Huawei chystá novinku střední třídy za výhodnou cenu

Současný Huawei P Smart je docela zajímavý smartphone v ceně okolo pěti tisíc korun. Novinka sice bude zpočátku o něco dražší, zhruba o 1 500 korun, ale jak je dnes obvyklé, ceny padají velmi rychle po uvedení u všech modelů na trhu.

S informacemi o Huawei P Smart 2019 přišel německý server Winfuture.de, který zveřejnil i první obrázek telefonu. Novinka zůstane smartphonem stejné kategorie jako současný model, přesto přinese několik vylepšení. Především se změní konstrukce, nový P Smart bude mít minimální rámečky. Ten současný zůstal někde na půl cesty. Boční jsou tenké, ale spodní a horní pruh nad displejem je dnes už málo vídaný.

Novinka bude mít velmi tenký proužek jen pod displejem, nad ním už žádné využitelné místo nezbude. Proto příští P Smart bude mít výřez v displeji, aby bylo kam dát kameru. Bude minimální v podobě centrálně umístěné kapky. Díky minimálním rámečkům se podařilo do telefonu vměstnat displej s úhlopříčkou 6,2 palce. Současný P Smart má s rámečky jen 5,65palcový displej. To je značný rozdíl, přitom rozměry těl obou telefonů by se neměla výrazně lišit. Rozlišení FHD+ zůstane stejné.

Při pohledu na záda telefonu zaujme duhová barva krytu. To je teď velmi populární řešení designu telefonů, se kterým přišel právě Huawei a kopíruje ho kde kdo včetně Samsungu. Na zádech zůstala i čtečka, celkově telefon připomíná jiné modely Huaweie.

Zásadní změnou v hardwaru je použití nového procesoru Kirin 710 s osmi jádry. Původní P Smart má taktéž Kirin, ale starší 659. Paměťová sestava zřejmě zůstane stejná, podle německého serveru budou na trhu dvě varianty: 3+32 GB a 4+64 GB. Současný model má první variantu. O deset procent by se měla zvětšit kapacita baterie a telefon dostane starší microUSB konektor.

Premiéru nového P Smartu odhadujeme na leden příštího roku, prodej by mohl začít v únoru.