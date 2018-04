Nový Huawei P10 Lite má větší displej než dospělejší sourozenec

Huawei razí svébytnou strategii, kdy je „lehká“ verze Lite větší a těžší, než vyspělejší bratříček se stejným typovým označením. Na dietě je tak výbava, která se ale zas tak příliš neliší. A tak i nový model P10 Lite je větší a těžší, než klasická „pé desítka“ (146,5 x 72 x 7,2 milimetru oproti 145,3 x 69,3 x 6,98 milimetru - 146 gramů oproti 145 gramům).

Poprvé má Lite verze displej větší než výchozí model. Nový Huawei P10 totiž má jen 5,1palcový displej, odlehčená verze si ponechává po předchůdci 5,2palcový displej. Důvodem může být fakt, že „dospělá“ P10 má nyní čtečku otisků pod displejem, kdežto Lite provedení zůstává věrné senzoru otisků prstů na zádech.

Displej typu IPS má shodné rozlišení jako u předchůdce P9 Lite i jako u běžného modelu P10, tedy Full HD. Zásadní změnou oproti běžné „pé desítce“ je u modelu Lite absence dvojitého fotoaparátu s logem Leicy. Huawei P10 Lite má 12megapixelový fotoaparát, tedy snímač s nižším rozlišením než předchůdce P9 Lite s 13megapixelovým fotoaparátem. Novinkou je ale ostření pomocí fázového posuvu. Přední kamerka zůstává osmimegapixelová.

Novinka dostala vylepšený procesor Kirin 658 z vlastních dílen čínského výrobce. Osmijádrový čip má čtyři jádra s taktem 2,1 GHz a čtyři s taktem 1,7 GHz. Oproti čipu Kirin 650 z modelu P9 Lite mají první čtyři jádra vyšší takt, původní takt byl 2 GHz. Grafický čip je Mali T830 MP2.

Oproti předchůdci se zvětšily paměti. Operační má kapacitu 4 GB oproti 3 GB u předchůdce a uživatelská paměť má u novinky dvojnásobnou kapacitu, tedy 32 GB. Když budeme porovnávat s klasickou P10, má operační paměť stejnou kapacitu, uživatelská paměť je poloviční. Pomocí paměťových karet lze uživatelské úložiště zvýšit o 256 GB.

Přístroj je vybaven nejnovějším Androidem 7.0 Nougat, nadstavba MIUI je ve verzi 5.1. Ve výbavě najdeme obligátní podporu LTE sítí (existovat bude i dvousimková verze), wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 a nechybí podpora technologie NFC. Konektor USB-C je vyhrazen běžné P10, zde chybí. Baterie má stejně jako u předchůdce kapacitu 3 000 mAh.

Huawei P10 Lite se začne celosvětově prodávat 31. března, do Česka se ale novinka podívá podle všeho později, až v dubnu. Cena je na západoevropských trzích stanovena na 349 eur, tedy v přepočtu zhruba 9 500 korun. V prodeji bude zpočátku černá a zlatá verze. Trendem dnešních smartphonů je modrá barva, časem by se proto měla do prodeje dostat i tato elegantní verze.