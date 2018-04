Huawei okopíroval falešnou kůži z Note 3 a nalepí ji na Honor 3X Pro

Ačkoli dosud platila za jakousi mezní hranici, která smartphony dělila od phabletů, úhlopříčka 5,2 palce, poslední vývoj v segmentu špičkových smartphonů signalizuje, že ještě letos budeme za smartphony označovat i přístroje s 5,5palcovým displejem. Právě takový bude mít supersmartphone LG G3. A ostatní budou následovat (více zde).

Stejný rozměr panelu má mít také připravovaný Huawei Honor 3X Pro, byť na rozdíl od jmenovaného LG dostane "jen" Full HD rozlišení (1 080 × 1 920 bodů). To při daných parametrech znamená jemnost rovných 400 bodů na palec. Ačkoli to na úplnou špičku stačit nebude, oproti HD rozlišení původního modelu je to znatelné zlepšení.

Srdcem zařízení bude opět osmijádrový čipset MediaTek MT6592, který na rozdíl od architektury ARM big.LITTLE, která v jeden okamžik podle potřeby zaměstnává pouze buď výkonné, nebo úsporně čtyřjádro, dokáže najednou využít všech osm jader.

Takt procesoru je v tomto případě 1,7 GHz, k dispozici jsou 2 GB operační paměti a o vykreslování grafiky se stará Mali-450MP4. Vnitřní datové úložiště má velikost 16 GB a téměř jistě nebude chybět paměťový slot (původní Honor 3X jím disponuje).

Hlavní fotoaparát bude připraven zachytit až 13MPix fotografie, sekundární pak bude mít rozlišení 5 MPix. Očekává se, že přístroj bude opět dvousimkový, přičemž bude podporovat jednu kartu velikosti mini a jednu verze micro.

Na síti Weibo, který je čínskou obdobou populárního Twitteru, byly publikovány první snímky, na kterých jsou zachycena záda přístroje. Ta jako by z oka vypadla Samsungu Galaxy Note III, který se loni pochlubil netradiční povrchovou úpravou, jež zdatně imitovala kůži včetně falešného prošívání. Záda přitom jsou kompletně z plastu.

Huawei Honor 3X Pro bude v Číně v prodeji za 1 699 juanů, což při aktuálním kurzu znamená 195 eur. I po připočtení DPH by se mohla cena v Česku pohybovat okolo příjemných 6 500 korun, ale není ale jisté, zda tu bude telefon oficiálně v prodeji.