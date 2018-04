Huawei láká do Barcelony na Pražský hrad

Huawei má Pražský hrad opravdu v oblibě. Konaly se tu již dvě tiskové konference, v rámci kterých firma uváděla své nové produkty na český trh. Teď využívá Huawei motiv hradu i v globální kampani, která láká na tiskovou konferenci do Barcelony – respektive, láká na to, co bude na tiskové konferenci představeno.

Na fotografiích toho moc poznat není, nicméně je téměř jisté, že se od Huawei tentokrát nedočkáme žádných špičkových mobilních telefonů. Barcelonská premiéra by se měla zaměřit na nositelnou elektroniku.

„Ocitli jste se někdy v situaci kdy jste se snažili zvednout hovor, ale měli jste plné ruce? Huawei má pro vás něco, co vás vysvobodí a uvolní vám ruce …více na #MWC2015,“ píše se v oznámení, které firma rozeslala. Obdobné sdělení využívá firma i na sociálních sítích. Doprovází jej obrázek muže v saku na kole, který si k uchu přikládá zápěstí s oranžovým zařízením na něm připnutým.

Obrázkem se Huawei strefuje do konkurence, pochybuje totiž o tom, že takové řešení je dostatečně chytré. To by naznačovalo, že obyčejné chytré hodinky, které by uměly telefonovat, jako Samsung Gear S, od Huawei asi čekat nemůžeme. V druhém promo obrázku se pak Huawei vysmívá běžecké kombinaci smartphonu, k němu připojených sluchátek a fitness náramku.