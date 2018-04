Huawei připravuje pořádného konkurenta pro Samsung Galaxy S 4

Podle informací čínských medií, jako je server IT163.com, připravuje Huawei připravuje nový vrcholný model, který má zaútočit na současný topmodel od Samsungu. S podobnou výbavou by měl být o 10 až 20 procent levnější než nedávno představený Samsung Galaxy S 4.

Podobu připravovaného smartphonu od Huawei zatím neznáme, ale k dispozici už jsou informace o výbavě. Čínský telefon by měl mít displej s rozlišením 4,9 palce a Full HD rozlišením (1 920 × 1 080 obrazových bodů). Fotoaparát bude mít rozlišení 13 megapixelů.

O pohon se postará vlastní čtyřjádrový procesor K3V3 s taktem 1,8 GHz a architekturou ARM Cortex A15. Grafický procesor bude typu Mali T604. Paměť RAM bude mít kapacitu 2 GB.

Zatím bezejmenný Huawei bude mít baterii s dostatečně vysokou kapacitou 2 600 mAh a to přesto, že by měl být extrémně tenký. Tloušťka čínské novinky by měla být pouhých 6,3 milimetru, což by z ní udělalo jeden z nejtenčích smartphonů na trhu.

Začátek prodeje plánuje Huawei údajně už na duben, tedy na stejnou doby, kdy se začne prodávat vrcholný Samsung.

Huawei už jeden špičkový smartphone s Androidem a podobnou výbavou má. Ale model Ascend D2, který byl představen před třemi měsíci, na současnou špičku ztrácí zejména většími rozměry a vyšší hmotností.