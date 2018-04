Návod, jak se vyznat v hromadě aktuálních mobilů Huawei a Honor

Na úvod několik obecných pravidel. Honor patří čínskému Huawei, a i když se to už teď tolik nedá poznat, původně šlo o snahu od sebe viditelněji oddělit telefony střední třídy (Honor) a vyšší třídy (Huawei). Nyní spíše platí, že u Honoru se nacházejí specifické modely s dobrým poměrem ceny a výkonu, zatímco Huawei se chová více jako tradiční značka, která má v nabídce klasické střední, vyšší střední i prémiové modely.

V tomto přehledu srovnáváme pouze modely střední a vyšší třídy z loňského a letošního roku. Modely jako Huawei P8, P8 Lite, Honor 5X a podobně už jsou spíše výprodejové a jako k takovým by k nim měl zákazník přistupovat. Nižší řada Y je pak na samostatný článek.

Honor - menší výběr, ale lepší ceny

V nabídce je v současnosti pět modelů: Honor 8, Honor 8 Pro, Honor 8 Premium patří do vyšší střední třídy, Honor 7 Lite je klasická střední třída a Honor 6X něco na pomezí střední a vyšší střední. Brzy přibude ještě novinka Honor 9, který bude nástupcem tří modelů s číslem 8, ovšem v několika ohledech bude stále zajímavější Honor 8 Pro.

Honor 8 odstartoval úspěch této značky ve vyšší střední třídě, když se stal dostupnějším telefonem s prakticky prémiovou výbavou. Výbava a dobrý výkon zajistily tomuto modelu popularitu, kterou ještě vylepšuje výborná cenovka. Telefon se v současnosti prodává za rovných 10 tisíc korun. Honor 8 Premium je totožný model, pouze s dvojnásobným datovým úložištěm (64 GB). Za něj zaplatíte o tisíc korun více.

LTE Honor 8 64 GB (Premium) Model vyšší střední třídy výrobce Huawei (Honor) pro druhou polovinu roku 2016 displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Na úspěch Honoru 8 navázala jeho Pro verze, která je prakticky top modelem, ale za překvapivě nízkých 16 tisíc korun. Ve výbavě najdete jak displej s vysokým QHD rozlišením, tak třeba paměťovou konfiguraci 6 GB operační paměti / 64GB vnitřního úložiště, duální 12MPix fotoaparát nebo baterii s nadprůměrnou kapacitou 4 000 mAh.

novinka

LTE Honor 8 Pro Prémiový telefon značky Honor (která patří pod Huawei) pro druhou polovinu roku 2017, nástupce modelu Honor 8 displej: 5,7 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

Naopak na dvojici Honor 7 Lite a Honor 6X není nic příliš těžkého na vysvětlování - Honor 7 Lite koupíte za pět tisíc korun a za tyto peníze dostanete Full HD displej, 13MPix fotoaparát, 3 000mAh baterii a dostatek výkonu (osmijádrový procesor a 2 GB operační paměti). Podle nás zkrátka kvalitní střední třída se zajímavou cenovkou.

LTE Honor 7 Lite Designem se sice liší, ale ve skutečnosti jsou Huawei P9 Lite a Honor 7 Lite úplně stejné telefony. Kromě vzhledu je pak jediným dalším viditelným rozdílem cena, Honor je o 1 500 korun levnější než nový hit od Huawei. displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB 4 575 Kč od: přejít na detail porovnat

Honor 6X je pomyslným experimentem, jak učinit „značkový“ model se dvěma fotoaparáty co nedostupnější. Jde o telefon za sedm tisíc korun, který má dvojici fotoaparátů na zadní straně (12 + 2 MPix), takže umí lépe pracovat s hloubkou ostrosti. Výhodou je dále i osmijádrový procesor Kirin, 3 GB operační paměti, přítomnost čtečky otisků prstů či 3 340mAh baterie. Jak lze níže zjistit, Honor 6X dělá značnou paseku v řadách Huaweie, protože jde o atraktivní a zároveň levný model.

