vyniknou kvality huaweie s klasičtější koncepcí a precizním zpracováním. S8 je choulostivější smartphone, má otravnou čtečku otisků prstů a trochu horší výdrž baterie. Ale na druhou stranu se s větším displejem lépe vejde do kapsy, a to je vlastnost, která láká. Oproti tomu je takový iPhone 7 smartphonem podobné konzervativní koncepce jako Huawei P10 Plus. Tím správným soupeřem P10 Plus je pak pochopitelně iPhone 7 Plus se stejně velkým displejem s nižším rozlišením. Jeho cena je přitom o tři tisíce korun vyšší než u huaweie, takže nakonec vlastně ten P10 Plus ani nemusí být tak drahý.