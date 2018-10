Sdílet nebudete jen fotky, ale i elektřinu z baterie, ukazuje Mate 20 Pro

Je to možná vtipný detail, který na první pohled nemusí být moc užitečný, ale Mate 20 Pro dovede fungovat sám o sobě jako bezdrátová nabíječka. Asi nejzvláštnější nová funkce chytrého telefonu přitom dovede být velmi praktická.

Funguje to velmi jednoduše. Stačí v menu nastavení baterie zvolit položku pro zapnutí bezdrátového dobíjení ostatních zařízení a poté jen na záda Matu 20 Pro položit daný přístroj s bezdrátovým nabíjením a už se nabíjí. Sami jsme si vyzkoušeli, že lze takto nabíjet třeba iPhone XS Max. Je to skoro, jako by elektřina byla další digitální záležitostí, kterou můžete sdílet. S Matem 20 Pro se jednoduše nemusíte omezovat jen na sdílení fotografií.

Modely řady Mate už přitom dávno uměly fungovat v režimu powerbanky, ale teď s bezdrátovým dobíjením se možnosti dobití ostatních zařízení hodně rozšiřují. Funkce to navíc umí být velmi praktická. Zatím sice nevíme, jak je bezdrátové dobíjení přes Mate 20 Pro rychlé, ale o rychlost tu nejde. Sebe dovede Mate 20 Pro bezdrátově dobíjet s výkonem 15 wattů, směrem „ven“ to pak bude o něco méně.

Pro rychlé dobití strádajícího kamaráda je tak pořád lepší klasický „kabelový“ režim powerbanky, ale bezdrátové dobíjení může mít svůj smysl. Třeba ten, že přes noc stačí vlastně jedna nabíječka na dobití dvou přístrojů. Huawei Mate 20 Pro jednoduše připojíte ke kabelem do zásuvky, v menu aktivujete funkci bezdrátového dobíjení dalších zařízení, a druhý telefon (podporující bezdrátové nabíjení) na něj položíte. Z jednoho kabelu se tak naráz dobijí oba přístroje.

V hotelech, kde bývá o zásuvky nouze, to může být vskutku užitečná funkce. Navíc takto snadno lze dobíjet třeba nositelnou elektroniku, která často vyžaduje různé vlastní specifické nabíječky. Takovou teď můžete při cestách nechat doma a o dobití se postará smartphone. Hezké.