Špičkový huawei se čtyřmi foťáky má stát jen devět tisíc korun

Cenu Matu 10 Lite zveřejnil nizozemský prodejce Belsimpel a informoval o tom server Gsmarena. Prodej by měl být zahájen do konce října.

Mate Lite 10 už není neznámým přístrojem, Huawei tento model představil v Číně jako Maimang 6, v Malajsii jako Nova 2i a dokonce i pod svou druhou značkou Honor jako Honor 9i. V Evropě se však bude prodávat pod tradiční řadou Mate.

Se svými dražšími kolegy z nové řady bude jeho výbava logicky slabší a také bude výrazně levnější. Prémiový Mate 10 má stát přes 30tisíc korun, standardní verze velmi pravděpodobně přes 20 tisíc. Přesto Lite bude mít čtyři fotoparáty: dva vpředu a dva vzadu. Vždy v kombinaci hlavního snímače a doplňkového druhého fotoaparátu s 2 Mpix rozlišením. Hlavní zadní snímač má rozlišení 16 Mpix, přední pak 13 Mpix.

Displej má rozlišení 2 160 × 1 080 pixelů při poměru stran 18:9. Spodní a horní pruh okolo displeje je zmenšený, takže displej má úhlopříčku téměř šest palců. Je to hodně podobná konstrukce jako u nového Honoru 7X, který však bude levnější a má dvojitý fotoaparát jen vzadu.

S novým honorem má Mate 10 Lite stejný i procesor Kirin 659 a 4 GB operační paměti. Stejná je dokonce i kapacita baterie 3 340 mAh. Mate 10 Lite se pravděpodobně bude prodávat jen s jednou velikostí uživatelské paměti, a to 64 GB. Další data bude možné uložit na paměťovou kartu, ale to jen v tom případě, když si do hybridního slotu zákazník nevloží druhou SIM.

Detailní informace z premiéry všech nových Honorů Mate 10 vám přineseme v pondělí odpoledne přímo z premiéry v Mnichově.