Huawei chystá obra, který potrápí Galaxy Note II

Není tajemstvím, že se titulem největšího tabletomobilu aktuálně chlubí Samsung Galaxy Note II. Jeho displej má úhlopříčku 5,5 palce a rozlišení 720 × 1 280 obrazových bodů (více informací v recenzi).

Poslední zprávy z ústředí značky Huawei však naznačují, že by Samsung mohl o tento svůj primát záhy přijít. V Číně se totiž chystá konkurent s displejem, jehož úhlopříčka by dokonce měla překročit hranici šesti palců.

O tajemném zařízení s názvem Huawei Ascend Mate s 6,1" Full HD displejem (rozlišení 1 080 × 1 920) se mluvilo již koncem října. Minulý týden viceprezident společnosti Yu Chengdong potvrdil, že se konkurent pro Galaxy Note II skutečně chystá.

Další specifikace připravované novinky nejsou známy, dříve se hovořilo o čtyřjádrovém procesoru na frekvenci 1,87 GHz, 2 GB RAM a akumulátoru s kapacitou 4 000 mAh, který by byl zárukou vysoké výdrže.

Viceprezident čínského gigantu je o kvalitách chystaného křížence skálopevně přesvědčen a o Galaxy Note II hovoří jako o předraženém přístroji. A zájemce, kteří o jeho nákupu uvažují, nabádá, aby vyčkali právě na jejich novinku, která Samsung předčí svou výbavou a navíc bude i levnější. Samsung Galaxy Note II stojí v současnosti zhruba 15 000 Kč.

Čekání by nemuselo být nijak dlouhé. Předpokládá se, že obří tabletomobil Huawei by měl být k vidění již na lednové výstavě CES v Las Vegas. Do prodeje by se pak zařízení mohlo dostat již během února.