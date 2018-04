Test: Luxusní Huawei to přehání s cenovkou, je ale skvělý

Huawei Mate 9 Porsche Design je v mnohém kontroverzní smartphone. Už jeho cenovka těsně pod hranicí 38 000 korun je velmi provokativní. Tu by měla ospravedlnit právě značka Porsche Design, kterou nesly některé individualistické smartphony (třeba značky BlackBerry) už v minulosti.

Jenže trochu potíž je v tom, že Mate 9 Porsche Design zas tak výjimečný není. Telefon se totiž v Číně prodává jako Mate 9 Pro, rozdílem je, že Porsche Design verze má nová loga, tmavou černou barvu těla a standardně 265 GB vnitřní paměti, což je porce, kterou Mate 9 Pro mít nemůže. A rozdíl je pochopitelně také v dostupnosti – model Pro se prodává jen na domácím čínském trhu, Porsche Design je dostupný v buticích této značky po celém světě.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičkové zpracování

výborný fotoaparát

skvělá výdrž baterie

povedený displej

Proč nekoupit? extrémní cena

chybí odolnost vodě Kdy? V prodeji Za kolik? cca 38 000 Kč

Třeba u nás v Evropě tak tvoří Mate 9 Porsche Design luxusní variantu k běžnému Mate 9. Oproti němu má menší 5,5palcový displej s větším QHD rozlišením, displej je navíc zahnutý. Jinak je ale výbava obou telefonů velmi podobná a klasický Mate 9 tu stojí polovinu toho, co Porsche Design. Tento fakt potom poměrně výrazně zastírá jiný fakt – Mate 9 Porsche Design je opravdu skvělý smartphone, jeden z nejlepších na trhu. Ale upřímně, za ty peníze asi opravdu nestojí.

Kdo si to koupí?

Ten, pro koho nejsou peníze důležité, ale na druhou stranu nechce dávat tento fakt na první pohled jasně najevo. Mate 9 je asi nejdražší běžný smartphone na trhu, přitom není nijak okázalý. Dalším krokem už jsou jen luxusní telefony Vertu, které ale stojí nejméně trojnásobek toho, co stojí Mate 9 od Porsche. A vypadají mnohem nápadněji.

Pro běžného nadšence do chytrých telefonů je Mate 9 opravdu trochu nesmyslný kousek, vysoká cena není vyvážena praktickými prvky výbavy. Výše uvedené rozdíly oproti klasickému Mate 9 můžeme ještě rozšířit o 6 GB RAM, ale jinak tu toho příliš navíc není. A Mate 9 Porsche Design není zásadně výjimečný ani při porovnání s konkurencí – třeba zahnutý displej není zdaleka tak výrazně zahnutý jako u Samsungu Galaxy S7 edge a kovové tělo, byť špičkově zpracované, najdeme podobně kvalitní i u jiných telefonů Huawei nebo některých soupeřů.

Takže se vám nelíbí?

Ne, naopak. Mate 9 je velmi elegantní smartphone, vypadá opravdu parádně a ta decentní černá barva mu skutečně sluší. Zpracování je perfektní a telefon působí velmi kvalitním dojmem, přitom v ruce nepůsobí jako přerostlý obr. Pravda, třeba Galaxy S7 edge se stejnou úhlopříčkou displeje je přeci jen o trochu menší. Ale kovový Mate 9 Porsche Design působí v ruce jako luxusní oblázek – velmi bytelně a přitom docela lehce. Boky telefonu jsou hezky tenké, to proto, že zaoblená jsou i záda. Na rozdíl třeba od zmiňovaného S7 edge je tu přitom zaoblení hodně postupné, takže telefon padne lépe do dlaně. Tloušťka pouhých 7,5 mm příjemnému zvládání telefonu nahrává.

Třeba oproti klasickému Mate 9 působí tato verze mnohem kompaktnějším a lehčím dojmem, je to jakýsi ideální kompromis mezi velkou úhlopříčkou displeje a velikostí samotného telefonu. V mnohém nám Mate 9 Porsche Design připomíná vynikající model Mate S z podzimu roku 2015, který měl stejnou úhlopříčku displeje.

Co tu pochází od Porsche Design?

Už jsme to říkali,v podstatě jenom loga. Nad displejem tedy najdeme nápis se jménem značky a na zádech telefonu se nachází stylizované logo PD. Telefon má ale také upravenou nabídku tapet v operačním systému a nová vyzvánění.

Není moc podobný Samsungu?

Na obrázcích se některé modely Huawei v poslední době hodně vydaly designovým směrem korejského rivala. Ale v praxi naštěstí není podobnost tak výrazná a Huawei Mate 9 Porsche Design jde svou vlastní cestou. Hodně pomáhá jak tenký profil, tak ono tmavé kovové tělo. Ale třeba i to, že displej opravdu není zdaleka tak zaoblený, jako u S7 edge.

