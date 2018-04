Šéf Huawei: Tizen nemá šanci, Windows Phone jsou vyhozené peníze

V rozhovoru pro The Wall Street Journal se šéf Huawei Richard Yu rozpovídal o tom, jaké je to se současnými platformami pro smartphony. Tizen podle něj nemá šanci být úspěšný. A to přesto, že operátoři po Huawei chtěli smartphony s tímto systémem. Ale čínská společnost to odmítla.

O moc lépe nevidí Yu ani operační systém od Microsoftu. Sdělil, že „systém Windows Phone to bude mít stejně těžké, aby uspěl.“ Huawei vyvíjel smartphony s Windows Phone dva roky a vše skončilo pouze finanční ztrátou. Podle Yu bylo těžké zákazníky přesvědčit ke koupi smartphonu s Windows Phone, a proto Huawei veškerý vývoj s tímto systémem zastavil.

Huawei tak zůstane věrný Androidu. Do vývoje vlastního systému se pouštět nebude. Podle Yu je vývoj systému jednoduchý, ovšem složité a drahé je vytvořit kolem něj fungující ekosystém.

Huawei ani neplánuje akvizici, jakou podnikl domácí rival Lenovo, když odkoupil Motorolu. Huawei bude sázet na vývoj pomocí vlastních sil, jelikož jen to podle Richarda Yu umožňuje dát zákazníkům odpovídající hodnotu.