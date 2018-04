Šest let šili do konkurence a teď jsou ve světové mobilní extralize

Huawei vyrábí mobily už dlouho. Ale v době obyčejných přístrojů nestála jeho produkce za pozornost. Desítky nezáživných modelů bez nápadů a inovací. Ještě v roce 2010 neměl Huawei ani zásadní podíl na trhu, patřilo mu zhruba 1,5 procenta tržního podílu. Ve stejném roce držel Sony Ericsson 2,6 procenta, Motorola 2,4 procenta a Blackberry (RIM) dokonce tři procenta.

Dnes je situace úplně jiná, od roku 2015 je Huawei světová trojka. Už delší dobu vyrábí výborné přístroje, ale do letošního jara známé především poměrem výkonu a ceny. Trendy, a to jak designové, tak technologické, udával v posledních letech Samsung a Apple. To už však neplatí.

Ale vraťme se do předjaří 2012 na veletrh MWC v Barceloně. Tady vzestup Huawei začal. Výrobce uspořádal na tehdejší dobu velkou tiskovou konferenci, na kterou se ani všichni novináři nedostali. Což bylo poprvé, předtím se chodilo na tiskovky této značky spíš na „chlebíčky“ než na informace.

Huawei tenkrát v Barceloně ukázal smartphone Ascend D Quad. Ten si asi pamatovat nebudete, on se nakonec prakticky ani neprodával. Důležité bylo, že papírově se přístroj vyrovnal tehdejším top modelům Samsungu Galaxy SII a iPhonu 4S. Už tehdy se čínský výrobce prsil, že má nejmenší rámeček na trhu, takže to přes tehdy velký 4,5palcový displej není žádná plácačka.



Huawei Ascend D Quad

Ascend D Quad měl i vlastní firemní procesor, tehdy podle výrobce násobně rychlejší, než jaký poháněl třeba Samsung SII. A to nebylo poslední srovnání s konkurencí, kde měl Huawei excelovat. Tehdy novináři kroutili hlavou, v takové míře se pouštět do konkurence si do té doby nikdo nedovolil.

Dnes nás to už nepřekvapuje, Huawei se na prezentacích rád s konkurencí srovnává a tradičně podle svých slov vyhrává. Bylo tomu tak i letos na pařížské premiéře modelů P20 a P20 Pro. Jenže do letoška platilo, že v praxi to s tou nadvládou huaweiů nebylo tak žhavé. Ano byly to dobré přístroje, ale nikoliv úplná špička.

Jenže P20 a P20 Pro (o variantě Porsche Design to platí ještě víc) už opravdová špička jsou. Mají i technická řešení, které Samsung ani Apple nemají. Jejich foťáky excelují. Design zatím úplně převratný není, i když barevná varianta s barevným přechodem na zádech by mohla udat nový trend. Celkově se prostě světová špička rozšířila a vedle Samsungu, Applu a možná Pixelů od Googlu tam Huawei bezesporu patří.

Navíc novinky Huaweie už nejsou ani levné, cenový rozdíl oproti konkurentům je už malý. Připomeňme, že první špičkový model P, konkrétně P6 v roce 2013 stál pod 10 000 korun a podobné hranice se dlouho drželi i následovníci. Letos stojí P20 17 000 korun.

Pro zákazníky je to bezesporu dobrá zpráva. Lze očekávat, že Samsung i Apple už nebudou moci s inovacemi čekat, protože si konkurují leda tak navzájem. Teď je tady třetí do party, který je příští rok může snadno přeskočit. Vyvíjí vlastní procesory, pracuje na umělé inteligenci, má koncept, jak posouvat kvalitu fotoaparátů a vlastně už umí dát čtečku otisků do displeje (Mate RS Porsche Design). Ten pak má i rekordní paměť 512 GB.

Vypadá to, že následující rok bude na inovace velmi bohatý.