Jedou z podobností se samsungem je umístění čtečky vpředu pod displejem, namísto pro Huawei tradičního místa na zádech pod fotoaparátem. Proč k tomu Huawei přistoupil se dá těžko říci. Tohle řešení ovšem v praxi alespoň umožňuje lépe využít onen displej. Ovládací tlačítka totiž nejsou virtuální, ale jsou umístěna právě pod displejem, takže na displeji se nemusí plýtvat místem. Zajímavostí je, že senzorová tlačítka vedle čtečky, která slouží jako home tlačítko, nemají nijak rozlišené označení – to vyžaduje v praxi zvyk, ale má to i svůj důvod. V nastavení si totiž uživatel může vybrat, zda má být tlačítko zpět vlevo nebo vpravo.

A co dál?

V ostatních oblastech je Mate 9 Porsche Design velmi podobný obyčejnému modelu. Jen AMOLED displej s QHD rozlišením je o dost lákavější a patří ke špičce na trhu. Ale hardware je stejný, Porsche Design jen kombinuje procesor Kirin 960 se 6 GB RAM. V praxi jsme žádné rozdíly oproti standardní verzi nezaznamenali, ale více paměti může při dlouhodobém provozu znamenat ještě lepší dojmy z celkového výkonu smarthponu. Ten je opravdu špičkový, Porsche Design patří k nejvýkonnějším androidím smartphonům na trhu a i po představení novinek na MWC v Barceloně to tak zůstává.

Odladění systému je opravdu parádní a v tomto patří telefony čínské značky v poslední době k tomu nejlepšímu na trhu. Mate 9 Porsche Design to jen potvrzuje. Připomeňme ještě rychlou 256GB vnitřní paměť, i ta může hodně pomáhat. Slot na karty tu chybí, ale vzhledem k porci paměti to určitě nevadí. Operačním systémem je samozřejmě i tady Android 7 Nougat a podobně jako u klasického Mate 9 je tu možnost vybrat si mezi domovskou obrazovkou bez vstupu do menu nebo řešením s klasickým menu podobně jako u čistého Androidu.

Menší model má asi i menší výdrž baterie, že?

Ne, nemá. Do tenkého těla se stále vešla baterie s vysokou kapacitou 4 000 mAh a to je úplně stejná porce, jako u standardního Mate 9. Ten má sice displej s nižším rozlišením, takže by teoreticky měl být energeticky méně náročný, ale v praxi jsme zásadní rozdíl nezaznamenali. Výdrž Mate 9 Porsche Design je výborná, den na jedno nabití není problém ani při nejvyšším vytížení a dva dny by mohly být pro spoustu uživatelů téměř samozřejmostí. Připomeňme, že Huawei nenabízí bezdrátové dobíjení a že konektor je tu typu USB-C.

Co značka Leica u foťáku, je k něčemu?

Ano, tentokrát je. Foťák je tu stejný jako u klasického Mate 9 a to znamená, že opravdu skvělý. Duální uspořádání tedy přináší možnosti využívat funkci zoomu a další kreativní kouzla, obrazová kvalita patří na špičku současných mobilních telefonů.

Huawei by mohl zapracovat na přehlednějším ovládání svých fotoaparátů, ale co se kvality týče, dotáhl se opravdu na ty nejlepší. Mimochodem, je to vlastně poprvé, kdy drahý luxusní smartphone má opravdu i fotoaparát, který alespoň tak nějak odpovídá jeho cenovce.

Mám si ho pořídit?

Ne, opravdu ne. Huawei Mate 9 Porsche Design je opravdu špičkový smartphone, z objektivního hlediska jeden z nejlepších na trhu. Chybí mu toho opravdu málo, krom bezdrátového dobíjení a odolnosti vodě vlastně téměř nic. Ano, jeho displej by mohl být zahnutější a konstrukce díky tomu ještě kompaktnější, ale tohle vůbec nevadí.

Problém je, že cenovka, kterou Mate 9 Porsche Design dostal, je akceptovatelná jen pro určitou velmi úzkou skupinu zákazníků. Tento telefon stojí dvojnásobek toho, co jiné špičkové smartphony a to za to běžnému zákazníkovi opravdu nestojí. Není prostě dvakrát lepší než klasický Mate 9 (i když je lepší o dost) a určitě není dvakrát lepší než Samsung Galaxy S7 edge, který co nevidět navíc dostane ještě luxusnějšího nástupce.

A i ten luxus je trochu problém. To, že značka Porsche Design na tomto telefonu ve skutečnosti moc práce neodvedla, také může některé zájemce odradit. Předchozí Porsche Design telefony od BlackBerry alespoň více vystupovaly z řady a byly originálnější. Na druhou stranu Mate 9 Porsche Design představuje určitý decentní luxus, což může naopak mnohým vyhovovat. Mate 9 Porsche Design je jednoduše hodně rozporuplný telefon. Rozporuplný a drahý. A opravdu skvělý.