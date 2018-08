Konkurence radost mít nebude, nejlepší huawei odhaluje parametry

Loni Hauwei uvedl hned dvě vrcholové řady: na jaře P10 a na podzim Mate 10. Každou tvořila trojice smartphonů, kdy střední model bez přízviska doplnila odlehčená varianta Lite a nejvyšší specifikace dostala přídomek Plus (P10) a Pro (Mate 10). Zatímco je však mezi středním a nejvyšším modelem kolekce P obvykle velký rozdíl, u kolekce Mate to neplatí. Loňský Mate 10 a 10 Pro se parametry příliš nelišily a v obou případech šlo o smartphone nejvyšší třídy.

Letošní kolekce P20 se už několik měsíců prodává a podle dosavadních statistik patří k nejprodávanějším smartphonům značky. Navázat na ni bude chtít nová řada Mate 20. Ta je již za dveřmi a přestože ji Huawei na berlínském veletrhu IFA ukázat nestihne, představení v říjnu je již potvrzeno.

Mate 20 potrápí ty nejlepší

Opět se tak můžeme těšit na tři nové smartphony a zatímco verze Lite zamíří do vyšší střední třídy, Mate 20 a Mate 20 Pro budou chtít oslovit nejnáročnější uživatele. Redakce serveru XDA Developers publikovala parametry prostředního modelu, který snadno zastíní současnou špičku. Kromě specifikací redakce přidala i rendery zhotovené na základě několika reálných snímků telefonu. Upřesňuje však, že se některé rozměry, zejména tloušťka rámečku okolo displeje, nemusí shodovat s realitou. Základní tvary však ano.

Na první pohled zaujme drobný výřez v displeji kapkovitého tvaru. Už P20 Pro měl v porovnání s konkurencí poměrně drobný výřez, který tak dával dostatek prostoru k zobrazení notifikací po jeho stranách, Mate 20 však bude mít zářez ještě kompaktnější.

Panel typu AMOLED má úhlopříčku 6,3 palce a rozlišení 1 080 × 2 244 pixelů (poměr 19,5:9). To je mezigeneračně velká změna, jelikož Mate 10 nabízel 5,9palcovou obrazovku s rozlišením QHD (1 440 × 2 560 px), a tedy dnes už ojedinělého střihu 16:9. Připomeňme, že Mate 10 se v tuzemsku oficiálně neprodával (více v článku: Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci).

Zatímco nahoře panel zasahuje až téměř k hraně, naproti bude odhadem centimetrový okraj. Snímač otisků se tam ale nevešel, a pokud bude k autorizaci přístroj využívat konvenční senzor, pak bude umístěn na zádech.

Na pravém boku je patrný ovladač hlasitosti spolu s hlavním tlačítkem k vypnutí/probuzení. Šuplík na SIM je pak na protější straně. Zajímavější je horní hrana s 3,5mm audio jackem, rozhraním, které se ze špičkových smartphonů v posledním roce vytrácí. Spodní hrana pak hostí rozhraní USB-C a vidět je také mřížka druhého hlasitého reproduktoru, první je umístěn přímo nad výřezem displeje.

Tři hlavní foťáky

P20 Pro je dosud jediným smartphonem s trojitým foťákem a s příchodem Matu 20 se počet takto vybavených mobilů zdvojnásobí.

Jiné ovšem bude umístění objektivů. Vertikální uspořádání podél levého okraje nahradí umístění ve středu v podobě matice 2 × 2, přičemž horní pravá pozice náleží diodě. Parametry kamerového systému bohužel neznáme, ale téměř určitě budou ještě malinko lepší než v případě P20 Pro. Záda budou skleněná, což je nutná podmínka k bezdrátovému dobíjení.

Bude nový kirin nejrychlejším procesorem?

Velké naděje jsou vkládány do čipové sady Kirin 980, která si právě v novém Matu odbude premiéru. Mezigeneračně má být výkonnější o 20 procent, energetická náročnost má naopak poklesnout. A to velmi výrazně, výrobce uvádí o 40 procent úspornější běh.

Už před několika měsíci se objevily výsledky prototypu Mate 20 v testu AnTuTu, kde smartphony vybavené Snapdragonem 845 (Xperia XZ2, Galaxy S9) s výsledkem 356 tisíc bodů předběhl o bezmála 100 tisíc (více v článku: Huawei vytasí trhače benchmarků).

Otazník samozřejmě visí nad pravostí uvedených výsledků, ovšem pokud reálné jsou, může být Kirin 980 nejvýkonnějším mobilním čipem. Do cesty se mu však postaví čipset A12 od Applu a kalifornský gigant už několikrát prokázal, že si výkonný procesor navrhnout umí.

Kirin má navíc dostat i novou generaci AL čipu, tedy jednotky strojového učení, takže i v tomto ohledu můžeme mezigeneračně očekávat velká zlepšení. Dodejme, že nový Kirin bude mít premiéru už příští pátek 31. srpna na veletrhu IFA v Berlíně.

Nálož paměti a velká baterie

Mate 20 půjde do prodeje již s Androidem 9 Pie, jenž bude okupovat nejméně 128GB úložiště a k dispozici mít přinejmenším 6 GB operační paměti. Jistě se dočkáme i dalších paměťových konfigurací, téměř jistá je 8/256GB verze a ani 8/512 GB už dnes není z říše sci-fi.

Dobrou zprávou je i velká kapacita baterie, ono 4 200 mAh spolu s úsporným čipem může dělat divy a Mate 20 tak rozhodně nebude jednodenním smartphonem. Naopak dva dny vysoké zátěže by měl bez obtíží přečkat, a při střídmějším provozu by mohlo stačit nabíjet jednou za čtyři dny. Ale to ukáže až praxe.

Odhalení přístroje proběhne v polovině října. Tedy přibližně rok od uvedení předchozí řady Mate.