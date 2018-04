Letošní nový smartphone od Googlu by měl být opět vyráběn v Číně

Smartphonů řady Nexus se možná neprodá mnoho, ale jsou pro platformu Android jedny z nejdůležitějších. Ukazují totiž, kam přístroje se systémem od Googlu směřují.

Nexusy vyrábějí různí výrobci, zakázka od Googlu je pro ně prestižní záležitostí. Nově se hovoří o tom, že by Google měl mít nad vývojem i výrobou nexusů větší kontrolu. Podle posledních informací to však vypadá spíše na to, že se zaměří na produkci vlastního telefonu (více zde).

Původně se hovořilo o tom, že letošní dvojici nových nexusů bude vyrábět pouze tchajwanské HTC. Nová zpráva však vrací do hry Huawei, který vyrábí současný Nexus 6P.

Potvrzení, že Huawei bude vyrábět nexus i letos, vyslovila při příležitosti uvedení modelu P9 na jihoafrický trh tamní nejvyšší zástupkyně čínského výrobce. Informuje o tom server Gearburn.

Už dříve se o objevily spekulace o modernizované verzi současného Nexusu 6P, která by měla mít lepší procesor Snapdragon 820 i další vylepšení. Jedním z nich by mohla být podpora technologie Daydream, což je platforma Googlu pro virtuální realitu.

Že bude Huawei vyrábět smartphone s podporou Daydreamu, potvrdil samotný šéf divize spotřební elektroniky Huawei Richard Yu. Ten mimo jiné v rozhovoru pro Wall Street Journal oznámil, že spojenectví se slavnou značkou Leica nekončí. Se smartphony Huawei s fotoaparáty Leica se budeme potkávat ještě nejméně pět let.