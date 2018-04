Huawei je třetím největším výrobcem smartphonů. Z USA zní Hua-kdo?

I přes globální zpomalení prodejů se stal čínský Huawei v loňském roce třetím světově největším výrobcem chytrých telefonů. Právě jejich prodeje se výrazně podílely na růstu tržeb. Společnost však ani tak nesplnila cíl, který si počínaje rokem 2013 dala. Po následujících pět let měla totiž v plánu dosáhnout desetiprocentního ročního růstu tržeb. Avšak loni dosáhla pouze osmi procent. Informovala o tom agentura Reuters.

Neauditované tržby za loňský rok se pohybují mezi 238 až 240 miliardami jüanů (790 až 796 miliard korun). Neauditovaný provozní zisk pak v porovnání s auditovaným provozním ziskem roku 2012 (19,96 miliard jüanů) stoupl o 43,3 % na 28,6 až 29,4 miliardy jüanů (94,9 až 97,6 miliardy korun). Auditované výsledky uvolní Huawei až během března či o měsíc později. A to včetně čistého zisku, který by se podle předpokladů firmy neměl příliš lišit od provozního zisku.

Čínskému výrobci v dosažení takovýchto výsledků výrazně pomohly prodeje telefonů nižší a střední třídy na rozvojových trzích, zejména pak na rychle rostoucím domácím trhu. Právě ten pomáhá společnosti Huawei zmírnit dopady globálního zpomalení ve výstavbě mobilních infrastruktur.

Společnost značně doplácí na nedostatečné povědomí značky na americkém trhu. Značka Huawei je mezi Američany prakticky neznámá a těžko vyslovitelná. Na složitějším prosazení má značný podíl i výbor Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby, který v říjnu 2012 navrhl uzavření přístupu společnostem Huawei a ZTE na tamní trh. Kvůli bezpečnostním rizikům plynoucím z možného vlivu čínského státu bylo americkým firmám doporučeno, aby s nimi neuzavíraly kontrakty.

Kvůli obavám ze špionáže je z budování sítí tento výrobce vyloučen také v Austrálii, pod ostrým dohledem je pak ve Velké Británii. Zde panují obavy, že by společnost Huawei mohla nepozorovaně dosadit vlastní lidi do bezpečnostní laboratoře Cyber Security Evaluation Centre, kterou zřídila. Na ostrovním státě se tímto čínský výrobce zapojil do boje proti počítačové kriminalitě. Mimo jiné v této laboratoři testuje i bezpečnost vlastních produktů.