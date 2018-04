Samsung pustil místo a Huawei hned má hvězdu do Barcelony. Ukáže P10

Čínský výrobce oficiálně potvrdil, že na veletrhu MWC v Barceloně 26. února představí model P10. Nový Huawei tak bude podle všeho asi nejzářivější hvězdou celé akce, jelikož Samsung nic převratného nepřiveze.

Třetí největší výrobce smartphonů na světě zastíní i očekávaný model G6 od LG, které už není jedním z nejdůležitějších producentů chytrých telefonů. Huawei na nový model láká sloganem Change the Way the World Sees You, tedy Změňte způsob, jakým vás vidí svět.

Vedle sloganu Huawei ukázal i takzvané teasery, tedy grafiku, která na novinku láká. Z ní je jasné, že i nový model bude mít stejně jako loňská „pé devítka“ dvojitý fotoaparát. O brandingu Leica se čínská značka prozatím nezmiňuje.

Je to překvapení Huawei své top modely na veletrhu MWC nepředstavoval. Několik posledních generací řady P vždy ukázal na samostatné akci v Londýně nebo Paříži a obvykle v dubnu. Je velmi pravděpodobné, že kdyby Samsung neuvolnil místo a nový model S8 ukázal v Barceloně, tak by Huawei s premiérou počkal. Obecně totiž platí, že když se na veletrhu představí více novinek ve stejné kategorii, tak obvykle většinu pozornosti na sebe strhne jen jedna. A žádný z výrobců nechce riskovat, že ta jeho nebude tou vyvolenou.

Další z teaserů ukazuje i tvar nového smartphonu, ten si ponechá poměrně hranaté tvary. Jasná je i nabídka alespoň tří barev: čínský výrobce už prozradil, že novinka bude dostupná ve zlaté, modré a zelené barvě.

Zatím není potvrzeno, zda bude mít nová „pé desítka“ zaoblený displej jako konkurenční Samsung Galaxy S7 edge. Podle dostupných informací by takovým displejem nový čínský smartphone být vybaven měl. Displej by měl mít 5,5palcovou úhlopříčku a vysoké QHD rozlišení.

Podle dostupných zpráv bude mít novinka tlačítko pod displejem. Chystaný huawei se tak vzhledově přiblíží právě Samsungu S7 edge. Senzor otisků prstů má být ale nadále na zádech telefonu.

Jako v minulosti má existovat i zvětšená a dražší verze P10 Plus. O ní ale prozatím mnoho důvěryhodných zpráv není. Huawei už letos jeden model uvedlo. Novinka s matoucím názvem P8 Lite 2017 se bude na některých trzích prodávat i jako Honor P8 Lite nebo Huawei Nova Lite.