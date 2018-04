Od vlajkové lodi Huaweie jsme čekali více. Zaujme asi jen novými barvami

Huawei učinil u svých chytrých telefonů v posledních letech výrazné kroky kupředu a to jak technické, tak kvalitativní. Model P10 je toho důkazem, zároveň ale ukazuje, že je Huawei v mnoha ohledech konzervativní. Trochu se zdá, že je Huawei až příliš opatrný a bojí se nabídnout nějakou „bombastickou“ zvláštnost, i proto modely P10 působí jen jako lehká evoluce loňských P9.

Přitom ještě před tiskovou konferencí to vypadalo trochu nadějněji. O P10 Plus se mluvilo jako o prvním mainstreamovém modelu Huawei se zaobleným displejem, jenže tyhle spekulace se nepotvrdily. Jediným takto vybaveným přístrojem značky tak zůstává typ Mate 9 Pro, který se ale prodává jen v Číně a v Evropě si jej lze koupit jen jako drahý Mate 9 Porsche Design. Nové modely P10 této dvojici do zelí nepolezou.

Barvy a čtečka jinde

V podstatě největší inovací letošního modelu P10, který bude jakousi hlavní vlajkovou lodí Huawei pro tento rok, jsou jeho barevné kombinace. Huawei se trochu odvázal a rozhodl se přístroj nabídnout v zajímavých barevných provedeních, která se navíc mohou lišit i samotným zpracováním materiálu. Jsou tu tak verze s matným kovovým tělem, lesklá bílá keramická varianta nebo kovová provedení ve vysokém lesku.

A také dvě speciální barvy – zelená Greenery a modrá Dazzling Blue. Ty nabídku opravdu výrazně ozvláštňují, jenže zdaleka nebudou v prodeji všude. Třeba v Česku určitě budou matné kovové verze, nejspíš se dočkáme také keramické bílé. Ale ze dvou odvážnějších barev nabídne Huawei nejspíš jen modrou. Na definitivní rozhodnutí si musíme počkat.

Jenom nové barvy by samozřejmě nestačily. Huawei P10 tak dostal samozřejmě špičkový nový procesor Kirin 960, 4 GB RAM, ihned ze začátku také nový rychlý Android 7 s uživatelským prostředím EMUI 5.1 nebo baterii se zvýšenou kapacitou 3 200 mAh a rychlým nabíjením a spoustu dalších drobností navíc. Jenže těch si samozřejmě uživatel na první pohled nevšimne.

Čeho si všimne, je nové umístění čtečky otisků prstů – ta je tentokrát vpředu pod displejem a to je velká změna. Čtečka dokonce mění ovládání smartphonu, senzor se totiž může stát výchozím prvkem pro gesta, která nahradí funkci tlačítek na displeji. Jenže tady bude nutné si zvyknout na to, že pro návrat na domovskou obrazovku je třeba na senzoru chvilinku přidržet prst, ne jen na něj ťuknout, jak tomu bývá obvykle. Jsme zvědavi, jak si na tohle zvykneme, ale zatím to na nás působí docela nepřirozeně. Na druhou stranu pokud se uživatel rozhodne pro gesta, na displeji mu nemusí překážet virtuální systémová tlačítka a tím je efektivně lépe využita úhlopříčka displeje.

Ta mimochodem činí 5,1 palce, loni to u základního P9 bylo 5,2 palce. Rozlišení zůstalo na Full HD. I přes mírné zmenšení úhlopříčky není novinka větším smartphonem – a to právě kvůli čtečce, která si vyžádala docela velkou plochu pod displejem. P10 je tak na výšku dokonce o 0,3 mm větší než loňský model, byť šířka je o výrazných 1,6 mm menší. Do ruky tak padne telefon skvěle a mezi top-modely je to stále překvapivě kompaktní kousek. Jenže jak ukázalo letos LG s modelem G6, jde to i lépe.

Trik s fotoaparátem

Velmi zajímavou kapitolou je u P10 fotoaparát. Opět je to duální sestava, jako loni, ale tentokrát přebírá uspořádání čipů z Mate 9 – to znamená, že barevný fotoaparát je dvanáctimegapixelový a druhý černobílý dvacetimegapixelový. Umožňuje to funkci hybridního zoomu a celkově vylepšuje kvalitu obrazu oproti loňskému modelu. Stejně jako u Mate 9 a loňského P9 tu ale zůstala optika se světelností F/2.2. Oproti P9 sice v horších světelných podmínkách pomůže optická stabilizace obrazu, ale P10 jednoduše nebude fotit tak, jak by to umět mohl.

Tím opravdu špičkovým fotomobilem totiž bude až verze P10 Plus, která dostává krom většího 5,5palcového displeje s QHD rozlišením právě i o něco lepší foťák. Namísto optiky Summarit je tu optika Leica Summilux, která se chlubí světelností 1.8. A to bude v kombinaci s duálním uspořádáním a optickou stabilizací obrovskou výhodou. Tohle je smartphone, který má šanci stanout na trůnu krále fotomobilů a sesadit z něj vlastně už rok starý Samsung Galaxy S7.

Verze Plus má i některá další vylepšení oproti běžnému P10. Krom již zmiňovaného displeje je to především výrazně větší baterie, která má kapacitu 3 750 mAh.

Čínský iPhone

Aktuální přístup Huawei hodně připomíná to, co udělal Apple se svými iPhony 7 a 7 Plus. P10 a P10 Plus jsou velmi konzervativní přístroje, které se navíc i svým designem iPhonům až nečekaně přiblížily. Stačí si všimnout třeba provedení pásků pro prostup signálu, které jsou v precizně kovovém těle pořád potřeba.

Je trochu škoda, že Huawei u novinek nenabral odvahu a nechtěl přijít s něčím opravdu zásadně novým. Vždyť právě Apple by snad měl letos na podzim přijít s revolučním iPhonem, který bude konkurence v mnohém dohánět. A nějak se nemůžeme zbavit pocitu, že kdyby Huawei chtěl, mohl by vzhledem k pokroku, který v minulých letech učinil, Applu doslova vypustit rybník a mohl udávat trendy on. Proč tak čínská značka neučinila, těžko říci.

To neznamená, že P10 a P10 Plus by nebyly výborné smartphony. Jen jednoduše nevyvolávají nadšení na první pohled a to je dnes mezi nabitou konkurencí docela potřeba. V prostém srovnání s iPhonem, ve kterém si tak šéf Huawei Richard Yu libuje, sice onen etalon novinky v mnohém překonávají, ale ve snaze zaujmout zákazníky to nemusí stačit.