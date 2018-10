Huawei Mate 20 je chudší příbuzný Matu 20 Pro. V Česku ho nekoupíte

Huawei představil i letos jakousi základní dvojici modelů Mate 20: špičkový Mate 20 Pro a obyčejnější Mate 20. Ty ještě doplňuje levný Mate 20 Lite, který už se na některých trzích prodává (více viz Huawei mlčí, ale v Polsku už Mate 20 Lite prodávají. Stojí 9 600 korun). U nás nicméně k dispozici není a nebude. A stejné to je i s novým Matem 20.

Ten je sourozencem špičkového Matu 20 Pro a má i jeho perfektní čipset Kirin 980 se všemi možnými AI funkcemi. Ale oproti modelu s přídomkem Pro je o hodně osekán.

Začíná to displejem: Mate 20 má tentokrát větší panel, úhlopříčka je 6,53 palce, namísto 6,39 u modelu s přídomkem Pro. Displej není zahnutý a má nižší rozlišení (1 080 x 2 244 pixelů, tedy variace na Full HD). Poměr stran displeje je 18,7:9, zatímco Pro má 19,5:9. A displej je typu IPS, zatímco Pro má AMOLED panel.

Na první pohled to znamená, že jsou mezi telefony velké rozdíly. Mate 20 je mnohem širší, jeho rozměry jsou 158,2 x 77,2 x 8,3 mm oproti 157,8 x 72,3 x 8,6 mm u modelu Mate 20 Pro. Především v šířce je to hodně znát, Mate 20 není ideálním kouskem do ruky. Zaujme drobný výřez v horní části displeje: je v něm jen fotoaparát a k němu zakomponované sluchátko. Výřez není příliš rušivý a bude z praktického hlediska asi zajímavější než mnohem větší výřez u Matu 20 Pro.

Jenže to má i ústupky, a to hodně významné. Mate 20 postrádá 3D odemykání obličejem, je tu jen obyčejné rozpoznávání, které je trochu pomalejší a méně bezpečné. IPS panel také neumožní pod něj umístit čtečku otisků prstů, ta se tedy přestěhovala na zadní stranu pod čtvercovou sestavu fotoaparátu. Naopak v jedné drobnosti má Mate 20 navrch: spodní rámeček je tu ještě tenčí než u typu Pro, celkově se zdá, že displej tu zabírá trochu více místa z čelní plochy. Ale to je jen detail.

Ústupky Huaweie Mate 20 totiž nadále pokračují. Je tu sice 3,5mm audiojack, ale odolnost vůči vodě a prachu se musí spokojit s úrovní IP53. Baterie dostala o malinko menší kapacitu (4 000 mAh) a není tu možnost bezdrátového dobíjení.

Zchudl i fotoaparát. Ten má sice tři čočky, ale hlavní snímač má namísto 40 megapixelů jen 12, širokoúhlý foťák je šestnáctimegapixelový. Trojnásobný zoom s osmi megapixely zůstává. Celkově bude tato sestava na Mate 20 Pro ztrácet, a to hlavně u zoomu a nejspíš i v nočních fotkách.

Ostatní vlastnosti Matu 20 Pro, jako jsou nový Android a možnost ovládání gesty, zůstávají i u jeho „chudšího“ příbuzného. Novinka bude každopádně ve stínu špičkového sourozence. I proto ji třeba na našem trhu Huawei nenabídne. Ostatně, neprodával se tu ani loňský obyčejnější model. Rozdíl v ceně by nebyl natolik veliký, aby se obyčejnější varianta prosadila.