LTE Honor 6X Model vyšší střední třídy značky Honor s duálním fotoaparátem pro rok 2017 displej: 5,5 " rozlišení: 1 050 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

Huawei Nova a Mate - pozor na rozdvojený Nova

Dále je třeba udělat organizační pořádek v modelových sériích Huawei. Mimo tu největší změť modelů P, P Lite, variant 2017 a podobě stojí model Nova ve verzích Smart a Prestige (střední a vyšší střední třída) a Huawei Mate 9 s jeho nástupcem Mate 9 Pro (prémiové telefony).

Huawei Nova není tak úplně jedináčkem. Jednak je jeho nástupce (Nova 2) už prakticky za rohem, ale hlavně se letos tento původně samostatný model rozštěpil na dva - Huawei Nova Prestige (původní Nova) a Huawei Nova Smart (přejmenovaný Huawei Enjoy 6s). Původní Huawei Nova, dnes Prestige je zástupce vyšší střední třídy a ve výbavě najdete Full HD displej, slušný výkon díky procesoru Kirin 625 a 3 GB operační paměti či elegantní kovový design. S cenou 7,5 tisíce korun však už nemůže příliš soupeřit s atraktivnějším a levnějším (byť větším) Honorem 6X.

LTE Huawei Nova Huawei Nova je jasně zaměřena hlavně na ženy. Hlavními rysy novinky jsou líbivý design a důraz na kvalitu fotek, a to i u selfie. displej: 5 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 32 GB 7 280 Kč od: přejít na detail porovnat

Model Nova Smart je v podstatě odlehčenou variantou tohoto prémiovějšího smartphonu, která se snaží zaujmout hlavně designem a kovovým zpracováním. Jinak jde prakticky o běžný smartphone střední třídy s osmijádrovým MediaTekem, 2 GB operační paměti, pětipalcovým HD displejem a čtečkou otisků prstů. Cenovka 5,5 tisíce korun je ve tomto případě celkem férová.

LTE Huawei Nova Smart Huawei Nova Smart je odlehčenou verzí původního modelu Nova. Jde o přejmenovaný model Enjoy 6s představený na začátku roku 2017 displej: 5 " rozlišení: 720 x 1 280 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB přejít na detail porovnat

U smartphonů Mate 9 naopak není moc co řešit, ty stojí na samotném vrcholu nabídky Huawei, a jsou to tedy prémiové a drahé smartphony, které mají vždy prakticky to nejlepší, co výrobce umí nabídnout - nejvýkonnější hardware, vysokou jemnost displeje, zahnuté boky (Mate 9 Pro), dvojitý fotoaparát a také třeba podporu evropského navigačního systému GALILEO. Mate 9 se prodává za 19 tisíc korun, Mate 9 Pro dokonce za 23 tisíc korun.

LTE Huawei Mate 9 Prémiový telefon řady Mate od Huawei s velkým displejem a duálním fotoaparátem, topmodel přelomu roků 2016/2017 displej: 5,9 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 64 GB přejít na detail porovnat

LTE Huawei Mate 9 Pro Vylepšená verze Mate 9 od Huawei s velkým zahnutým displejem a duálním fotoaparátem displej: 5,5 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 128 GB přejít na detail porovnat

Huawei řada P - chaos v Lite modelech

Aby toho nebylo málo, asi největší chaos panuje v řadě P. Jakž takž se ještě dají odlišit „klasické top modely“, tedy P9 a P10, popřípadě jejich Plus varianty. Horší situace je s „Lite“ modely, které jsou na trhu v současnosti hned tři.

Huawei P9 se navzdory tomu, že je to loňská špička nabídky, prodává v současnosti za 11 tisíc korun. Parametry prakticky odpovídá Honoru 8, ten je však o tisíc korun levnější. Narážíme tak na druhý příklad, ve kterém má model od Honoru větší smysl, než alternativa značky Huawei. V tomto případě si u huaweie prakticky jen připlácíte za prémiovější zpracování a značku.



