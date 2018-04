Huawei se vrací k cenové válce. Nový top model je levnější než předchůdce

Čínský Huawei na veletrhu CES v Las Vegas ukazuje, že míří opravdu vysoko a je hodně rozjetý. Na obří tiskové konferenci, která byla určitě největší akcí veletrhu zaměřenou na mobilní techniku, vlastně firma ani nepředstavila žádné přelomové novinky. Uvedený model Mate 8, který byl hlavní hvězdou akce, totiž Huawei již nějakou dobu prodává na domácím čínském trhu. I proto je třeba překvapující, že na tiskové konferenci firma i v Las Vegas vyhradila první řady pro „své“ čínské novináře a ti z ostatních koutů světa museli vzít za vděk mnohem horšími místy.

Huawei Mate 8 je další v řadě špičkových modelů čínské značky, navazuje na typ Mate 7, který byl představen na veletrhu IFA v Berlíně v závěru roku 2014. Na tomtéž místě o rok později Huawei představil model Mate S, teprve teď přichází na řadu plnohodnotný nástupce. Ten na jednu stranu opět potvrzuje posun značky směrem k prémiovým smartphonům, ale samotná cena novinky je příjemným překvapením.

Stávající špičkový Mate S se totiž prodává za 17 490 korun a je to nejdražší model v nabídce této čínské značky. Dalo se předpokládat, že při nastoleném trendu bude nový Mate 8 s větším displejem, modernějším procesorem i dalšími lepšími prvky výbavy ještě o něco dražší. Ale není tomu tak. Minimálně česká pobočka nastavila cenu na velmi zajímavou úroveň, Mate 8 bude stát 15 590 korun. To sice není málo, ale v kontextu konkurence je to hodně zajímavá nabídka. Mate 8 totiž bude jeden z nejlepších a nejpraktičtějších obřích smartphonů na trhu. V Evropě jinak model startuje na 599 eurech (téměř 16 200 Kč), takže česká cena je opravdu zajímavá.

Huawei se tak vrací ke kořenům, kdy slávu a úspěch získal přístroji s výborným poměrem výkonu a ceny. Respektive zpočátku především té ceny.

Nejde o superlativy za každou cenu

U novinky razí Huawei už léty prověřenou praxi, kdy se za každou cenu nežene za absolutními superlativy ve výbavě. A tak ani tady nenajdeme displej s ultra vysokým rozlišením, šestipalcový panel si vystačí s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů). To je pořád zcela dostačující a navíc je šetrnější z hlediska spotřeby energie, takže Mate 8 bude opět nabízet rekordní výdrž baterie. Tu podpoří i nový procesor Kirin 950, který je více než dvakrát výkonnější oproti procesoru Kirin 925 u předchůdce Mate 7, ale zároveň je díky novému 16nm výrobnímu procesu a technologii FinFET o 70 % úspornější.

S akumulátorem o kapacitě 4 000 mAh to znamená více než dvoudenní výdrž baterie v běžném režimu používání nebo třeba 98 hodin přehrávání hudby. Navíc je tu nově funkce rychlodobíjení, která za 30 minut telefon nabije na celý den používání. Jen pro pořádek, ani u tohoto modelu zatím Huawei nepoužil nový USB-C konektor, ten tedy má jen nový Nexus 6P vyrobený pro Google. V porovnání s ním je právě Mate 8 jakousi konzervativnější cestou a sázkou na jistotu. Dodejme, že třeba bezdrátové dobíjení je tomuto modelu také cizí.

Obr neroste

Huawei se u Mate 8 soustředil na různá technická vylepšení oproti předchůdci, ale některé věci se zase tak moc nezměnily. Týká se to například velikosti telefonu, design se sice posunul trochu směrem k duchu modelu Mate S, ale Mate 8 je jinak stále téměř stejně velký jako Mate 7. Trochu se zlepšilo zpracování, ale v detailech je opět vidět, že Mate S je nejspíše brán jako prémiovější model, což by mohlo ospravedlnit onen rozdíl v cenovce.

Slícování Mate S je totiž o chloupek lepší, na druhou stranu na zádech Mate 8 nenajdeme rušivé proužky pro prostup signálu – v detailu je však vidět, že výrobce použil plastové plošky na vrchu a vespod telefonu a jejich slícování se zbytkem kovového těla není tak precizní jako u zero-gap provedení u Mate S. Ale to jsou jen hnidopišské poznámky, Mate 8 navíc působí bytelnějším dojmem.

Huawei Mate 8 na veletrhu CES v Las Vegas

I displej Mate S působí na první pohled atraktivnějším dojmem, ale rozhodně to neznamená, že by IPS panel Mate 8 byl jakkoli špatný. Jen prostě jeho barvy nevypadají tak živě a černá není tak tmavá. Ale kdo touží po větší úhlopříčce, stejně u Huawei jinou volbu mít nebude.

Pokroky ve fotografování

Asi největší pokrok udělal Huawei za poslední roky v oblasti fotoaparátů a Mate 8 by v tom měl pokračovat. Jeho předchůdce jsme ještě za kvalitu snímků docela kritizovali, foťák byl nejslabším článkem phabletu. Ale letošní typy P8 a Mate S přinesly výrazné zlepšení a Mate 8 slibuje ještě další pokrok. Nový šestnáctimegapixelový čip od Sony má větší plochu než u předchůdce a Huawei vyvinul i nový systém stabilizace obrazu, který má být lepší než u konkurence.

Vylepšení se dočkala i čtečka otisků, ta má být rychlejší a s přesnějším rozpoznáváním. Smartphone je dvousimkový a podporuje globální LTE konektivitu. A konečně, operačním systémem je tu Android 6.0, takže zájemci o novinku nebudou muset čekat na upgrade – což je jinak u čínské značky nekonečný proces.

Kandidát na nej phablet

Naše první dojmy z Huawei Mate 8 jsou opravdu velmi dobré. Podle nás je trochu škoda, že se u něj výrobce drží konzervativnější cesty a nepřinesl ještě více inovací, na druhou stranu se pokrok odehrál především v těch praktičtějších oblastech a experimentování nechává Huawei jiným (nebo na modelu Nexus). Vyvážená kombinace vlastností, prémiové zpracování, vysoký výkon a především skvělá výdrž baterie dělají z Mate 8 kandidáta na jeden z nejatraktivnějších obřích smartphonů na trhu. A to obzvlášť s přihlédnutím k ceně.