Nový vládce vyšší střední třídy. Recenze Huawei Honor 2

Druhý model ze série Honor jde ve šlépějích svého předchůdce, který zhruba před rokem zazářil ve střední třídě poměrem ceny a výkonu. Solidní byla i výdrž baterie a nedostatků bylo minimum.

Stejně se dá hovořit i o současném modelu, který přináší čtyřjádrový procesor, vynikající IPS displej s úhlopříčkou 4,5 palce a hlavně HD rozlišením. Výdrž baterie bez většího omezování zvládne klidně dva dny, o čemž mohou ostatní při podobné zátěži pouze snít.

Plusy a mínusy Proč koupit? 4,5" IPS HD displej

výdrž baterie

svižný čtyřjádrový procesor

výtečný poměr cena a výkon Proč nekoupit? postarší Android 4.0.4

nudný design

chybějící NFC a OTG Kdy? V prodeji Za kolik? 7 790 Kč s DPH

Opakují se však některé nedostatky a tím nejvážnějším je nepříliš atraktivní design a dnes již opravdu postarší Android 4.0.4. Běžným uživatelům však tyto parametry většinou nic neříkají, takže Honor 2 má nakročeno k úspěchu, když jeho cena začíná pod osmi tisíci korun. Konkurence ještě po zimě spí a nestihla nasadit podobně vybavené modely, které však s největší pravděpodobností budou cenově trochu někde jinde.

Vzhled a konstrukce: minimum fantazie

Už při prvním seznámení s modelem Honor 2 poznáte, že po stránce designu není něco v pořádku. Znejistíte už při osahání lehce pogumovaného krytu, který se k jinak solidně vypadající čelní straně příliš nehodí. Navíc je příliš kluzký a drobné drážky jako například u modelu Galaxy Nexus by mu rozhodně neškodily.

Závažnější je ovšem fakt, že boční hrany zařízení se směrem od displeje rozšiřují více do stran místo toho, aby byly rovné nebo pomalu přecházely v kryt baterie. Problémem na tom je, že při ovládání telefonu budete balancovat na kluzké hraně místo toho, abyste se zapřeli o celou boční hranu. Držení telefonu tak není příliš jisté.

Ale po stránce pevnosti musíme konstrukci pochválit. Nikde nic nevrže a věříme, že ani po delším používání se na tom nic nezmění. Lví podíl na tom má zejména kryt baterie, který zasahuje až téměř k lemu displeje, a jeho dobré přichycení k telefonu. Bohužel fantazie tvůrců byla minimální a těžko byste na těle přístroje našli nějaký ozvláštňující prvek. Tedy pokud nebudete počítat dvojici stereo reproduktorů na zadní straně.

Slot pro vsunutí microSD karty je připraven hned po sundání baterie. Pro výměnu klasické miniSIM karty je již potřeba vyjmout baterii.

Kapacita vnitřní paměti je 8 GB a pro uživatele je přístupných zhruba 5 GB. V základním balení naleznete pouze tradiční sestavu v podobě nepříliš oslnivých sluchátek, USB kabelu a nabíječky.

Operační systém: zastavení v čase

Pravá jízda začíná u Honoru 2 při pohledu pod kapotu. K dispozici máte totiž čtyřjádrový procesor Huawei K3V2 s taktem 1,4 GHz. Paměť má kapacitu sice jen 1 GB, ale i tak je to za danou cenu slušná porce výkonu. Bohužel nemůžeme říci, že by bez problému zvládl všechny nejnáročnější hry, ale u těch se občas zadýchají i ty nejlepší modely. Paleta možností je i tak hodně široká.

Hodně nepochopitelné je nasazení již starší verze Androidu 4.0.4, když již krátce po uvedení staršího bratříčka byl k dispozici update na Jelly Bean. Ten přinesl mimo jiné lepší plynulost uživatelského prostředí, na což právě Honor 2 v takové míře naštěstí netrpí. Občas si všimnete drobného zaváhání, ale čtyřjádrový procesor dělá divy.

Huawei podobně jako ostatní výrobci zasáhl do nativního vzhledu Androidu, občas přidal nějakou užitečnou ikonu a pohrál si s barvami. Celkově je to však jedna z nejmenších úprav v porovnání s konkurencí a k uživateli se dostane téměř nezměněný základní Android. Velká škoda je, že pro přístup k naposledy spuštěným aplikacím musíte dvakrát stisknout tlačítko Domů. Pod displejem jeho místo totiž zabrala již téměř přežitá klávesa pro vstup do menu.

Displej a výdrž baterie: královské proporce

Honor 2 je osazen opravdu kvalitním IPS displejem s úhlopříčkou 4,5 palce a HD rozlišením. Konkurence přitom ztrácí jak na fyzických rozměrech, tak především na kvalitě zobrazení. Do podobné cenové kategorie spadá s podobnými parametry snad jedině výběhový Galaxy Nexus. Chválíme i čitelnost na přímém slunečním světle a sytost a výraznost barev.

Výtečné výkony předvádí i baterie s kapacitou 2 230 mAh, která bezpečně dostane mobil až ke dvěma dnům výdrže bez větších kompromisů, pokud jde o způsob používání. U konkurenčních zařízení většinou musíte chodit po špičkách, abyste takových hodnot dosáhli. Samozřejmě ani Honor 2 není zázračný a hraní her nebo přehrávání videa z něj dokážou bleskurychle vysát všechnu energii.

Funkce: pár zbytečných absencí

Po stránce běžné funkční výbavy nechybí modelu Honor 2 prakticky nic. Poradí si s přenosem dat přes HSPA a fixace GPS probíhá ve srovnání s konkurencí velmi příkladně. Zamrzí však absence NFC a pro někoho velmi šikovné technologie OTG. Pro běžné uživatele to však nejsou žádné výraznější ztráty. Huawei do zařízení předinstaloval několik šikovných aplikací, jako je svítilna, správce souborů nebo Security Guard, který se stará kupříkladu o blokování telefonních čísel, šifrování souborů nebo trezor na hesla.

Povedl se fotoaparát s automatickým ostřením, přisvětlovací diodou a rozlišením 8 megapixelů. Fotografie kvalitou předčí některé modely z vyšší třídy a stejně drahé konkurenty samozřejmě také. Bohužel se můžete ve větší míře setkat s efektem, kdy jsou okraje fotografie rozmazanější, než bývá u konkurentů běžné. Chválíme však barevné podání a minimum šumu na snímcích.

Konkurence ještě nedorostla

Huawei Honor 2 si může užívat své nadvlády, než přijdou na trh letošní modely konkurence. V současnosti mu asi nejvíce konkuruje Samsung Galaxy S III mini a HTC Desire X. Oba však ztrácejí především v kvalitě displeje a výdrži baterie. Ale jsou o něco levnější. Obdobně se dá mluvit o modelech LG Optimus L9 nebo Sony Xperia P. Z vlastních řad útočí především Ascend P1. O zhruba tisíc korun dražší je naopak Samsung Galaxy Nexus.

Honor 2 však bezpochyby nabízí ten nejlepší poměr ceny a výkonu ve vyšší střední třídě, kdy sice oproti loňským modelům konkurence trochu připlatíte, ale rozhodně nebudete litovat. Doufejme, že v blízké budoucnosti přijde update na nejnovější Android, což by zamíchalo s kartami i ve vyšší kategorii. Na nudný vzhled však bohužel žádná záplata nepomůže.

