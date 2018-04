Tohle je pořád nejlepší androidí smartphone. Test Huawei Nexus 6P

Smartphony Nexus jsou určeny pro specifickou skupinu zákazníků, kteří ocení čistý operační systém Android a jeho rychlé aktualizace. Letos poprvé Google představil tyto modely hned dva, menší 5X od LG s obyčejnější výbavou a špičkový 6P od Huawei. Zatímco první model se již na našem trhu řadu měsíců prodává, Huawei s uvedením svého typu dlouho otálel. Nakonec je ale Nexus 6P tu, a kdo si jej nepořídil výhodněji ze zahraničí, má teď šanci získat androidí špičku v oficiální české distribuci.

Plusy a minusy Proč koupit? čistý Android

skvělé odladění

výborný displej

dobrý fotoaparát

solidní výdrž baterie

perfektní zpracování

Proč nekoupit? USB-C znamená horší dostupnost nabíjení

větší rozměry

vysoká cena Kdy? V prodeji Za kolik? 17 990 Kč

Huawei za něj žádá nemalých 17 990, což nevypadá v kombinaci s loňským hardwarem v podobě Snapdragonu 810 a 3 GB RAM kdovíjak úchvatně. Jenže v praxi je Nexus 6P pořád jeden z nejlepších smartphonů na trhu, a to i po půl roce od představení. Je to nejen díky vyvážené perfektní výbavě, ale především díky tomu, jak v praxi funguje.

Co je Nexus 6P zač?

Je to až nečekaně luxusní zástupce řady Nexus. Poprvé je tu celokovová konstrukce, telefon vyrábí čínský Huawei, který v poslední době na zpracování telefonů hodně zapracoval a zkušenosti přinesl i do řady Nexus. Zároveň má 6P rysy od Googlu, ať už jde o čistý Android 6.0 Marsmallow nebo Googlem nadiktovanou čtečku otisků prstů a dvanáctimegapixelový fotoaparát. Ve výbavě mu nechybí nic podstatného a jedním ze základních rysů je obří displej s úhlopříčkou 5,7 palce a QHD rozlišením.

Pro koho je určen?

Nexus 6P je určen především fanouškům operačního systému Android, kteří ocení jeho čistou podobu bez jakýchkoli nadstaveb od výrobců nebo operátorů. Čistý, chce se říci nezkažený, Android. To dříve znamenalo v případě softwarových funkcí docela dost ústupků, jenže s tím, jak se Android časem vyvinul, tento deficit zmizel. A Nexus 6P ukazuje, jak jsou vlastně uživatelské nadstavby výrobců zbytečné, funguje skvěle a takhle vyladěný a bezproblémový smartphone na trhu asi nikde jinde nenajdete. Takže Nexus 6P doporučíme vlastně všem, kdo hledají špičkový smartphone.

Není novější konkurence přeci jen lepší?

Je a není. Samozřejmě nové LG G5, úchvatný Samsung Galaxy S7 edge nebo třeba phablet z domácí stáje Huawei Mate 8 mají své přednosti a totéž platí i pro množství dalších smartphonů. Nexus 6P není absolutním rekordmanem ve výkonu, ale tím je pošetilé se řídit. Ani jeho displej není absolutně nejlepší na trhu.

Jenže AMOLED panel a QHD rozlišení jinak znamenají naprostou špičku, moc lepších displejů v mobilním světě není. Škoda, že Google u svého čistého Androidu neumí AMOLED displej využít pro always-on funkci a ukazovat na panelu čas. Nexus 6P nemá ani některé drobnosti jako bezdrátové dobíjení nebo stabilizaci obrazu u fotoaparátu. Jenže celkově je to velmi vyvážený smartphone, který stále dovede zatopit těm nejdražším kouskům.

Není trochu veliký?

Google u modelu Nexus 6P vycházel z kritiky předchozího modelu 6 od Motoroly, který měl šestipalcový displej a ještě nešetřil rámečky. 6P se tak výrazně zmenšil, displej dostal úhlopříčku 5,7 palce a rámečky nejsou tak brutální. I tak to ale rozhodně není kdovíjak malý smartphone, rozměry se zásadně neliší od phabletu Mate 8 – na výšku je dokonce větší, ale je výrazně užší, což pomáhá lepšímu držení v ruce. Pravda, rámečky okolo displeje by mohly být o malinko tenčí. Na nošení v kapse to tedy není ideální smartphone, ale v ruce sedí na svou velikost překvapivě dobře.

Jaká je konstrukce? A co design?

Obojí je povedené. Nexus 6P není zrovna smartphone, který by byl fotogenický. Ale v praxi vypadá lépe než na fotkách, má elegantní tvary se zaobleními a kovové tělo působí velmi sebejistě a luxusně. Kontroverzní částí je oblast fotoaparátu vzadu nahoře, která je schována ve výstupku umístěném přes celou šířku horní strany. Výstupek dostal černou barvu, ta může buď kontrastovat se stříbrným provedením smartphonu nebo s tmavou verzí naopak splývat. Jiné barvy u nás dostupné nejsou. Výstupek opět v praxi vypadá lépe než na fotkách, byť chápeme, že se nemusí mnohým líbit. Díky tomu, že se táhne přes celou šířku těla, se telefon na stole alespoň neviklá a zároveň je díky pozici telefonu chráněna čočka fotoaparátu proti poškrábání. K luxusnímu dojmu z Nexusu 6P pak přispívá samotné zpracování. Huawei to umí sice lépe, ale nexus je na tom mechanicky skvěle a může se měřit s Mate 8. Telefon působí naprosto pevným dojmem.

