Huawei už to se sebevědomím přehnal, nemusí se to vyplatit

Luxusní smartphony jsou hodně ošemetné zboží. Když nepočítáme značku Vertu, v podstatě nikdo nedovedl na tomto poli dlouhodobě prorazit a uspět. Ale řada výrobců se pokoušela určitou porci luxusu do všedního světa mobilních telefonů čas od času přinést. Někdy s větším, ale většinou spíš s velmi malým úspěchem. Na nějaký čas tak značky s honbou za luxusem přestaly a začaly se soustředit na prémiové provedení, tedy kvalitní zpracování za stále ještě dostupnou (či akceptovatelnou) cenu, což je vlastně trend, jehož průkopníkem je Apple.

Budování image

Huawei se teď s modelem Mate 9 Porsche Design Edition vydává zpět na pole domnělého luxusu. Tam, kam se již mnozí několikrát pokusili vstoupit, ale většinou zase vycouvali. Pravda, Huawei sem ve své historii vstupuje snad poprvé a možná se také musí poprvé spálit. Ale musí si dát pozor, aby to se svými ambicemi nepřehnal a nepoškodil to, co dosud vybudoval.

Čínská značka prošla v posledních zhruba třech letech velkou změnou. Nejvýraznější začátek změn můžeme datovat do doby představení modelu Ascend P7, který přinesl poprvé pro tuto značku prémiový design a náznak snahy konkurovat zavedeným značkám nejen podbízením cenou. Pak následoval phablet Mate 7, loňský P8 a hodně povedený Mate S, který definitivně ukázal, jak to s prémiovými smartphony Huawei umí. Phablet Mate 8 a letošní Huawei P9 to jen potvrdily. A značce s kvalitou zpracování jejích modelů rostlo i sebevědomí, a tím pádem rostly i cenovky. Huawei, to již rozhodně nejsou telefony, které by se zákazníkům podbízely cenou.

Nový Mate 9 tento obrat dokonává. Jeho klasická varianta s 5,9palcovým displejem stojí rovných 20 tisíc korun, tedy v podstatě stejně jako ty nejlepší a nejdražší smartphony soupeřů. Přitom se stále musí spokojit s Full HD displejem a i některé další prvky jeho výbavy mohou za ostatními drahými kousky mírně zaostávat. Jenže důležitá je praxe a i my v našich testech často oceňujeme, že telefony Huawei velmi dobře fungují a v praxi se papírově někdy trochu obdařenějším (a stále někdy i dražším) soupeřům vyrovnají, nebo je dokonce předčí. V tomto ohledu může být Mate 9 pokračováním trendu, to zjistíme snad brzy v redakčním testu.

„Obyčejný“ topmodel

Troufalostí je ovšem model Mate 9 Porsche Design Edition, který má podle všeho stát dvojnásobek toho, co Mate 9. Přitom za tuto cenu dostane zájemce v podstatě „jen opravdu špičkový“ smartphone, který se nijak zásadně nevymyká tomu, co dnes někteří výrobci umí. Zahnutý QHD displej, 6 GB RAM nebo 256 GB uživatelské paměti rozhodně není nic, za co by zákazníci museli platit zhruba 40 tisíc korun. Cenovka nejdražšího iPhonu 7 Plus ve výši 31 390 korun najednou vypadá tak nějak umírněně.

Ano, opodstatněním té cenovky není ani tak technika jako spíš právě značka Porsche Design. Tu mimochodem v nedávné minulosti využívaly třeba smartphony BlackBerry a cenovky těchto modelů byly oproti základním provedením i více než dvojnásobné. Jenže u BlackBerry tyto přístroje přišly s opravdu odlišným designem, který vypadal (nebo alespoň budil zdání), že pochází z dílen slavné designérské značky. BlackBerry jednoduše vzalo obyčejný smartphone a dalo mu neobyčejný design a značku. Firmu to nezachránilo, ale možná to v rámci možností zafungovalo.

Ale Huawei volí v podstatě opačný přístup. Mate 9 Porsche Design Edition je totiž představou firmy o tom nejlepším smartphonu a nacpala do něj vše, co mohla a co jiný její model nemá. Ale design v podstatě zapadá do aktuálního jazyka a linie čínské značky. Slavné logo Porsche Design je sem jen přilepeno. Ne že by to tak německá firma s designérským studiem v rakouském Zell am See občas nedělala.

Jenže v tom tkví onen problém nejdražšího modelu od Huawei všech dob. Je to to nejlepší, co dovedli konstruktéři a designéři firmy vymyslet a co si možná fanoušci značky i vysnili. Ale není to výjimečný luxusní telefon, je to jen špičkový smartphone s vygravírovaným logem známé značky. Už druhým, protože tím prvním je logo Leica u fotoaparátu. Na kontroverze provázející použití této značky přitom stále mnozí nemohou zapomenout. I u Mate 9 Porsche Design Edition to vypadá, že Huawei něco vymyslel a pak si k tomu koupil slavné logo. Ostatně, však se o tomto provedení před jeho představením spekulovalo coby o modelu Mate 9 Pro, žádný luxusní přílepek se do obvyklých drbů nedostal.

Nápady konkurence

Potíž je v tom, že Mate 9 Porsche Design jednoduše není kdovíjak výjimečný. Obzvlášť třeba ve světle překvapivého představení úchvatného Xiaomi Mi Max s bezrámečkovým displejem. To přináší opravdu nový koncept, který si slovo luxusní jistě zaslouží. A spolupráce Xiaomi s designérem Philippem Starckem nepůsobí tak prázdným dojmem jako Huawei a Porsche Design.

Huawei to v podstatě po dlouhých letech zkouší tak, jako dříve u Samsungu nebo LG. Korejští výrobci to zkoušeli s logy Armani (Samsung) a Prada (LG), ale v podstatě také na telefonech ve vlastní režii. Ano, tyto pokusy působí dnes ve srovnání se špičkovými smartphony úsměvně, ale tehdy to byla jedna z prvních cest k „luxusu“. Z luxusu, který se ze světa mobilních telefonů téměř vytratil (a který kdysi odstartovala Nokia).

Čínská značka si tak musí dát pozor, aby to se svým luxusním zaměřením nepřehnala. Jako výstřelek a pokus je Mate 9 Porsche Design Edition zcela jistě přijatelný a své zákazníky si najde. Ale pokud to chce Huawei s luxusem zkoušet i v budoucnu, bude to muset promyslet lépe. A ne nabízet telefon s parametry zhruba na úrovni aktuálního špičkového samsungu s téměř stoprocentním příplatkem. Takový postup by totiž mohl odradit některé stávající zákazníky, kteří touží po jeho „běžných“ špičkových modelech. Ti totiž mohou mít pocit, že nedostávají za své peníze to, co by dostat mohli.