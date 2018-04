Mate 10 s displejem od kraje ke kraji trumfne iPhone, říká šéf Huawei

V současnosti třetí největší výrobce smartphonů se nestydí přiznat, že se chce stát světovou jedničkou. Letos se očekává, že Huawei prodá až 150 milionů chytrých telefonů. Loni to bylo 139 milionů. A právě uvedení vrcholného modelu Mate 10 proti chystanému iPhonu má prodeje ještě zvýšit.

Huawei se stal v prvním čtvrtletí jedničkou na čínském trhu a sesadil tak z trůnu extrémně rostoucí značku Oppo. Celosvětově Huawei držel podle analytické společnosti IDC v prvním čtvrtletí podíl na trhu 9,8 procenta.

Server Bloomberg ovšem upozorňuje, že značce Huawei začíná zpomalovat růst zisků. V první polovině letošního roku firma vykázala 15procentní nárůst zisku, což je ovšem polovina toho, co čínská společnost vykazovala v minulém roce. Divizi domácí elektroniky, do které patří i smartphony, má letos růst zisk o 25 procent. Loni to však bylo o 42 procent.

Huawei tak přišel se změnou strategie. Opouští segment nejlevnějších telefonů, který ho vlastně vytáhl nahoru. Nyní bude lépe vybavenými a drahými smartphony konkurovat Samsungu nebo Applu, jelikož zisky z low-endového segmentu jsou velmi nízké. Huawei se soustředí zejména na domácí trh, Evropu a Japonsko.