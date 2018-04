Huawei brojí proti Samsungu. P10 má mít zahnutý displej jako S7 edge

Huawei již dávno není výrobcem levných smartphonů, v segmentu chytrých telefonů se dokonce dokázal vyšvihnout na pozici třetího největšího hráče a nadále posiluje. Loni slavil úspěch zejména s povedeným modelem P9, který bodoval výbornými parametry i celkovou vyladěností systému. Osvědčil se také jeho duální fotoaparát s certifikací výrobce optiky Leica.

A tato německá společnost má být podepsána také pod fotomoduly připravovaných nástupců loňských modelů Huaweie. Na dostupných renderech, které mají zachycovat model P10, je zřejmý po stranách zahnutý displej ve stylu nejlepších samsungů. Rámeček je kovový, což však v dané kategorii není překvapení, ale spíše nezbytnost.

Na pravém boku jsou umístěna tlačítka pro korekci hlasitosti spolu s vypínacím tlačítkem. Tandemu objektivů na zádech asistuje dioda, nachází se zde i snímač otisků prstů. A to navzdory tomu, že pod displejem je umístěné tlačítko, do něhož výrobce mohl senzor integrovat.

Duální fotoaparát bude podle serveru TechConfigurations pracovat s dvojicí snímačů, které mají dohromady rozlišení 22 MPix. Čelní kamera pak má být osmimegapixelová.

P10 mezigeneračně povyroste. Tedy alespoň co se týče úhlopříčky displeje, má mít totiž velikost 5,5 palce (P9 má 5,2" displej). Spolu s diagonálou rostlo i rozlišení, bez QHD (1 440 × 2 560 pixelů) by totiž topmodel letos už nemohl obstát. Vzhledem ke zmíněnému zahnutí panelu do stran se zřejmě šířka telefonu zvýší jen nepatrně. Oproti loňské P9 má nástupce dostat displej typu AMOLED.

P10 má pohánět nová 64bitová čipová sada Kirin 960 s osmijádrovým procesorem taktu nejvýše 2,3 GHz. Jde o vlastní chipset společnosti Huawei s grafickou jednotkou Mali G71. Operační paměť velikosti 6 GB doplní obří 256GB úložiště pro libovolná data. Předpokládáme, že uvedená paměťová kombinace nebude jediná a k dispozici bude třeba i 128GB varianta.

O paměťovém slotu se nemluví. Pokud se na něj nedostane, pak to vzhledem k porci vestavěné paměti drtivé většině uživatelů vadit nebude. Předinstalován má být Android ve verzi 7.0 Nougat spolu s vylepšeným uživatelským rozhraním Emotion.

Základní P10 doplní opět zvětšenina s přídomkem Plus. Její hardwarová výbava by měla být totožná, odlišovat se bude jen větším displejem a tím samozřejmě i fyzickými proporcemi.

Viceprezident společnosti Richard Yu už dříve naznačil, že k oficiálnímu představení dvojice P10 a P10 Plus dojde během března, nebo dubna. Není však vyloučeno, že odhalení proběhne už v závěru února na barcelonském veletrhu Mobile World Congress.