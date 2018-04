Nejlepší Huawei umí věci, které konkurence ještě neviděla. Má to ale háček

Když výrobci předvádí nějakou zásadní novinku, existují pro to v rámci jejich prezentací v podstatě dva scénáře: buď se bombastickou záležitostí pochlubí hned na začátku, nebo si ji nechají jako překvapení na konec. To, že bude mít Huawei Mate S displej citlivý na tlak, se všeobecně šuškalo. Během tiskové konference ovšem potvrzení nepřicházelo a nepřicházelo, až Huawei informaci o této zajímavé technické novince utopil uprostřed spousty jiných, mnohem méně zajímavých, parametrů.

Možná proto, že model s Force Touch displejem zatím není připraven do prodeje, zatímco ostatní provedení Mate S se začnou prodávat v podstatě již v následujících dnech. Huawei ani neoznámil cenu, možná čeká, kolik si za tuto technologii řekne Apple ve svém iPhonu. Jisté je, že Mate S s na úroveň tlaku citlivým displejem bude pořádně drahý, měřit se bude moci se supersmartphony jako jsou Samsung Galaxy S6 Edge, nové HTC One M9+ nebo s chystanou novou generací iPhonů. Už základní provedení Mate S bude na Huawei nezvykle drahý smartphone. Oficiální česká cenovka 17 590 korun znamená, že bude dražší než základní Galaxy S6 i než řada dalších konkurentů.

Přitom nelze hovořit o tom, že by Huawei hýřil technickými novinkami. Ano, Mate S bude špičkový smartphone, který se utká s těmi nejlepšími v nelítostném boji, ale u značky jsme byli zvyklí také na vůči konkurenci nelítostnou cenovou politiku. Ta se teď změnila a tím možná rovnou Mate S ztrácí část svého lesku.

Je to škoda, protože podle našich prvních dojmů je to opravdu povedený smartphone. Kovové tělo je zpracováno opravdu perfektně, Huawei se inspiroval zero-gap designem u HTC a vše sedí a spáry mezi jednotlivými materiály a přechody jsou prakticky neznatelné. V ruce působí smartphone s 5,5palcovým displejem až nečekaně lehce a kompaktně. Mate S sice není rekordmanem z hlediska poměru velikosti displeje a těla telefonu, ale rámečky tu výrobce rozumně zmenšil a tělo telefonu je zaoblené a tvarované tak, že i přes výrazné rozměry padne příjemně do dlaně. Celkový dojem ze zpracování je docela blízký aktuální řadě HTC One M9, což je pro Huawei velká pochvala. Tak dobře zpracovaný telefon ještě značka nevyrobila.

Tělo působí elegantně a štíhle (proč se ale Huawei nesmyslně chlubí tloušťkou okrajů 3,5 mm nechápeme), na druhou stranu design by určitě snesl originálnější přístup. Telefon je velmi elegantní, ale tak trochu se ztratí v davu.

Displej má sice „jen“ Full HD rozlišení, ale to vůbec nevadí, je velmi povedený. My jsme samozřejmě byli zvědavi hlavně na funkci citlivosti na tlak, díky které se prý dá displej proměnit i v malou příruční váhu. Huawei vystavoval několik kusů s touto funkcí, jelikož ale byly telefony připoutány na stojáncích, zrovna vážení v k tomu určené aplikaci jsme moc vyzkoušet nemohli. Zjistili jsme, že by software měl umět rozlišit předměty o hmotnosti od 100 do 400 gramů, přesnost výrobce kdovíjakou negarantuje. Zlatý prstýnek tedy na displeji nezvážíte, ale je možné, že Huawei software doladí, technologie je teprve v začátku. Většina zákazníků si ji navíc neužije, verze se 32 a 64 GB paměti Force Touch nemají.

Nic dalšího nás při krátkém seznámení s telefonem příliš nezaujalo. Mate S je důkazem toho, že výrobci mobilních telefonů musí vymýšlet různé až nesmyslné drobnosti, aby se v záplavě chytrých telefonů prosadili. Výborně funkční čtečku otisků prstů na zádech telefonu zavedl už skvělý loňský Mate 7 (který mimochodem zůstává králem obřích phabletů, novinka má menší displej), teď jen získala na citlivosti a přibyly jí funkce například pro skrolování v systému. Schopnost rozeznat dotyk klouby namísto prstem, které Huawei říká Knuckle Sense, přinesl už model P8 a upřímně, tyto způsoby ovládání, které je potřeba se naučit, nejspíš bude mnoho uživatelů ignorovat.

Výkon smartphonu je zcela dostatečný, Huawei se s ním ani během prezentace nechlubil. To dokazuje, že o výkon už dnes příliš nejde, moderní procesory jako Kirin 935 a dostatek RAM (v tomto případě 3 GB) dnes stačí na téměř jakékoli úkoly. Jednou z dalších novinek, kterou se Huawei chlubí, je fotoaparát. Ani ten parametry nijak nepřekvapí (13 megapixelů, dvojitý blesk), ale měl by umět fotit skvěle. Dokonce má i plně manuální mód. Těšíme se, až jej vyzkoušíme v praxi, zatím vypadají první náhledy na displeji výborně. Čelní foťák má osmimegapixelové rozlišení a svou vlastní přisvětlovací diodu.

Huawei také v rámci tiskové konference představil obyčejnější model G8. Ten navazuje na loňský typ střední třídy G7, má podobně oblý design, jen si opět dal výrobce více záležet na mechanickém zpracování. Telefon tak tentokrát působí o dost luxusnějším dojmem. Navíc dostal také čtečku otisků prstů, což je možná nejzásadnější novinka tohoto kousku. Výrobce sice nekladl na prezentaci tohoto modelu takový důraz, ale G8 by mohl být úspěšnější než nositel image Mate S, alespoň u nás.

Displej má opět úhlopříčku 5,5 palce a Full HD rozlišení, je příjemně zaoblený, foťák opět třináctimegapixelový, ale třeba manuální mód mu chybí. Telefon je ale rychlý (má Snapdragon 615 a 2 nebo 3 GB RAM dle verze) a celkově hodně sympatický. Dražší verze se 3 GB RAM a 32 GB vnitřní paměti bude ovšem stát 399 eur, tedy v přepočtu asi 11 000 korun. To je na střední třídu dost, Huawei umí ve vlastní stáji nabídnout výhodnější kusy.