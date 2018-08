Překoná Apple i Qualcomm. Kirin 980 chce být nejvýkonnější mobilní čip

Procesor a k němu přilehlé části jsou srdcem každého smartphonu a určují základ jeho výkonu a schopností. Nový Kirin 980, který navazuje na povedený loňský Kirin 970, by měl tyto schopnosti posunout o notný kus dále, než co zvládá jeho předchůdce. Ba co víc, snad poprvé v historii by se čipová sada od Huaweie měla dostat na absolutní výkonnostní vrchol produkce. A má šanci tam dlouho setrvat.

Už loňský Kirin 970, který měl premiéru v modelu Mate 10 a jenž se montuje do řady špičkových i levnějších modelů značek Huawei a Honor (od Honoru Play po Huawei P20 Pro), je solidní čip a v době svého uvedení nejvyšší příčky v benchmarcích atakoval, jeho nadvláda nebyla nicméně příliš výrazná. Navíc ho z trůnu snadno sesadil čipset A11 od Applu a později pak samozřejmě Snapdragon 845.

Teď to ovšem vypadá na trochu jinou hru. Výrobce sice v rámci představení neukázal skóre v asi nejoblíbenějším benchmarku AnTuTu, ale po internetu kolují informace, že nový procesor „umí“ asi 360 tisíc bodů, přičemž nejlepší současné smartphony se Snapdragonem 845 sahají po metě 290 tisíc bodů. Ba co víc. Podobné úniky informací o chystaném procesoru Apple A12, který bude pohánět nový špičkový iPhone, hovoří o schopnosti dosáhnout v AnTuTu asi 350 tisíc bodů. Což znamená, že by si Huawei mohl své prvenství tentokrát udržet nebo to alespoň bude hodně těsný souboj či prakticky plichta.

Jedno skóre nicméně Huawei prozradil. V benchmarku Geekbench by jeho procesor měl dosáhnout v jednojádrovém testu na skóre asi 3 500 bodů, zatímco dnešní špičkové snapdragony umí asi 2 400 bodů. Jenže to není moc vypovídající, protože třeba exynosy od Samsungu zvládají v jednojádrovém testu přes 3 700 bodů, ale v jiných testech, jako je AnTuTu nebo GFX Bench, za soupeři přece jen trochu zaostávají. I tak bude ovšem výkon novinky opravdu monstrózní.

Světová prvenství

Dosahovat takových schopností má nový Kirin 980 mimo jiné i díky celé řadě světových prvenství, která si připisuje. Jde o první komerční čipset vyráběný 7nm technologií a také první čipset, který je založený na jádře ARM Cortex-A76. Pro Huawei procesor vyrábí Taiwan Semiconductor Manufacturer Company (TSMC).

K tomu dostane kirin poprvé duální procesor pro umělou inteligenci (Dual NPU) a také grafiku Mali-G76. Plus je tu podpora LTE rychlostí až 1,4 Gbit/s a také schopnost pracovat s nejrychlejšími moderními paměťmi.

Nový procesor je složen z celkem 6,9 miliardy tranzistorů a jeho vývoj trval tři roky. Pro zajímavost, v průběhu této doby vzniklo přes 5 tisíc prototypů nového čipu.

2 + 2 + 4

Výsledkem vývoje je třeba i kouzlení s počtem a zaměřením jader procesoru. Procesor je nadále osmijádrový, ale jsou tu jádra tří zaměření: dvě výkonná pro nejnáročnější úkoly a hry, dvě „střední“, která zvládnou většinu úkolů a čtyři úsporná, která zvládají základní záležitosti. Telefon bude jádra zapínat podle potřeby a občas se mohou dohromady spřáhnout téměř všechna, ale to už musí být opravdu výjimečná situace.

Huawei navíc slibuje, že díky umělé inteligenci umí čip sám předpovídat zatížení a tomu přizpůsobit zdroje: takže by nemělo dojít k zadrhávání telefonu při náhlém požadavku zvýšení výkonu a zároveň by přístroj vybavený Kirinem 980 neměl energií plýtvat, když už výkon potřeba nebude.

Velké zisky

Tato vylepšení by se měla výrazně projevit v praxi. Huawei slibuje, že už třeba jen samotný 7nm výrobní proces znamená prakticky o 20 % větší výkon a 40% úsporu energie. Jádro Cortex-A76, které je použito u čtyř výkonnějších jader, pak slibuje oproti Kirinu 970 nárůst výkonu o 75 % v jednovláknovém procesu a úsporu energie 58 %.

K tomu tu jsou rychlejší sběrnice i paměti, propustnost by měla být o 20 % větší než u předchůdce, což by mělo o 20 % zkrátit odezvu telefonu. Aplikace by se tak měly spouštět rychleji než na dosavadních modelech Huawei. Nová grafika Mali slibuje 47% nárůst výkonu a velkou úsporu energie.

Těm zatím neoficiálním výsledkům benchmarku se pak lépe věří. Huawei například zmínil, že jeho čipset ve hře NBA 2018 dosáhne na 59,3 snímků za sekundu, zatímco přístroje se Snapdragonem 845 na 48,5 snímků za sekundu. A spotřeba je 43,7 mW na snímek oproti 64,5 mW u konkurence. Dvojitý čip pro umělou inteligenci pak dovolí budoucímu smartphonu Huawei s Kirinem 980 rozpoznat 5 tisíc obrázků za minutu, zatímco Snapdragon 845 zvládne ve stejné situaci necelých 2 400 snímků.

Huawei slibuje i vylepšení příjmu signálu nebo zlepšení kvality fotografií díky lepším algoritmům a novému procesoru pro zpracování obrazu (ISP). To znamená jediné: chystaný Huawei Mate 20 (Pro) bude útočit na titul nejlepšího fotomobilu. A bude to právě nejspíš až Mate 20 Pro, u kterého si schopnosti nového kirinu prověříme. Byť model s tímto procesorem, Magic 2, chystá i sesterská značka Honor.