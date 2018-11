Top huawei pod drobnohledem. Čtečku otisků ukrývá pod displejem

Už jen dostat se do útrob vrcholného huaweie není podle techniků iFixitu nikterak snadné. Hrozí totiž poškození skleněných částí, tedy nejen krycího skla displeje, ale i zad telefonu. Oba skleněné panely jsou totiž k rámu fixovány poměrně silným lepidlem.

I přesto je ovšem sejmutí zadního panelu v porovnání s jinými smartphony o poznání snazší. Zásluhu na tom má absence čtečky otisků prstů, při snímání zad tak není nutné hlídat žádné připojené komponenty. Jenže o co je to na jedné straně (a to doslova) jednodušší, na té druhé to může představovat větší komplikace.

Čtečku otisků prstů má totiž Mate 20 Pro zabudovanou do displeje. Jde bezesporu o komfortní řešení, jenže má i svá úskalí. Při poškození displeje bude totiž podle techniků iFixitu pravděpodobně nutné vyměnit i snímač otisků, při nefunkční čtečce pak naopak zřejmě i zobrazovací panel. A to se samozřejmě nepříznivě promítne do ceny opravy.

Právě v případě snímače otisků přitom na techniky čekalo překvapení. Ačkoli jej výrobce, tedy společnost Goodix, prodává jako „snímač otisků prstů v displeji“, tak ve skutečnosti je umístěn až pod displejem. Jde totiž o optický snímač, který pro získání informací o otisku využívá světlo displeje. Jde údajně o podobnou čtečku, jakou používá OnePlus 6T.

Útroby nové generace matu naopak překvapily množstvím komponent, které nejsou součástí základní desky. Jejich výměna je tak o poznání snazší a ve výsledku i méně nákladná, protože není nutné kvůli jedinému vadnému dílu měnit pokaždé celou základní desku.

Než se ovšem k takovým dílům servisní technik dostane, musí sejmout ještě panel s duálním bleskem, NFC a cívkou bezdrátového dobíjení, který je k samotnému rámu telefonu uchycen osmi šroubky. Bezdrátové nabíjení je trumfem Matu 20 Pro. Nejenže lze telefon bezdrátově dobíjet, ale je možné tímto způsobem dobít i jiné zařízení podporující tento způsob nabíjení (více viz Sdílet nebudete jen fotky, ale i elektřinu z baterie, ukazuje Mate 20 Pro).

Základní desku pak na místě fixuje „pouze“ devět flexibilních kabelů. Technici iFixitu zmiňují například i její kompaktní rozměry, zůstalo tak více prostoru pro baterii. 4200mAh akumulátor lze vyjmout bez větších komplikací, tento úkon dokonce Huawei usnadňuje stručným návodem přímo u baterie. Podobně snadno odstranitelným dílem je například i sestava hlavních fotosnímačů (40MPix širokoúhlý se světelností f/1,8 + 20MPix ultra širokoúhlý se světelností f/2,2 + 8MPix zoom se světelností f/2,4), kterou k základní desce fixují jen dva flexibilní kabely. Ale také třeba USB-C konektor či slot pro SIM/paměťovou kartu, který je nezvykle kompaktní.



Huawei totiž v případě paměťové karty udělal asi nejzásadnější ústupek oproti zažitým zvyklostem. Mate 20 Pro totiž nepojme obvyklou microSD kartu, místo ní je nutné pořídit paměťovou kartu velikosti nano (nanoSD). Huawei ji nazývá NM Card (více u kolegů na Technetu: Připravuje se nový formát SD karet. NanoSD bude velká jako nanoSIM).

A jak tedy Mate 20 Pro technici z iFixitu ve výsledku hodnotí? Na hodnotící stupnici od jedné do deseti, kdy platí, že čím snáze opravitelné zařízení, tím vyšší hodnocení, jej ohodnotili čtyřkou. Jako největší překážku vidí silné lepidlo, které na rámu drží skleněné čelo i záda telefonu. Kvůli boji s ním je tu totiž vysoké riziko poškození těchto dílů. Silné lepidlo tedy ztěžuje hlavně výměnu displeje. A právě displeje se týká i již výše zmíněná výtka: současně s poškozeným displejem bude pravděpodobně nutné vyměnit i čtečku otisků a naopak.

Naopak vrcholnému huaweii přičítají k dobru značné množství samostatných dílů, které tak lze vyměnit jednotlivě. Vítají i snadnou výměnu baterie, která vyžaduje pouze sejmutí skleněných zad a odstranění desky s cívkou bezdrátového nabíjení, NFC a duálním bleskem.



Naopak více času, než je obvyklé, stráví servisní technici výměnou základní desky. Množství k ní připojených flexibilních kabelů je totiž nadprůměrné. Mate 20 Pro pro ně nebude tedy vysloveně noční můrou, ale ani zařízením, které by při určitých opravách ve svých rukách viděli rádi.

Huawei Mate 20 Pro se představuje: