Tak nízkou cenu nikdo nečekal. Huawei Mate 10 Pro zatopí konkurenci

Na poměrně detailní tiskové konferenci Mnichově představila firma Huawei poslední super-smartphone letošní sezóny. Mate 10 se nakonec předvedl ve třech variantách, které nově reflektují střízlivější přístup Huawei k zákazníkům.

Po loňském experimentu s luxusem v podobě modelu Huawei Mate 9 Porsche Edition se jednička mezi čínskými výrobci zaměřila opět spíše na „běžného uživatele“ a představila model Mate 10 Pro, který umí, jak se říká, ode všeho trochu. V jeho výbavě najdeme celou řadu těch nejmodernějších technologií a nezaostává ani po designové stránce. Příjemně přitom překvapí jeho cena, 20 990 korun je výrazně méně než u ostatních špičkových konkurentů. Druhou novinkou je „obyčejný“ Mate 10, ten ale nebude na českém trhu k dispozici.

novinka

LTE Huawei Mate 10 Pro Vylepšená verze Mate 10 od Huawei s duálním fotoaparátem, neuroprocesorem a velkým displejem s poměrem stran 18:9 displej: 6 " rozlišení: 1 080 x 2 160 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 128 GB přejít na detail porovnat

A ani letos se nezapomnělo na onu Porsche Design verzi. Ta bude opět dostupná jen v buticích této značky a ponese vyšší cenovku. Huawei a Porsche trochu vyslyšeli kritiku, Porsche Design vychází z modelu Mate 10 Pro, telefon má větší vnitřní paměť a tentokrát dostal i mírně pozměněný design, byť jde především o změny dekoru na zadní straně telefonu. Zákazník ale dostane vizuálně mírně odlišný přístroj, což v podstatě pro loňskou dvojici Mate 9 Pro a Mate 9 Porsche design neplatilo. I tak byla úspěšná, Huawei prodal podle svého šéfa mnohonásobně více kusů, než očekával.

Ale zpět k samotným novinkám. Centrem pozornosti nových smartphonů překvapivě není fotoaparát, displej ani design, ale nový procesor Kirin 970, který je osazený neurální jednotkou se schopností zpracovávat informace pomocí učení se rozpoznávání objektů, podobně jako u nového čipu od Applu. Huawei ovšem tvrdí, že má takový procesor jako první na světě a je daleko všestrannější než ten u iPhonů, který slouží jen jako nástroj pro odemykání telefonu.

Neurální procesor (neural processing unit, NPU) bude všestranně přispívat k lepšímu chodu prostředí celého systému. Učí se třeba rozpoznávat text či hlas a dále také funkce jako poznání objektu, který právě fotíte, detekci pohybu, zlepšení portrétní fotografie (pozná, jak se má v různých podmínkách nastavit) a podobně. Jde o poměrně módní funkci, se kterou pracuje třeba i Samsung, každopádně u Huawei by zase měla být o krok dále.

Mate 10 to sluší

Po stránce designu je Huawei Mate 10 Pro na první pohled hodně líbivý kousek. Přední stranu pokrývá velký šestipalcový displej s rozlišením 2 160 x 1 080 bodů a technologií AMOLED. Jeho poměr stran je 18:9 a dočkali jsme se i podpory HDR 10. Okolo něj jsou minimální rámečky, Huawei tedy také naskočil na trend zmenšování okrajů okolo obrazovky. Výrobce nazval toto provedení Fullview.

Zajímavostí je, že obyčejnější Mate 10 dostal displej s větším 2K rozlišením (2 560 x 1 440 pixelů), jeho poměr stran je 16:9 a úhlopříčka 5,9 palce, je to ovšem běžný IPS panel. Ve výsledku má větší plochu, ale telefon je s ním širší, byť na druhou stranu rámečky po stranách displeje jsou opravdu minimalizovány. Rozdíl je ale v rámečcích pod a nad displejem, Mate 10 má dole čtečku otisků prstů, verze pro ji má na zádech.

Rámečky obepíná kov, na zádech potom najdete tvrzené sklo. Jde tedy o další modely, který se opravdu rychle zapatlají otisky prstů - to ihned potvrdily naše první dojmy po představení.

Barevné varianty, které jsou pro český trh relevantní, jsou celkem tři - šedá (titanium gray), hnědá (mocha brown ) a tmavě modrá (midnight blue). Z prvních dojmů soudíme, že telefonu nejvíce sluší hnědé provedení, atraktivní je i modrá barva. Ve světě se pak bude vyskytovat ještě v růžovozlaté variantě - ta tolik krásy nepobrala, ale nejlépe maskuje otisky prstů.

