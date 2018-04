Tablet se spoustou příjemných překvapení. Recenze Huawei MediaPad

Model Huawei MediaPad byl na náš trh uveden na začátku roku. S recenzí jsme však počkali na aktualizaci operačního systému Android na verzi Ice Cream Sandwich (ICS), který přinesl výrazné vylepšení stability systému a především je nyní možné plně využívat SIM karty, volat a psát SMS. Tento malý sedmipalcový tablet v sobě ukrývá výkonný dvoujádrový procesor s taktem 1,2 GHz a 1 GB paměti RAM. Po updatu je opravdu velmi rychlý a prodlevy jsou minimální.

Výtečný je IPS displej s rozlišením 1280 × 800 pixelů, který by mohla závidět celá řada konkurentů včetně nedávno recenzovaného modelu Samsung Galaxy Tab 7.0. Barvy jsou dostatečně syté a zobrazení velmi jemné. Samozřejmostí je kompletní osazení všemi konektory, včetně microHDMI a microSD slotu.

Plusy a mínusy Proč koupit? výtečná funkční výbava

slot na microSD a SIM kartu

svižnost operačního systému

elegantní vzhled Proč nekoupit? vyšší cena

horší fotoaparát

větší hmotnost Kdy? V prodeji Za kolik? 9 699

Chyb má model MediaPad naštěstí pomálu. Pro někoho může být na obtíž vyšší hmotnost a někoho naopak odradí vyšší cena, která se pohybuje lehce pod 10 tisíci korun. Při pohledu na funkční výbavu a další podstatné parametry je to však částka naprosto odpovídající. Tedy do té doby, než výrazněji nezlevní i konkurence.

Vzhled a konstrukce: daň za kov

MediaPad vypadá skutečně elegantně a do kapsy strčí řadu protivníků. Lví podíl na tom mají kovová záda, díky nimž však stoupla hmotnost na celkových 390 gramů. To je zhruba o 50 až 100 gramů více než u konkurence. Displej s úhlopříčkou 7 palců lemuje elegantní černý rám, který by ale mohl být o něco menší, a dát tak prostor zobrazovací ploše. Jak už bývá zvykem, připravte se na neustálé leštění této čelní strany.

Na zadní straně tabletu se nacházejí dvě plastové krytky v podobě trojúhelníků. První ukrývá sloty pro microSD kartu a klasickou SIM kartu a druhá čočku fotoaparátu. Vrchní stranu okupuje dvojice slabších reproduktorů a 3,5mm jack. Pochválit musíme vystouplá tlačítka pro zapnutí a regulaci hlasitosti, která se sice trochu hýbou do strany, ale dají se bezproblémově zmáčknout a mají jasnou odezvu.

Základní balení neobsahuje nic výjimečného a například zmíněnou microSD kartu si budete muset dokoupit. Naleznete zde pouze microUSB kabel pro připojení k počítači a speciální nabíječku. Pro uživatele je dostupných 5 GB vnitřní paměti. Rozměry zařízení jsou 190 × 124 × 10,5 mm.

Operační systém: pekelná jízda

Při testování přístroje s operačním systémem Android ve verzi 3.2 Honeycomb jsme se občas setkali se zamrzáním a samovolnými restarty. Po updatu na novější verzi ICS je toto vše již minulostí. Zařízení se znatelně zrychlilo, a prodlevy jsou tudíž minimální. Update však není ve formě tzv. OTA aktualizace a je potřeba ho stáhnout z webu výrobce. Některé z balíčků neobsahují v základu češtinu, ke které vám ale dopomohou programy na Play Store jako například tento.

Update na verzi ICS přinesl rovněž možnost volat a psát SMS. Poměrně bohatá je nabídka předinstalovaných aplikací, kde naleznete vše od kancelářského balíčku přes diktafon a čtečku knih až po sérii her. Huawei celý systém upravoval pouze minimálně a k dispozici je operační systém Android ve své čisté podobě, což je zásadní odlišení od Samsungu či HTC.

Displej a výdrž baterie: slabší výkon

Po stránce kvality displeje máme pouze drobné připomínky. Předně je však potřeba říci, že TFT IPS s vysokým rozlišením 1280 × 800 pixelů na relativně malé zobrazovací ploše dokáže vyčarovat opravdu skvělý obraz.

Kvalitou a vyšším rozlišením strčí do kapsy protivníka v podobě Galaxy Tab 7.0 Plus, ale již ztrácí na vylepšený model se 7,7" AMOLED displejem. O něco horší je i čitelnost na přímém slunečním světle.

Výdrž baterie se drží v mezích průměru a při občasném používání s brouzdáním po internetu nebo chvilkovém čtení zůstane v pohotovostním režimu necelé dva dny. Při zátěžovém testu, zahrnujícím neustálé připojení přes wi-fi, vydržel tablet při polovičním podsvícení šest až osm hodin. Konkurence dosahuje klidně hladiny deseti hodin, ale i tak je to slušný výsledek.

Funkční výbava: plná nálož

Huawei MediaPad je malým multimediálním pomocníkem, kterého můžete použít jako přehrávač Full HD videa, ale i jako malou čtečku knih. Přítomnost microHDMI konektoru rovněž není k zahození. K dispozici je i přehrávač videa, který si v základu poradí s kontejnery videa DivX a MKV a to včetně titulků. Na Play Store je samozřejmě celá řada dalších přehrávačů zdarma.

Kromě 3G modulu (HSDPA a HSUPA) zde najdeme i wi-fi a GPS. MediaPad je tudíž jedním z nejvybavenějších modelů na trhu, u kterého nemusíte jako u ostatních dělat žádné kompromisy, pokud hledáte nejlepší poměr ceny a výkonu. MicroUSB konektor podporuje funkci USB OTG a kromě připojení flash paměti je možné zapojit i USB hub a současně mít k dispozici myš a klávesnici.

Spíše do kategorie průměru patří fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů, který má automatické ostření, ale chybí mu přisvětlovací dioda. U podobných zařízení bychom se bez fotoaparátu jistě obešli, ale současné trendy hovoří jinak. Snímky nejsou příliš ostré a obsahují výrazný šum i při dobrých světelných podmínkách. Video lze nahrávat až v rozlišení 720p, ale jeho kvalita opět není příliš valná.

Konkurence: spousta drobečků

V kategorii sedmipalcových tabletů začíná být po relativním klidu opravdu těsno. Samsung nabízí již zmiňovanou dvojici Galaxy Tab 7.0 a 7,7 Plus, v kategorii levnějších strojů je to Vodafone Smart Tab 7 a již brzy nastoupí na náš trh Nexus 7 s Tegrou 3. O jeho úspěchu bude rozhodovat zejména cena, která by mohla být opravdu nízká.

Ani Huawei nespí na vavřínech a připravuje model MediaPad 7 Lite (navíc i 10" variantu), který je právě odpovědí na novou vlajkovou loď Google a bude postrádat některé funkce.

V současné době je model MediaPad tabletem pro všechny, kteří nechtějí dělat kompromisy ve funkční výbavě a odpustí některé drobné prohřešky.