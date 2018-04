Neuvěřitelné, nový Huawei umí na displeji vážit věci. Třeba pomeranč

U Huaweie stačí více zatlačit na displej při prohlížení fotek a začnete zoomovat. Není nutné roztahovat po displeji prsty nebo na něj klepat. Lahůdkou je integrovaná váha, na prezentaci výrobce ukázal, že si na Mate S můžete zvážit třeba pomeranč.

V rámci prezentace vypadá telefon velmi dobře, má tenké tělo a displej co nejvíce roztažený do krajů. Rozlišení je full HD, což je poněkud překvapující, konkurence do nejlepších modelů instaluje displeje s vyšším rozlišením.

Vokáč Luděk: Nový Huawei Mate S

Huawei se v prezentaci jako obvykle poměřuje s Applem, konkrétně s modelem iPhone 6 Plus, který má stejně jako nový Mate S displej s úhlopříčkou 5,5 palce. Huawei je však celkově menší.

Vokáč Luděk: Huawei Mate S bude k dispozici i v růžové

Výrobce vyzdvihuje celokovové tělo, špičkové zpracování a nové růžové provedení, kde jsou v barvě vyvedené i plastové spáry pro anténu.

Vylepšený je senzor pro snímání otisků prstů. Má být rychlejší a přesnější.