V čem je tak skvělý ten čistý Android?

Jde především o dvě věci – odladěnost a aktualizace. Systém je špičkově vyladěný, vše funguje, jak má, a to dokonce i notifikace, se kterými míváme v poslední době u smartphonů s Androidem 6.0 (ten zavedl jejich detailní nastavení) určité dílčí potíže. Systém je neskutečně rychlý a reaguje vždy okamžitě, je stabilní a prostě funguje tak, jak to Google zamýšlel. Špatně se to popisuje, ale oproti mnohým uživatelským prostředím různých výrobců je to neskutečně odlehčující pocit. Opravdu, Nexus 6P nás z hlediska systému během používání nedovedl naštvat byť sebemenším zádrhelem. A co se aktualizací týče, těch přišlo během testu několik. S nexusem tak máte jistotu, že váš systém nezastará, a to ani s příchodem nové generace.

Stojí ve výbavě něco za pozornost?

Spousta věcí. Parádní obří displej je jednou podstatnou částí skládačky. Tou druhou třeba nová čtečka otisků prstů se systémovou integrací od Googlu. Je spolehlivá a bleskurychlá, na druhou stranu především proti telefonům Huawei se čtečkou na zádech tu zásadní rozdíl není. Nexus 6P také dostal USB-C konektor, a byť podporuje jen standard USB 2.0, i tohle je dobrý příslib k funkčnosti smartphonu do budoucna.

I když to samozřejmě v současnosti může znamenat i trápení s hledáním nabíječky. Nechybí samozřejmě špičková podpora LTE, NFC a podobně. Naopak co zamrzí, ale je to typická vlastnost nexusů, je pouze pevně daná porce vestavěné paměti. Ačkoli Android 6 umožňuje připojit microSD kartu k vnitřní paměti, Nexus 6P slot na karty nemá a 32 GB, což je kapacita u nás prodávané verze, nemusí vždy stačit.

Jaká je výdrž baterie?

Velmi solidní, napevno vestavěný akumulátor má totiž hodně slušnou kapacitu 3 450 mAh. Google slibuje i přes podporu USB 2.0 rychlé dobíjení, plné dobití má trvat 97 minut. Každopádně jsme neměli s rychlostí nabíjení problém, je ale potřeba použít vhodný USB-C kabel. Bezdrátové dobíjení tu není, stejně jako Google nedal do systému žádné speciální úsporné módy, je tu jen jeden šetřící, který omezí především bezdrátové funkce a četnost jejich vyžívání ze strany systému. Moc zapotřebí ale není, dvoudenní výdrž je u Nexus 6P v podstatě standardem, a byť netvrdíme, že za den opravdu perného provozu se smartphone vybít nedá, dva dny by měly být obvyklou záležitostí.

Jaký je fotoaparát od Googlu?

Opravdu velmi povedený. Aktuální modely Nexus dostaly snímač a celý modul nadiktovaný vývojovým oddělením Googlu a výsledek se povedl. Rozlišení 12 megapixelů sice není největší, ale bohatě stačí, důležité jsou velké pixely i celý čip – pixely měří 1,5 mikronu a čip má velikost 1/2,3 palce, to zaručuje společně s objektivem se světelností f/2.0 dostatek světla. Škoda, že tu není stabilizace obrazu, která by ještě pomohla k lepším snímkům ve špatném světle, Google ji ale vynechal záměrně právě kvůli tomu, že má větší pixely. Snímky celkově patří ke špičce, byť na úplně ty nejlepší jako nový Samsung Galaxy S7 nebo i loňský S6 trošku ztrácí. Ale jde většinou o drobnosti, fotoaparát třeba ve tmě více šumí, ale vůči zbytku světa je to pořád v pohodě.

Foťák tak snad zklame jenom z hlediska ovládání, vestavěná aplikace od Googlu nedává uživateli zrovna moc možností k nastavení režimů či parametrů. Ale to je v podstatě vlastnost nexusů, uživateli dávají v základu to nejnutnější, zbytek se dá dořešit aplikacemi třetích stran a i tady se dají pořídit fotoaplikace s lepšími schopnostmi. Pohotová a rychlá standardní fotoaplikace ale bude většině uživatelů stačit.

Mám si ho pořídit?

Pokud se chystáte ke koupi drahého a špičkového androidího smartphonu, je Nexus 6P jednou z nejlepších voleb na trhu, a to i přesto, že má starší procesor než čerství soupeři. Má parádní displej, povedený foťák a díky čistému Androidu je rychlý a nebude vůči soupeřům tak rychle zastarávat. Má totiž zaručené aktualizace na novou verzi Androidu prakticky okamžitě po jejím uvedení na trh.

Dávno už přitom neplatí, že by modely Nexus po softwarové stránce byly chudé, Android už dnes nabízí v menu tolik voleb a nastavení, že se nám zdají uživatelské nadstavby zbytečné. S cenou 17 990 korun není Neuxs 6P levný, jenže když jej budeme porovnávat se soupeři jako Samsung Galaxy S7 edge, Sony Xperia Z5 Premium nebo nové LG G5 (s mnohem menším displejem), rozhodně draze vypadat nebude. Ano, tito soupeři mají v některých detailech navrch, ale Nexus 6P je tak vyvážený a vyladěný, že se jim může snadno postavit.