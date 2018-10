Huawei překvapil: herní obr Mate 20 X je spíše tablet než smartphone

Huawei se letos s řadou Mate 20 vytáhl, rozrostla se na nečekaných pět kusů. Kromě špičkového Mate 20 Pro a jeho luxusní varianty Mate 20 RS od Porsche Design tu je „obyčejný“ Mate 20 a verze Mate 20 lite (více viz Huawei mlčí, ale v Polsku už Mate 20 Lite prodávají. Stojí 9 600 korun). A konečně poslední novinkou je obří Mate 20 X.

Je to phablet v pravém slova smyslu, tedy kombinace smartphonu a tabletu. Displej nového modelu má ohromující úhlopříčku 7,2 palce, což je mezi chytrými telefony opravdu hodně. Jenže díky konstrukci s naprosto minimálními rámečky vlastně není Mate 20 X „nechutně“ obrovský.

Ano, jeho rozměry 174,6 x 85,4 x 8,2 mm jasně naznačují, že to není telefon do každé kapsy, ale poměr displeje k ploše těla (87,8 %) ukazuje, že se tu místem rozhodně neplýtvá.

Mate 20 X je zároveň velmi zajímavou kombinací výbavy „obyčejného“ Matu 20 a jeho špičkové verze s přídomkem Pro. Displej má například Full HD+ rozlišení levnější varianty, ale AMOLED techniku té dražší. Chybí tu sice čtečka otisků v displeji (je tu klasická na zádech), ale fotoaparát kopíruje špičkový Mate 20 Pro. V podobných rozdílech můžeme pokračovat. Odolnost vůči vodě a prachu je jen podle IP53, baterie má nicméně kapacitu 5 000 mAh.

I když může být pro hodně uživatelů Mate 20 X přerostlý, nám se novinka líbí. Jeho obří displej bude skvělý pro práci i zábavu, i když je pravda, že by si možná zasloužil i trochu více než jen Full HD+ rozlišení. Ale v zásadě nám jemnost nevadí. Telefon nám dává vzpomenout na původní Huawei Ascend Mate z roku 2013, který se svým 6,1" panelem patřil ve své době k neuvěřitelným obrům a nastartoval tradici celé řady Mate.

Mate 20 X má být podle představ Huaweie také skvělým telefonem pro hráče. Na rozdíl od sourozenců je vybaven speciálním systémem chlazení s výparníkem, díky kterému se má v plném výkonu méně hřát a tím má výkon také méně klesat. Pokud máme hledat v řadě Mate 20 potenciálního rekordmana v benchmarcích, je to právě tento kousek: nižší rozlišení displeje a lepší chlazení v porovnání s typem Pro při měřeních výkonu jistě pomohou.

Zaměření na hraní her potvrzuje i příslušenství v podobě speciálního gamepadu, který lze k telefonu dokoupit. S přístrojem se spojí automaticky po přiložení přes Bluetooth, má vlastní baterii a dobíjí se přes USB-C konektor. Zatím podle všeho podporuje pouze jednu hru, nicméně to by se mělo v budoucnu změnit.

Na obří Mate 20 X si však budeme muset stejně jako na klasický Mate 20 nechat zajít chuť. V Česku se s ním, alespoň prozatím, nepočítá a důvodem může být i cenová politika Huaweie. Mate 20 X má totiž v Evropě stát 899 eur (zhruba 23 tisíc korun), zatímco typ Pro stojí v EU oficiálně 1 049 eur, tedy v přepočtu 27,1 tisíce korun. Jenže česká cena verze Pro je stanovena na

24 999 korun, což znamená, že v Česku je tento špičkový mobil výhodnější než jinde v Evropě.

Výrobce potřebuje nejspíš prodat větší objem jednoho modelu, aby nižší cenu ospravedlnil. Mate 20 X by mu přitom mohl trochu prodejů ubrat a navíc by jej už firma nemohla nabídnout s odpovídající slevou, takže by stál skoro stejně. Ale uvidíme, nechme se překvapit, třeba se nakonec tohoto obra dočkáme i v Česku, jen s nějakým odstupem.