Jak už bylo řečeno, o výkon se stará procesor Kirin 970, který doplňuje 6 GB operační paměti. Vnitřní úložiště bude mít kapacitu 128 GB a bohužel nepůjde rozšířit o paměťovou kartu (obyčejnější Mate 10 slot na kartu má). V telefonu nicméně i tak naleznete dva sloty na SIM, obě budou podporovat všechna pásma rychlého připojení LTE (Cat. 18).

Zajímavé jsou samozřejmě i fotoaparáty. Hlavní má rozlišení 20 MPix, vedlejší potom 12 MPix a společně se starají o různá vylepšení jednotlivých aspektů fotografií - lepší snímky za zhoršených světelných podmínek, rychlejší automatické ostření. Oba mají navíc výbornou světelnost f/1,6 a optickou stabilizaci. Opět se na vývoji podílela německá Leica, a optika tak nese značku Summilux. Ačkoliv telefon má možnost přibližovat obraz, nejde o čistě optické přiblížení (oba snímače mají stejnou ohniskovou vzdálenost), nýbrž jakousi „hybridní“ technologii. Jinak řečeno digitální. Ale kvalitu zoomu opět dovede vylepšit umělá inteligence, kterou fotoaparát celkově intenzivně využívá.

Pár vynechaných funkcí

Model Mate 10 Pro i běžná verze mají vysokou kapacitu baterie, celé 4 000 mAh. Huawei navíc zapracoval na technologii rychlého nabíjení a udává, že za 30 minut v nabíječce se telefonu doplní 58 % kapacity. Bezdrátově jej však nabíjet nelze.

Když už jsme u výbavy, která telefonu chybí, musíme vedle paměťové karty a indukční cívky zmínit také sluchátkový jack. Sluchátka tak připojíte pouze přes redukci nebo bezdrátově. Opět platí, že běžný Mate 10, který se u nás prodávat nebude, konektor má.

Vylepšení se dočkalo i uživatelské prostředí EMUI, nyní ve verzi 8.0. Huawei záměrně přeskočil verze 6 a 7 (poslední byla 5), aby číselnou sérii srovnal se stávající verzí Androidu 8.0 Oreo, přítomnou v telefonu. Množina vylepšení systému zahrnuje například plovoucí tlačítko, které zastane funkci všech tří kláves pod displejem, chytré rozpoznání světelných podmínek a zapnutí patřičného barevného režimu tak, aby se šetřila náročnost na vaše oči, spuštění aplikací vedle sebe přes příchozí notifikace (příchozí SMS tak zobrazíte třeba po boku právě přehrávaného videa) nebo spolupráci s Microsoftem, který do telefonu dodává software pro překládání textu.

Novinky však nekončí ani zde. Huawei Mate 10 Pro můžete přes HDMI kabel připojit k monitoru a aktivovat tak režim zobrazení na velké obrazovce - stejně, jako funguje DeX u Samsungu. Výhodou je, že vám pro spuštění stačí pouze USB-C - HDMI kabel a nepotřebujete speciální dok, ovšem nevýhodou je logicky absence portů pro připojení myši, klávesnice či ethernetového kabelu. Vše je tak třeba řešit bezdrátově přes bluetooth, možná i přes rozbočovač, ale to jsme si zatím nemohli zkusit. Huawei zatím nezašel příliš do detailů, jaké aplikace bude tento režim podporovat, viděli jsme pouze režim více oken naráz, internetový prohlížeč a textový editor, na prezentaci zároveň ukazoval možnosti hraní her jako na herní konzoli.

Cenovka je příznivá

Huawei Mate 10 Pro se bude na českém trhu prodávat za již zmíněných 20 990 korun, což není málo. Ovšem bereme-li v potaz, že Huawei soupeří s takovými modely, jako Samsung Note 8 (26 990 korun) či iPhone X (29 990 korun), lze naopak říci, že je tato cena příznivá a nízká. Prodej Huawei Mate 10 Pro začne v Česku v polovině listopadu.

Bohužel, „běžná“ verze Mate 10, která se výbavou i designem liší od modelu Pro, se na náš trh nedostane. Její cena by přitom mohla být opravdu lákavá, výbava přitom moc kompromisů nemá. Huawei ale možná v tomto ohledu dává na českém trhu prostor značce Honor, která by mohla brzy předvést odvozený model. Uvidíme. Stejně tak nepadlo ani slovo o dostupnosti a ceně luxusní Porsche Edition variantě s 256 GB vnitřní paměti na českém trhu.

Ale těšit se můžeme ještě na Lite variantu. Ta bude o poznání levnější (9 999 korun) a bude mít dvojitý fotoaparát, 5,9palcový displej se stejným rozlišením jako model Pro, procesor Kirin 659, 4 GB operační paměti a 3 340mAh baterii. Tuto verzi ovšem Huawei v Mnichově neukazoval, představíme vám ji samostatně.