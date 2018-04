Huawei X1 je nejmenší tablet i největší smartphone. Rozumí si s náramkem

Huawei se před lety naučil jako první (a zatím asi jediný) z čínských výrobců uvádět novinky ve velkém stylu. Tentokrát byla sice jeho tisková konference trochu ospalá, nicméně představené novinky možná mnohým spát nedají.

Tablet, co možná není tablet

Hlavní hvězdou večera se stal tablet Huawei MediaPad X1. Písmeno X v názvu odkazuje na "crossover" charakter přístroje. Sedmipalcový tablet je nejmenším přístrojem své kategorie. Je rekordně malý, rekordně tenký a přitom ohromuje výdrží na baterii, parádním zpracováním a špičkovou výbavou.

Jestliže u phabletů říkáme, že jde o přístroje pro úzkou skupinu zákazníků, u nového crossoveru Huawei to platí více než dvojnásob. Je totiž pro ty, kdo chtějí velký displej tabletu a přitom s sebou nechtějí nosit další mobilní zařízení, tedy třeba klasický smartphone. Na první pohled se to může zdát jako utopická myšlenka, vždyť třeba Asus a jeho řad FonePad se snaží o něco podobného a zatím to příliš nefunguje.

Jenže Huawei do toho šlápl pořádně a představil zařízení, které je na poměry sedmipalcových tabletů nečekaně malé a přitom skvěle použitelné. Jistě, i vedle šestipalcového phabletu je X1 stále dost přerostlý kousek, jenže jak demonstroval během odhalování novinek sám šéf mobilní divize výrobce Richard Yu, tato věc se stále vejde do kapsy u saka. Na rozdíl od iPadu mini.

Tloušťka 7,18 mm je dosud nejmenší na poli tabletů, rozměry přístroje jsou navíc takové, že displej zabírá 80 procent čelní plochy. Jde o další rekord v této disciplíně a jsme zvědaví, kolik jich ještě v Barceloně padne.

V ruce je to znát. X1 je sice bez pochyby tablet, nicméně třeba oproti Sony Xperia Z Ultra už o moc větší není. Výhodou je, že uživatelské prostředí více počítá s velkou úhlopříčkou. Navíc budeme mít nově na výběr, protože Huawei zároveň s novými modely představil i nové uživatelské prostředí, které trochu připomíná dlaždice Windows 8.

Špičková výbava, zajímavá cena

Zpracování je perfektní a tablet se nám líbí. Na druhou stranu, i když je displej s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů parádní, trochu nám přišlo, že přístroji něco chybí. Možná právě proto, že Huawei se jej snaží prezentovat jako univerzální náhradu všeho.

Celkově se na nás X1 tvářil až moc jako tablet. Telefonní funkce tu jsou trochu potlačeny. Ale může to být jen první dojem. Každopádně výbava vypadá velmi zajímavě. Kromě parádního displeje a zbrusu nového výkonného čtyřjádrového procesoru z dílen Huawei tu je třeba podpora LTE, 13Mpx fotoaparát od Sony a baterie se špičkovou kapacitou 5 000 mAh. V praxi by tak měl být X1 rekordmanem z hlediska výdrže. Navíc umí z microUSB portu dobíjet i další zařízení.

Za hodně chytrou také považujeme funkci, která dovede ignorovat nechtěné dotyky na displeji. Výrobce k ní dovedly tenké rámečky okolo displeje, které mohou způsobit, že vlastně není zač přístroj chytit. Palec ruky, kterou se tablet drží, pak klidně může spočinout na displeji a ten se bude chovat, jako by se nic nedělo. Zatím funkce reagovala tak napůl, chce to ještě doladit a také si na to zvyknout.

Zaujme i cena. Mezi sedmipalcovými tablety bude MediaPad X1 docela drahým kouskem, u nás by se měl začít prodávat v červnu za cenu necelých 11 tisíc korun. Za nadupadné smartphony s podobnou výbavou však dnes často dáte o dost více.

Náramek nebo handsfree

Vzhledem k tomu, že telefonování s tabletem u ucha není zrovna moc pohodlné, přišel Huawei i s originálním řešením, opět v duchu crossover. Náramek TalkBand B1 v sobě totiž kombinuje nejnovější nositelnou elektroniku v podobě fitness náramku a klasického Bluetooth handsfree, pomocí kterého lze telefonovat.

TalkBand je prostě gumový pásek, podobný třeba fitness náramkům Fitbit. Náramek však má v sobě vestavěné vyjímatelné handsfree. Část s displejem lze z gumové základny jednoduše vyjmout a najednou je na světě klasické Bluetooth sluchátko. Pokud vás nositelná elektronika dosud nezaujala, TalkBand můžete přinejhorším vnímat jako takový lepší držák na handsfree.

Téměř veškerá elektronika je však ve sluchátku, náramek zajišťuje jen nabíjení a konektivitu. V přezce je umístěn klasický USB konektor, pomocí kterého se TalkBand nabíjí. Jak přesně celá věc funguje, jsme ovšem zatím moc prozkoumat nemohli. Vzorky na tiskové konferenci totiž zatím moc nefungovaly a personál nebyl příliš proškolen. Detaily se pro vás samozřejmě pokusíme získat. Zatím známe jen přibližnou cenu 99 eur, tedy v přepočtu asi 2 700 korun.