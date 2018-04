Nova vás udělá víc sexy. Novou modelovou řadu ukázal Huawei v Berlíně

Čínský Huawei posiluje své portfolio v kategorii na pomezí špičkových smartphonů a modelů střední třídy. Novinky Nova se snaží zaujmout jak špičkovým zpracováním a zaobleným designem, tak solidní funkční výbavou, ve které je kladen důraz na kvalitní fotografie.

V portfoliu značky Huawei se typy Nova zařadí přesně mezi aktuální top řadu P9 a levnější a nesmírně populární P9 lite. Výbavou budou mít blíže ke špičkovému typu, ale cenou přeci jen k levnějšímu P9 lite. Navíc, aby si nové modely s ostatními v nabídce značky nelezly příliš do zelí a tolik si nekonkurovaly, Huawei u nich zacílil opět na trochu jiné publikum než doposud. Smartphony, ačkoli to nebylo zmíněno přímo, míří především na dámskou část populace. Na tiskové konferenci to bylo zřejmé především z toho, kdo a jak chytré telefony prezentoval.

V praxi se mohou nové modely Nova srovnávat třeba s některými typy značky Honor, která rovněž pod Huawei patří. Nemají přímo žádné dvojníky, ale s cenou 9 990 Kč za základní model (větší Nova Plus zatím českou cenu stanovenu nemá) je nova hodně blízko třeba atraktivnímu Honoru 8 s duálním fotoaparátem a trošku větším 5,2palcovým displejem, který stojí necelých jedenáct tisíc. Bude zajímavé pozorovat, jak si třeba právě u fotoaparátu povedou modely Nova ve srovnání s duálním foťákem u Honoru 8 a Huaweie P9. Aktuální novinky sice nemají dvě čočky, ale zase se chlubí stabilizací obrazu.

Velký důraz dává série Nova také na selfie snímky, přední fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů (ty zadní se liší, Nova má 12 MPix, Nova Plus 16 MPix) a různé chytré funkce, které mají selfie zkrášlit. Některé známe i z ostatních modelů značky, jiné, jako třeba speciální „makeupové“ filtry, jsou novinkou. Pomohou vyhladit nebo rozjasnit pleť, zvýraznit barvu rtěnky a podobně.

Při krátkém seznámení s novinkami jsme ocenili dobré držení v ruce, díky oblým tvarům (obliny jsou opravdu všude) padne především menší nova perfektně do dlaně a ani větší typ Nova Plus nepůsobí přerostle. Zajímavé je, že v ruce nepůsobí oba modely ani nijak těžkým dojmem, přitom s hmotností 146 a 160 gramů to rozhodně drobečci nejsou. Pro pořádek, rozměry jsou u typu Nova 141,2 x 69,1 x 7,1 mm a u typu Nova Plus 151,8 x 75,7 x 7,3 mm.

Zpracování je vpravdě prémiové, tady patří Huawei ke špičce a ve střední třídě moc dalších takto provedených smartphonů nenajdeme, i když konkurence je celkově velmi silná. Co se barevných variant týče, růžová, zlatá a nejspíš i stříbrná verze jsou opravdu spíše dámskými kombinacemi, tmavě šedé provedení však zaujme určitě i pánskou část populace. Líbit se ale komukoli může kterákoli verze, na druhou stranu třeba růžová na nás opravdu příliš nezapůsobila, konkurence ji umí v hezčích odstínech.

Co se designu týče, ten je sice elegantní, ale na druhou stranu nejsou novy nijak originální. Jednotlivé prvky a detaily jsme již mohli spatřit buď u jiných modelů Huaweie, nebo u konkurence.

Ve výbavě telefonů nechybí například praktická čtečka otisků prstů na zadní straně. Po vzoru ostatních modelů značky zvládá i některé chytré funkce, třeba stažení notifikační lišty, umí fungovat jako spoušť foťáku a dovolí listovat galerií fotek. Prst padne na čtečku doslova intuitivně.

Nové modely už od počátku dostávají Android 6.0, ve střední třídě tu je zajímavou novinkou USB-C konektor. Smartphony Nova tak přispějí k rychlejšímu rozšíření, v této třídě je tento typ dobíjecího konektoru zatím spíše raritou. U obou modelů se nám také líbí displeje, a to i přesto, že si musí vystačit s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). Jen pro pořádek, úhlopříčky jsou 5 a 5,5 palce. Sympatické je, že modely zbytečně nešetří ani na paměti, RAM má kapacitu 3 GB a vnitřní paměti je tu 32 GB.

Huawei se u obou kusů chlubí velmi dobrou výdrží baterie, tu samozřejmě budeme muset ověřit v praxi. Ale kapacita akumulátoru 3 020 mAh u typu Nova a 3 340 u většího Nova Plus vypadají vcelku nadějně. Na jedno nabití mají prý smartphony zvládnout tisíc fotek, což rozhodně není málo.

Na českém trhu by se měl typ Nova s uvedenou cenou těsně pod deset tisíc korun objevit v listopadu, bude tedy mít trochu zpoždění oproti zbytku světa, kde by prodej měl začít již v září. Dostupnost většího typu Nova Plus zatím není známá, je otázkou, zda o něj bude v Česku zájem a zda jej Huawei vůbec doveze.