Huawei P10 se zase parametry víceméně shodne s letošním Honorem 9. Stojí ovšem 16 tisíc korun, což odpovídá vybavenějšímu Honoru 8 Pro, který má o dost větší (což může být, pro příznivce kompaktních modelů překážkou), ale zároveň i jemnější displej a větší baterii. Naopak očekáváme, že Honor 9 by mohl mít až o několik tisíc nižší cenu. Potřetí se tak dostáváme do situace, ve které se má smysl poohlížet po odpovídajícím honoru než huawei - tedy až se devítka dostane na trh.

Lépe odlišit se tak umí až Huawei P10 Plus, který je sice ještě o poznání dražší (22 tisíc korun), ovšem ve výbavě má prakticky to nejlepší, co Huawei umí vyrobit. Stejně jako Mate 9 Pro. Telefony ovšem naštěstí mají drobné rozdíly - Mate 9 Pro neumí paměťové karty, ale zase má AMOLED displej a o trochu větší kapacitu baterie, což opodstatní tuto drobnou rivalitu a fakt, že Mate 9 Pro je o tisícikorunu dražší.

LTE Huawei P10 Plus Topmodel výrobce Huawei pro rok 2017, verze Plus s větším displejem displej: 5,5 " rozlišení: 1 440 x 2 560 px LTE: Ano fotoaparát: 20 Mpx paměť: 128 GB přejít na detail porovnat

Zbývají nám tedy ony zmatené Lite verze. Jsou celkem tři, které by teď měli zákazníci brát v potaz: P9 Lite, P9 Lite 2017, P10 Lite. Telefony mají hned několik shodných parametrů. Všechny mají 5,2palcové IPS displeje s Full HD rozlišením, 3 000mAh baterie, microUSB konektory a čtečky otisků prstů na zadní straně těla. Drobně se liší v procesorech, kdy každý novější model používá o něco lepší čip - Kirin 650, 655, 658. Všechny jsou nicméně osmijádrové s podobnými takty u jednotlivých jader.



LTE Huawei P9 Lite Designem se sice liší, ale ve skutečnosti jsou Huawei P9 Lite a Honor 7 Lite úplně stejné telefony. Kromě vzhledu je pak jediným dalším viditelným rozdílem cena, Honor je o 1 500 korun levnější než nový hit od Huawei. displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 13 Mpx paměť: 16 GB 5 200 Kč od: přejít na detail porovnat

Huawei P9 Lite se liší nejvíce asi tím, že má jen 2 GB operační paměti, zbylé dva modely mají o gigabyte více. P10 Lite má pak zase největší vnitřní úložiště - 32 GB oproti 16GB verzím P9 Lite a P9 Lite 2017. Všechny ovšem vybavíte paměťovou kartou.



novinka

LTE Huawei P10 Lite Odlehčená verze modelu P10 od výrobce Huawei s větším displejem a nově v modré barvě displej: 5,2 " rozlišení: 1 080 x 1 920 px LTE: Ano fotoaparát: 12 Mpx paměť: 32 GB přejít na detail porovnat

Fotoaparáty jsou taktéž na podobné úrovni. P9 Lite má 13MPix snímač se světelností f/2.0, P9 Lite 2017 a P10 Lite jsou vybaveny 12MPix snímačem se světelností f/2.2. Přední fotoaparáty jsou shodně 8MPix se světelností f/2.0 u všech třech modelů. Shody pokračují i v případě verze Androidu (všechny mají buď v základu, nebo skrze aktualizaci verzi 7.0) či podpory dvou SIM.

Ovšem na to, že to jsou hodně podobné telefony, se jejich cenovky dost liší. Logicky nejlevnější je model P9 Lite (6 tisíc korun), následuje P9 Lite 2017 (7,5 tisíce korun) a nejdražší z této trojice je P10 Lite (9 tisíc korun). Při tak propastném rozdílu vychází najevo jako nejlepší kandidát pravděpodobně „zlatá střední cesta“ - model P9 Lite 2017. Opět však přichází na scénu Honor 6X, který je zase lépe vybavený (byť s větším displejem) a o trochu levnější i než tato letošní P9 Lite, což znovu dokazuje, jaký obrovský potenciál má tato vedlejší značka oproti té hlavní.